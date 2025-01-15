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    Tek hata krize sürükledi: Sonos CEO'su Patrick Spence istifa etti

    Dev ses ürünleri üreticisi Sonos'un CEO'su Patrick Spence görevinden ayrıldı. Spence'in istifası, uygulama için paylaşılan son güncellemenin ardından geldi. İşte detaylar...
    Bir uygulama, milyar dolarlık şirketin geleceğini değiştirdi! Tam Boyutta Gör
    Özellikle evde kullanılan premium ses sistemleri ve hoparlörlerle tanınan Sonos, iOS uygulamasının felaketle sonuçlanmasının ardından zor günler yaşamaya devam ediyor. Son olarak Sonos'un CEO'su Patrick Spence, bu başarısızlıkların ardından görevinden istifa etti. Peki bir mobil uygulama, dev şirketin CEO'sunu nasıl koltuğundan etti? İşte detaylar

    Uygulama neden başarısız oldu?

    Kaçıranlar için Patrick Spence, 2017 yılında Sonos’un kurucusu John MacFarlane'den CEO’luk görevini devralmıştı. Ancak 2024'ye yayınlanan yeni uygulama güncellemesi, şirket tarihindeki en büyük krizlerden birine dönüşmüş durumda. Uygulamanın önceki sürümü tamamen kaldırılmış, yerine daha az kontrol sunan, ancak daha modern bir arayüz hedefleyen yeni bir uygulama getirilmişti.

    Bunun sonucunda ise kullanıcılar, bağlantı sorunları, erişilebilirlik eksiklikleri ve temel özelliklerin kaldırılması gibi ciddi problemler yaşadı. Sonos, başta sorunları güncellemelerle çözme vaadinde bulunsa da, bu süreçte müşterilerinin güvenini yeniden kazanmakta başarısız oldu. Üstelik teknik altyapıdaki değişiklikler nedeniyle eski uygulamaya dönmenin mümkün olmadığı açıklandı.

    Bir uygulama, milyar dolarlık şirketin geleceğini değiştirdi! Tam Boyutta Gör
    Bu arada uygulama sorunları yalnızca kullanıcı memnuniyetini değil, şirketin mali performansını da olumsuz etkiledi. 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde şirketin geliri %16 oranında düşerken, yeni ürün lansmanları da ertelenmek zorunda kaldı. Örneğin, Sonos Ace adlı ilk kablosuz kulaklık ve Era 100 Pro hoparlör serisi doğrudan bu krizden etkilendi.

    Peki şimdi ne olacak? Spence’in istifasının ardından, yönetim kurulu üyesi ve eski Snap yöneticisi Tom Conrad geçici CEO olarak göreve getirildi. Ancak bu süreçte şirketin 2024 yılını 50 milyon dolarlık bir zararla kapatarak mali açıdan da büyük bir darbe aldığını söyleyelim. Kısaca Sonos’un geleceği, uygulama sorunlarını tamamen çözebilmesine ve müşteri güvenini yeniden kazanmasına bağlı.

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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