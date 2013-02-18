TDK, kablosuz şarj ve çalışma özelliğine sahip Bluetooth hoparlörünü duyurdu

Teknolojinin birçok farklı alanında hizmet veren TDK firması, kablosuz şarj ve çalışma özelliğine sahip portatif hoparlörünü duyurdu.

TDK tarafından duyurulan hoparlör, "Wireless Charging Speaker" adına sahip. Oldukça şık ve kompakt boyutlarda tasarlanmış olan hoparlör, Bluetooth 2.1 teknolojisi üzerinde kablosuz olarak müzik keyfi sunabiliyor. 4 dizi sol/sağ hoparlör yanında bir bas hoparlöre de sahip olan cihaz, hafif su sıçramalarına karşı da dayanıklı olarak üretilmiş. Qi kablosuz şarj özelliğine sahip olan cihazları, kablosuz olarak şarj edebilme özelliğine sahip olan hoparlör, bu avantajı sayesinde birçok rakibinin önüne geçiyor.

TDK tarafından yakın zaman içerisinde satışa sunulması beklenen hoparlör, 400$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.tdkperformance.com/en-us/Home-Audio/Boomboxes/Wireless-Charging-Speaker/

http://www.tdkperformance.com/en-us/Home-Audio/Boomboxes/Wireless-Charging-Speaker/