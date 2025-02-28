Yeni hoparlör teknolojisi, elektrikli araçların menzilini ve müzik deneyimini arttırıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İngiliz şirket Warwick Acoustics, elektrikli araçların menzilini arttıran yenilikçi bir hoparlör teknolojisi duyurdu. Şirket, geliştirdiği "elektostatik hoparlörlerin" elektrikli araçların menzilini 32 km'ye kadar attırabileceğini iddia ediyor.

Warwick, yenilikçi hoparlörleri Polestar 2'ye yerleştirerek, %90 ağırlık tasarrufu ve %90 daha düşük enerji tüketimi elde ettiğini, ayrıca hoparlörlerin %100 geri dönüştürülebildiğini söylüyor.

Hoparlörlerin süper ince olduğunu belirten şirket, bu yıl içerisinde teknolojisini seri üretilen bir araca entegre ederek piyasaya süreceğini söylüyor. Söylentilere göre bu araç, bu sene piyasaya çıkacak olan elektrikli Range Rover olacak.

Elektrostatik hoparlörler nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Warwick Acoustics, elektrostatik hoparlörlerin iki metal plaka arasında asılı duran elektrik yüklü, süper ince bir diyafram kullanarak ses ürettiğini ifade ediyor. Bir ses sinyali uygulandığında, diyaframı hareket ettiren ve ses dalgaları üreten bir elektrostatik alan yaratılıyor. Şirket, bu teknolojinin daha iyi netlik ve düşük bozulma sağladığını iddia ediyor.

Buna karşılık, geleneksel hoparlörler ses üretmek için bobinleri ve manyetik alanları kullanıyor. Şirkete göre geleneksel hoparlörler çok daha fazla kütleye ve hareketli parçaya sahip ve bu durum bozulmaya neden oluyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, geleneksel hoparlörlerin bir koltuk başlığına takıldığında, frekanslar ve kapladıkları alan konusunda sınırlamalara sahip olduğunu söylüyor. Elektrostatik hoparlörlerde ise diyaframı tüm koltuk başlığı alanını kaplayacak şekilde yerleştirebilmenin mümkün olduğunu ve her yolcunun başını harekettirdiği durumlarda dahi ses düşüşü yaşanmadan mükemmel dengeli bir ses bölgesi oluşturulabildiğini belirtiyor.

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Böylece yolcular için "kişisel baloncuklar" oluşturularak, gürültülerin üst üste binmesi engellenebiliyor. Örneğin, sürücü telefonda konuşurken arkadaki yolcuların müzik dinlemeye devam etmesi mümkün hale geliyor. Ayrıca, araç içerisindekilerin farklı müzikleri aynı anda dinleme veya aynı müziği farklı ses seviyelerinde dinleme gibi talepleri de karşılanabiliyor.

Teknoloji kulağa güzel gelse de, gerçek hayattaki uygulamasının nasıl olacağı ve ses kalitesinin geleneksel hoparlörlere göre ne seviyede olacağı soru işareti oluşturuyor.

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Elektrikli araçların menzilini arttıran hoparlör geliştirildi