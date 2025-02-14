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    İstanbul'da DAB+ dijital radyo yayıncılığı başladı: Radyo hışırtısı sona eriyor!

    Türkiye'de dijital radyo yayını teknolojisi "Digital Audio Broadcast Plus" (DAB+) hizmete girdi. Çok daha kaliteli radyo yayınlarının önünün açan DAB+ neler sunuyor?
    İstanbul'da DAB+ hizmete girdi: Radyo hışırtısı sona eriyor! Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de dijital radyo yayını teknolojisi "Digital Audio Broadcasting Plus" (DAB+) hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'nde düzenlenen törenle hizmeti başlattı.

    Daha kaliteli ses ve daha fazla kanal kapasitesi sunuyor

    Ülkemizde ilk kez Dijital Ses Yayını Plus (DAB+) teknolojisine geçiş yaparak radyo yayıncılığında yeni bir dönemin başladığını ifade eden Uraloğlu, yeni teknoloji ile parazitlerden arındırılmış çok daha iyi ses kalitesi ve daha fazla kanal kapasitesi elde edileceğini söyledi. 

    Çamlıca Kulesi sayesinde dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilme kapasitesiyle Türkiye'nin yayıncılık alanında dünya çapında bir ilke imza atıldığını aktaran Uraloğlu, "Şimdi DAB+ teknolojisiyle radyo yayıncılığımıza yeni soluk getiren, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek bir yeniliği daha Çamlıca Kulemizde hayata geçirerek hep birlikte bu heyecan verici değişimin parçası olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

    İstanbul'da DAB+ hizmete girdi: Radyo hışırtısı sona eriyor! Tam Boyutta Gör
    Uraloğlu, DAB+'ın en önemli avantajlarından birinin de analog sistemlere göre enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik sunması olduğuna dikkati çekerek,16 yayını tek frekans ve tek vericiyle iletebildiğini ve toplam enerji tüketiminin sadece 12,2 kW (kilovat) olduğunu bildirdi. Analog FM vericilerin ise her yayın için ayrı frekans ve verici kullandığını ve 16 yayın için 128 kW elektrik tükettiğini belirtti. Dolayısıyla, DAB+'ın %90 oranında enerji tasarrufu sağlayacağını söyledi.

    İstanbul'da boş FM frekansı bulunmadığını ve DAB+ yayınlarının başlamasıyla bu durumu ortadan kaldırdıklarını söyleyen Uraloğlu, bu yeni teknoloji sayesinde gelen taleplere göre 448 yeni frekans sağlayabileceklerini kaydetti ve ilk aşamada 12 kamu ve özel radyo kanalının yayına başladığını açıkladı.

    Digital Audio Broadcasting (DAB) nedir?

    Digital Audio Broadcasting, dünyanın birçok ülkesinde dijital sesli radyo hizmetlerini yayınlamak için WorldDAB organizasyonu tarafından oluşturulan ve desteklenen bir dijital radyo standardıdır. İlk olarak 1995 yılında tanıtılan DAB, ilk sürümünde MP2 kodeğini, ikinci sürümü olan DAB+ ile daha verimli HE-AAC v2 (AAC+) ses kodeğini kullanmaya başladı. 2022 yılı itibariyle DAB teknolojisi 55 ülkede aktif olarak kullanılıyor ve bu ülkelerin büyük çoğunluğunda DAB+ teknolojisi yer alıyor. Ancak bu teknolojiyi kullanabilmek için DAB uyumlu radyo alıcılarının kullanılması gerekiyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/camlica-kulesini-ziyaret-edenlerin-sayisi-2-2-milyona-ulasti/3480952 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
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    Rindaman 6 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 13 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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