Xiaomi yeni akıllı hoparlörünü duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yıllardır kullanıcıların yapay zekâ ile etkileşime girmesini sağlayan akıllı hoparlörler, üretken yapay zekâ sayesinde yeteneklerini daha da arttırmış durumda. Xiaomi Smart Speaker Pro bunun son örneği oldu.

Xiaomi Smart Speaker Pro özellikleri ve fiyatı

110mm x 110mm x 209mm ölçülere sahip olan Xiaomi Smart Speaker Pro akıllı hoparlör, firmanın Super Xiao AI ses asistanı ile geliyor. Üçlü mikrofon sayesinde daha akıcı bir iletişim sunan hoparlör, kullanıcı ile doğal bir sohbete başlıyor ve kompleks komutları kolay bir şekilde geri döndürebiliyor. Kullanıcı ayrıca Xiaomi ekosistemindeki diğer akıllı cihazlara da komut verebiliyor.

Xiaomi 15 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

2.5 inçlik tam boy sürücüye sahip olan hoparlör çift pasif radyatör ile destekleniyor. 12W ses çıkışı verebilen cihaz iyi dengelenmiş bir ses tecrübesi yaşatıyor. İki hoparlör birbirine bağlandığında ise stereo ses elde ediliyor.

Bluetooth 5.0 ve çift bant Wi-Fi ile dengeli bir bağlantı kuran hoparlör, LED şerit ile müzik sekanslarına uyum sağlıyor. Ayrıca bildirim ışığı olarak da görev yapabiliyor. Xiaomi Smart Speaker Pro akıllı hoparlör 41$ fiyat etiketine sahip.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

Xiaomi Smart Speaker Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı