Spotify Hikayeler özelliği faaliyete geçiyor

Sanatçıların kullanıcılar ile daha fazla etkileşime geçmesini amaçlayan Spotify yeni bir özelliği devreye alıyor. Spotify Hikayeler sanatçıların parçalarına ait ilginç anekdotları dinleyiciler ile paylaşmasını sağlıyor.

Spotify Hikayeler nedir?

Spotify Hikayeler mobil uygulamada şarkı dinlerken alt kısımda bilgi kartı şeklinde ortaya çıkıyor. Kullanıcı karta tıkladığında yukarı geliyor ve sanatçının paylaştığı bilgileri yansıtıyor. Bu bilgiler metin, şarkı sözleri ve görseller olabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü konseptini duyurdu"

Kartlar bir süre sonra kaybolduğu için üzerine basılı tutmak ekranda kalmasını sağlıyor. Kartın sağ kısmına dokunulduğunda sonraki sayfaya geçiyor. Sol kısmına dokunulduğunda ise yerine geri dönüyor.

Daha önce bu konsept Genius veri tabanı ile iş birliği kapsamında verilmişti ancak kartlardaki bilgiler bu veri tabanından geliyordu. Hikayeler özelliği doğrudan sanatçıların kartlara katkı yapmasını sağlıyor. Spotify Hikayeler güncelleme olarak bölge bölge dağıtıma başladı.