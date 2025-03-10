Dünyanın en büyük soundbar markası açıklandı

Tam Boyutta Gör Samsung, üst üste 11. kez dünya genelinde soundbar satışlarında zirveye yerleşerek bir kez daha dikkat çekici dönüm noktasına ulaştı. Pazar araştırma şirketi FutureSource'a göre, Samsung, 2024 yılında satılan soundbar’larda %18.4 pazar payına, %20.1 gelir payına sahip oldu.

En iyi ses sistemi tavsiyeleri 1 yıl önce eklendi

Samsung, 11 yıldır dünyanın en büyük soundbar markası

Samsung’un geçen yıl piyasaya sürülen en üst modeli HW-Q990D en çok tercih edilen soundbar oldu. Bu soundbar, harika ses kalitesi, Samsung TV'lere kolayca bağlanan özel Q Symphony özelliği ve kolay kurulum seçenekleriyle öne çıkıyor.

Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hun Lee, “11 yıldır üst üste soundbar alanında dünya lideri olarak tanınmaktan gurur duyuyoruz. Bu onurun, birinci sınıf ses deneyimleri sunma konusundaki kararlılığımızın bir kanıtı olduğuna inanıyoruz. Hem ses kalitesini hem de kullanılabilirliği geliştirerek daha kusursuz ve sürükleyici ev eğlence deneyimi yaratmak için yeniliği ilerletmeye devam edeceğiz.” diyor.

Samsung, küresel pazardaki en üst konumunu korumak için daha iyi ses, daha akıllı YZ teknolojisi ve farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uyacak daha fazla özellik içeren yeni soundbar modelleri üzerinde çalışıyor.

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