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Spotify Hikayeler özelliği faaliyete geçiyor

Sanatçıların şarkıları ile ilgili çeşitli anıları veya görselleri paylaştığı Spotify Hikayeler kartları platformda etkileşimi arttırmayı amaçlıyor. Detaylar haberimizde.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanatçıların kullanıcılar ile daha fazla etkileşime geçmesini amaçlayan Spotify yeni bir özelliği devreye alıyor. Spotify Hikayeler sanatçıların parçalarına ait ilginç anekdotları dinleyiciler ile paylaşmasını sağlıyor.

Spotify Hikayeler nedir?

Spotify Hikayeler mobil uygulamada şarkı dinlerken alt kısımda bilgi kartı şeklinde ortaya çıkıyor. Kullanıcı karta tıkladığında yukarı geliyor ve sanatçının paylaştığı bilgileri yansıtıyor. Bu bilgiler metin, şarkı sözleri ve görseller olabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü konseptini duyurdu"

Kartlar bir süre sonra kaybolduğu için üzerine basılı tutmak ekranda kalmasını sağlıyor. Kartın sağ kısmına dokunulduğunda sonraki sayfaya geçiyor. Sol kısmına dokunulduğunda ise yerine geri dönüyor.

Daha önce bu konsept Genius veri tabanı ile iş birliği kapsamında verilmişti ancak kartlardaki bilgiler bu veri tabanından geliyordu. Hikayeler özelliği doğrudan sanatçıların kartlara katkı yapmasını sağlıyor. Spotify Hikayeler güncelleme olarak bölge bölge dağıtıma başladı.

 

https://www.phonearena.com/news/spotify-storylines-artists-behind-the-scenes-knowledge_id115976 Yorum Yaz
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asusokan 4 hf. en beğenilen
artık korkuyorum bilgisayarı açınca windows logosu yerine hikaye göreceğim diye
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irish 4 hf.
Şu hikaye saçmalığı biter diye bakarken çoğalıyor.
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Virtual Reality 3 hf.
Saçma sapan şeyler. İnsanların vaktini çalmaktan başka bir şey değil. İnsanlar, televizyonun aptal kutusu olduğunu anlayıp bu gereksiz aletten uzaklaşmaya başladı. Bu seferde sosyal platformlardaki yapay sosyalleşme ile vakitlerini gereksiz yere hacama saçmalığına bulaştılar. İnsanlık dijitalleşmeyi yanlış anladı veya yanlış yönde kullandı. Televizyonun aptal kutusu olduğu aydınlanmasını yaşayan insanlık gün gelecek sosyal platformlarında aptal sosyalleşmesi olduğunu anlayacak.
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Tommy Shelby 3 hf.
Güzel
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XPerience 3 hf.
Kimse içeriği okumadan sallamış yine. Ben de "acaba" diye girdim ama konu Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube'daki gibi hikaye değil sanatçı hikayeleri.
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Angel of the Lord 3 hf.
İyi de bu sefer kullanıcılar hikaye atmayacak ki. Şarkıyla ilgili bir şeyler yazacak sadece. Zaten behind the lyrics ile yapıyordu bunu. Hiçbir şey beğenmeyen insanlar buna da kılıf bulmuşlar.
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Celonfix 4 hf.
Yeter artık. Whatsapp'a getirdiler tamamen bırakıp Telegrama geçtim. Şimdi anlaşılan Spotify'ı bırakıp Deezer veya Tidal'e geçme zamanı gelmiş.
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bkaakco 4 hf.
İyi neyse bu farklı bir şeymiş.
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arekamint 4 hf.
hikaye kusucam artık
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_bluescream_ 4 hf.
shhehh o da ney ki benim canon f718 hesap makinemde bile hikayeler özelliği var çok geç kaldı spotify
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KCS_54 4 hf.
HI STALKERS!
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irish 4 hf.
Şu hikaye saçmalığı biter diye bakarken çoğalıyor.
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