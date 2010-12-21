TG: Samsung Galaxy Tab video inceleme

Teknoloji Gündemi Özel'de editörlerimizden Erdi Özüağ ile 1 haftadır kullandığımız ve her koşulda deneme fırsatı yakaladığımız Samsung Galaxy Tab'ı inceliyoruz. Eğer şu sıralar bir Tablet bilgisayar almak istiyorsanız son kararınızı vermeden önce bu videoyu izleyin!

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