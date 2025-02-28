Yeni hoparlör teknolojisi, elektrikli araçların menzilini ve müzik deneyimini arttırıyor

Warwick, yenilikçi hoparlörleri Polestar 2'ye yerleştirerek, %90 ağırlık tasarrufu ve %90 daha düşük enerji tüketimi elde ettiğini, ayrıca hoparlörlerin %100 geri dönüştürülebildiğini söylüyor.
Hoparlörlerin süper ince olduğunu belirten şirket, bu yıl içerisinde teknolojisini seri üretilen bir araca entegre ederek piyasaya süreceğini söylüyor. Söylentilere göre bu araç, bu sene piyasaya çıkacak olan elektrikli Range Rover olacak.
Elektrostatik hoparlörler nasıl çalışıyor?
Buna karşılık, geleneksel hoparlörler ses üretmek için bobinleri ve manyetik alanları kullanıyor. Şirkete göre geleneksel hoparlörler çok daha fazla kütleye ve hareketli parçaya sahip ve bu durum bozulmaya neden oluyor.
Böylece yolcular için "kişisel baloncuklar" oluşturularak, gürültülerin üst üste binmesi engellenebiliyor. Örneğin, sürücü telefonda konuşurken arkadaki yolcuların müzik dinlemeye devam etmesi mümkün hale geliyor. Ayrıca, araç içerisindekilerin farklı müzikleri aynı anda dinleme veya aynı müziği farklı ses seviyelerinde dinleme gibi talepleri de karşılanabiliyor.
Teknoloji kulağa güzel gelse de, gerçek hayattaki uygulamasının nasıl olacağı ve ses kalitesinin geleneksel hoparlörlere göre ne seviyede olacağı soru işareti oluşturuyor.Kaynakça https://warwickacoustics.com/automotive/news/virtual-headphones-the-dream-of-peace-and-quiet-on-the-road/ https://insideevs.com/news/752043/ev-range-boosting-electrostatic-speakers/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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