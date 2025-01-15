Tek hata krize sürükledi: Sonos CEO'su Patrick Spence istifa etti

Uygulama neden başarısız oldu?
Kaçıranlar için Patrick Spence, 2017 yılında Sonos’un kurucusu John MacFarlane'den CEO’luk görevini devralmıştı. Ancak 2024'ye yayınlanan yeni uygulama güncellemesi, şirket tarihindeki en büyük krizlerden birine dönüşmüş durumda. Uygulamanın önceki sürümü tamamen kaldırılmış, yerine daha az kontrol sunan, ancak daha modern bir arayüz hedefleyen yeni bir uygulama getirilmişti.
Bunun sonucunda ise kullanıcılar, bağlantı sorunları, erişilebilirlik eksiklikleri ve temel özelliklerin kaldırılması gibi ciddi problemler yaşadı. Sonos, başta sorunları güncellemelerle çözme vaadinde bulunsa da, bu süreçte müşterilerinin güvenini yeniden kazanmakta başarısız oldu. Üstelik teknik altyapıdaki değişiklikler nedeniyle eski uygulamaya dönmenin mümkün olmadığı açıklandı.
Peki şimdi ne olacak? Spence’in istifasının ardından, yönetim kurulu üyesi ve eski Snap yöneticisi Tom Conrad geçici CEO olarak göreve getirildi. Ancak bu süreçte şirketin 2024 yılını 50 milyon dolarlık bir zararla kapatarak mali açıdan da büyük bir darbe aldığını söyleyelim. Kısaca Sonos’un geleceği, uygulama sorunlarını tamamen çözebilmesine ve müşteri güvenini yeniden kazanmasına bağlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil