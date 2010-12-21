TG: Samsung Galaxy Tab video inceleme

Teknoloji Gündemi Özel'de editörlerimizden Erdi Özüağ ile 1 haftadır kullandığımız ve her koşulda deneme fırsatı yakaladığımız Samsung Galaxy Tab'ı inceliyoruz. Eğer şu sıralar bir Tablet bilgisayar almak istiyorsanız son kararınızı vermeden önce bu videoyu izleyin!
Galaxy S teki uygulamaların (Aslında neredeyse Markettekilerin) tamamı bunda da çalışıyor.
Zaten ekstra bir kod değişikliğine gerek olmadan bir çok uygulama daha
yüksek çözünürlüğe kendisini adapte ediyor ve çok daha konforlu veya etkileyici hale geliyor.
Örneğin Galaxy S imde sürekli olarak gazeteleri takip ediyorum. Gazeteleri takip ettiğim uygulamalar Tab da da aynı şekilde çalışıyor ve ekran büyüklüğü arttığı için çok daha rahat okunabiliyor. Readers Hub olayından hiç bahsetmiyoum bile. Makul abonelik ücretleri ile binlerce dergi ve gazeteye erişim inanılmaz. Veya oyun oynayanlar için NFS:Shift - NOVA gibi oyunlar inanılmaz etkileyici gözüküyor o çözünürlük ve 7" ekranda. Zaman nedeniyle pek oyun ile işim olamasa da herkese Tab üzerinde kaliteli oyun uygulamalarını denemelerini tavsiye ederim.
Tango bile Galaxy S ten sonra Tab üzerinde çok daha güzel görünüyor. Karşı tarafı tabir i caizse eşşek kadar ekranda görmek çok hoş.
Yaklaşık 3 haftadır Tab ı Galaxy S ile beraber kullanıyorum.Sürekli mail cevaplamak zorunda olan, otobüste , serviste giderken internete girmek ihtiyacı olan, gerçek anlamda sürekli iletişimde olmak isteyen ve tabii ki 1700 TL ler civarında bir fiyatı verebilecek herkese ürünü tavsiye ederim.
Özellikle pil dayanma süresi gerçekten beni çok etkiledi. Yoğun denebilecek bir kullanımda bile 2 günü çıkartabilir diye düşünüyorum. (Ben % 50 ler civarında olmasına rağmen her gece şarj ediyorum)
Her insanın beklentisi elbette farklı oluyor. 1700 TL verdim diye 1700 TL lik bir laptopun internet sayfalarını açış hızını/kalitesini beklemek pek de mantıklı değil. Cihazın esas olayı herşeyi makul kalitede yapabiliyor olup mümkün olan en iyi taşınabilirliği sunuyor olması.
Şu an için bir powerpoint sunumu hazırlamak veya video edit etmek gibi aynı fiyattaki laptopların sunduğu özellikleri beklemek
7" galaxy telefonu olmuş resmen.
gereksiz bence.
Root ve market enable edilmemiş bir Samsung Galaxy Tab bence tamamen anlamsız bir üründür.
Senin gibi görmemişin olursa gelir burda kaşınır
İnceleme için teşekkürler.. oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum..