TP-Link yeni örgü ağı sistemini duyurdu

Bugün herkesin evinde bir internet modemi mevcut ancak pek çok sebepten ötürü evin tüm noktalarına aynı kalitede sinyal verilemiyor. Geniş ofislerde veya çok katlı yapılarda ise işler daha karmaşık bir hal alıyor.

Deco W2400 özellikleri ve fiyatı

Geçmiş yıllarda erişim noktası veya daha güçlü sinyaller yayan ağ ekipmanlarıyla bu sorun giderilmeye çalışılıyordu ancak şimdi örgü ağı dediğimiz WiFi Mesh System araçları popüler olmaya başladı. TP-Link de bunlardan birisi.

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Firmanın son ürünü Deco W2400 Dual Band Whole Home Mesh WiFi System adını taşıyor. Genelde birden fazla cihaz barındırdığı için örgü ağları pahalı oluyor. TP-Link ise evinize uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.

Deco W2400 içerisinde iki adet cihaz bulunuyor. Kapsama alanını 900 metrekareye çıkarabilen sistem ayrıca 100 adede kadar da internet cihazlarının bağlanmasını sağlıyor. Özel yazılım ile de her cihazın en hızlı şekilde internete bağlanması garanti ediliyor.

Sistem ağ içerisinde tek bir isim ile görünüyor. Bu bakımdan isim karmaşası yaşanmıyor. WiFi AC veya 5 olarak bildiğimiz teknoloji sayesinde 1200Mbps bağlantı hızlarına erişmek mümkün. Evin her noktasına güçlü sinyaller gönderen sistem mobil uygulamalar üzerinden de kontrol edilebiliyor.

Ebeveyn kontrolü, erişim noktası modu, Alexa desteği gibi ek özelliklere sahip olan Deco W2400 Dual Band Whole Home Mesh WiFi System setinin fiyatı 99$ olarak açıklandı.