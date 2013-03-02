Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TEC'ten 23.000 mAh lityum polimer bataryalı taşınabilir şarj cihazı: TMB-23K

6 yıl
2,4b
1
20
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TEC'ten 23.000 mAh lityum polimer bataryalı taşınabilir şarj cihazı: TMB-23K
Mobil cihazlarda en zayıf halkanın batarya olduğunu göz önüne alan firmalar, taşınabilir şarj cihazı tarzı çözümler geliştirmeye devam ediyor. TEC firmasının yeni modeli TMB-23K, bünyesinde barındırdığı yüksek kapasiteli lityum polimer bataryayla piyasadaki pek çok rakibi arasından sıyrılmakta.
185 mm uzunluğunda, 125 mm genişliğinde, 17 mm kalınlığında ve 560 gram ağırlığında tasarlanan TMB-23K, alüminyum ve ABS plastikten imal edilmiş. 23.000 mAh / 85 Wh gibi yüksek kapasiteli bir lityum polimer bataryaya sahip olan TBM-23K ile akıllı telefon, tablet, taşınabilir medya oynatıcı, dijital kamera ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlar hedef alınıyor. TMB-23K'da 2 adet USB portuna yer verildiğini görüyoruz. USB portlarından birincisi 5V / 2.5A'lik çıkış sunarken, ikinci USB portu 5V / 1A'lik çıkış sunuyor. TMB-23K'nın üzerine yerleştirilen ekran aracılığıyla lityum polimer bataryanın doluluk durumunu ve voltaj bilgilerini kontrol edebiliyoruz. Taşınabilir bataryanın şarj olması ortalama 5 saatlik zaman zarfında gerçekleşiyor.
Mart ayının ortasına doğru yurtdışında piyasaya sürülmesi planlanan TMB-23K'nın fiyatı yaklaşık 162$ olacak.
TEC'ten 23.000 mAh lityum polimer bataryalı taşınabilir şarj cihazı: TMB-23K
TEC'ten 23.000 mAh lityum polimer bataryalı taşınabilir şarj cihazı: TMB-23K

http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/mobilebattery/tmb-23k/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Biz Türkler alışkınız yük taşımaya :) Kocaman balkonumuz varken 560 gram mı ağır gelecek ?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ReCoMaX 3 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cem.lady 3 yıl
Fiyatı nedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
taşınabilir şarj mı???? yahu 560gr'ı nasıl taşıyacaksın?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar kusura bakmayın ama Everest'te cacık olmaz bundan. Üreticiler soğuğa karşı dayanıklı donanım ya da aksesuarlar geliştirmeli.
3 ay evvel batı toroslarda -10 derecede go pro'nun full pilini 15 dakikadan az sürede tükettik. 1100 mah pil bu sürede tükeniyorsa şimdilik dağcılar için en kolay çözüm vücudun sıcak bölgelerine kablo çekip bataryaları external bağlamak gibi gözüküyor : )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
Gezginler için ideal.dağcılarda kullanabilir herhalde.bu bataryaları soğuk etkilermi acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
Herkes fiyata takmış, boyutuna bakan yok. yaklaşık 20 cm uzunluğundaki bu bataryanın mobil olduğunu düşünmek gerçektan biraz komik oluyor. Özelliklede cep telefonu için düşünüyorsanız. Note II nin bataryasını 8-10 saatlik aralıksız kullanımda zaten bitiremiyorsunuz. Evereste çıkıyorsanız ve daha uzun süreye ihtiyacınız var ise bence de bu pilden 2 tane alın yanınızda bulunsun. Diğer durumlarda otomobilinizi benzini bitince doldurayım diye arkanızda birde tanker alıp dolaştırmaya benzer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilgisayar Bağımlısı 6 yıl
İlk resmi görünce usb bellek boyutunda ekranlı 23.000 Mah'lik şarj taşınabilir şarj cihazı mı yapmışlar oha dedim
.Sonrasında diğer resimler ve yazı beni kendime getirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 6 yıl
Fiyat fazla ama kapasitede muazzam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 6 yıl
Geçen gün bi konuda bazı arakdaşlar akıllı telefonların şarjının en az 1 hafta gitmesini söylemişti. Buyrun o pil burda. Takın telefonunuza 1 hafta boyunca telefonunuzu şarj etmeyin ;) Büyük firmaların 2000 mah pili eziyet çekelim diye koyduklarını düşünüyorsanız şu kocaman pil size birşeyler ifade etmeli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 6 yıl
Düşünce ve ürün harika. Fakat fiyat konusu ne düşünceli nede harika.Fiyatı biraz düşük olsa ihtiyacı olmayan birisi bile ne olur ne olmaz diye alabilir. Şuan ne işe yarayacak bir fikrim yok yada az fikrim var. Ama elbet bir işe yarayacaktır diye alınabilir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sufflee 6 yıl
bunla tegra 4lü bi tablet yapıcaklar anında almassam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
udjat 6 yıl
Laptop desen ufak boyutlarda yedek pilleri var, telefon desen illa yedek alacaksan 2-3 tane yedek batarya al kullan, at cebe taşı.
Yarım kiloluk kafam kadar alete o kadar para mı verilir bu kadar alternatif varken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chandler Bing 6 yıl
dağa falan çıkanlar için mantıklı. 10 küsür kere şarj eder bu telefonu. diğer insanlar için pek mantıklı değil. nereye gideceksin de elektrik olmayacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sage12 6 yıl
Düşünen Biri
Bunu yanımda tasiyacagima 2 tane yedek batarya alırım hem daha Ucuz olur hem daha hafif. Tabii tek parça govdeye sahip cihazları bilemem

Kardeş 23k diyor :) 2 bataryayla kıyaslayamazsın ki.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zengier 6 yıl Sage12
Sage12

Düşünen Biri

Bunu yanımda tasiyacagima 2 tane yedek batarya alırım hem daha Ucuz olur hem daha hafif. Tabii tek parça govdeye sahip cihazları bilemem


Kardeş 23k diyor :) 2 bataryayla kıyaslayamazsın ki.

full oyun kullaniminda bile 15 saat kullanim suresi eder 3 batarya . 8 saat de uyusan 23 saat . 1 saat de kullanmayiverir :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2390 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, taşınabilir şarj cihazı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Chronos 7 oyuncu bilgisayarı ve 7 Serisi Ultrabook'ları konuştuk 6 yıl Samsung'un retro görünümlü yeni nesil aynasız kamerası NX300 hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim