TEC'ten 23.000 mAh lityum polimer bataryalı taşınabilir şarj cihazı: TMB-23K

Mobil cihazlarda en zayıf halkanın batarya olduğunu göz önüne alan firmalar, taşınabilir şarj cihazı tarzı çözümler geliştirmeye devam ediyor. TEC firmasının yeni modeli TMB-23K, bünyesinde barındırdığı yüksek kapasiteli lityum polimer bataryayla piyasadaki pek çok rakibi arasından sıyrılmakta.



185 mm uzunluğunda, 125 mm genişliğinde, 17 mm kalınlığında ve 560 gram ağırlığında tasarlanan TMB-23K, alüminyum ve ABS plastikten imal edilmiş. 23.000 mAh / 85 Wh gibi yüksek kapasiteli bir lityum polimer bataryaya sahip olan TBM-23K ile akıllı telefon, tablet, taşınabilir medya oynatıcı, dijital kamera ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlar hedef alınıyor. TMB-23K'da 2 adet USB portuna yer verildiğini görüyoruz. USB portlarından birincisi 5V / 2.5A'lik çıkış sunarken, ikinci USB portu 5V / 1A'lik çıkış sunuyor. TMB-23K'nın üzerine yerleştirilen ekran aracılığıyla lityum polimer bataryanın doluluk durumunu ve voltaj bilgilerini kontrol edebiliyoruz. Taşınabilir bataryanın şarj olması ortalama 5 saatlik zaman zarfında gerçekleşiyor.



Mart ayının ortasına doğru yurtdışında piyasaya sürülmesi planlanan TMB-23K'nın fiyatı yaklaşık 162$ olacak.



http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/mobilebattery/tmb-23k/