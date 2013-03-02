TEC'ten 23.000 mAh lityum polimer bataryalı taşınabilir şarj cihazı: TMB-23K

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Mobil cihazlarda en zayıf halkanın batarya olduğunu göz önüne alan firmalar, taşınabilir şarj cihazı tarzı çözümler geliştirmeye devam ediyor. TEC firmasının yeni modeli TMB-23K, bünyesinde barındırdığı yüksek kapasiteli lityum polimer bataryayla piyasadaki pek çok rakibi arasından sıyrılmakta.
185 mm uzunluğunda, 125 mm genişliğinde, 17 mm kalınlığında ve 560 gram ağırlığında tasarlanan TMB-23K, alüminyum ve ABS plastikten imal edilmiş. 23.000 mAh / 85 Wh gibi yüksek kapasiteli bir lityum polimer bataryaya sahip olan TBM-23K ile akıllı telefon, tablet, taşınabilir medya oynatıcı, dijital kamera ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlar hedef alınıyor. TMB-23K'da 2 adet USB portuna yer verildiğini görüyoruz. USB portlarından birincisi 5V / 2.5A'lik çıkış sunarken, ikinci USB portu 5V / 1A'lik çıkış sunuyor. TMB-23K'nın üzerine yerleştirilen ekran aracılığıyla lityum polimer bataryanın doluluk durumunu ve voltaj bilgilerini kontrol edebiliyoruz. Taşınabilir bataryanın şarj olması ortalama 5 saatlik zaman zarfında gerçekleşiyor.
Mart ayının ortasına doğru yurtdışında piyasaya sürülmesi planlanan TMB-23K'nın fiyatı yaklaşık 162$ olacak.
http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/mobilebattery/tmb-23k/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3 ay evvel batı toroslarda -10 derecede go pro'nun full pilini 15 dakikadan az sürede tükettik. 1100 mah pil bu sürede tükeniyorsa şimdilik dağcılar için en kolay çözüm vücudun sıcak bölgelerine kablo çekip bataryaları external bağlamak gibi gözüküyor : )
Yarım kiloluk kafam kadar alete o kadar para mı verilir bu kadar alternatif varken.
Kardeş 23k diyor :) 2 bataryayla kıyaslayamazsın ki.
full oyun kullaniminda bile 15 saat kullanim suresi eder 3 batarya . 8 saat de uyusan 23 saat . 1 saat de kullanmayiverir :D
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