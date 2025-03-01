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    Xiaomi yeni akıllı hoparlörünü duyurdu

    Xiaomi Smart Speaker Pro akıllı hoparlör, gelişmiş yapay zekâ asistanı sayesinde kompleks komutları kolay bir şekilde geri döndürürken güçlü bir ses çıkışı veriyor.  
    Xiaomi Smart Speaker Pro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yıllardır kullanıcıların yapay zekâ ile etkileşime girmesini sağlayan akıllı hoparlörler, üretken yapay zekâ sayesinde yeteneklerini daha da arttırmış durumda. Xiaomi Smart Speaker Pro bunun son örneği oldu. 

    Xiaomi Smart Speaker Pro özellikleri ve fiyatı

    110mm x 110mm x 209mm ölçülere sahip olan Xiaomi Smart Speaker Pro akıllı hoparlör, firmanın Super Xiao AI ses asistanı ile geliyor. Üçlü mikrofon sayesinde daha akıcı bir iletişim sunan hoparlör, kullanıcı ile doğal bir sohbete başlıyor ve kompleks komutları kolay bir şekilde geri döndürebiliyor. Kullanıcı ayrıca Xiaomi ekosistemindeki diğer akıllı cihazlara da komut verebiliyor. 

    2.5 inçlik tam boy sürücüye sahip olan hoparlör çift pasif radyatör ile destekleniyor. 12W ses çıkışı verebilen cihaz iyi dengelenmiş bir ses tecrübesi yaşatıyor. İki hoparlör birbirine bağlandığında ise stereo ses elde ediliyor. 

    Bluetooth 5.0 ve çift bant Wi-Fi ile dengeli bir bağlantı kuran hoparlör, LED şerit ile müzik sekanslarına uyum sağlıyor. Ayrıca bildirim ışığı olarak da görev yapabiliyor. Xiaomi Smart Speaker Pro akıllı hoparlör 41$ fiyat etiketine sahip. 
     

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