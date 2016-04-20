TP-LINK, İlk Üç Ayda 550 Bine Yakın Ürün Sattı

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-LINK, ilk çeyrek Türkiye satış rakamlarını açıkladı. 2016’ın ilk üç ayında 550 bine yakın ürün satışı gerçekleştiren şirket, pazardaki yerini korudu.

TP-LINK Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, genel olarak 2016’ın ilk çeyreğinin durgun geçtiğini belirterek, “Ekonomik olarak yaşanan durgunluk, ağ pazarına da olumsuz olarak yansıyor. Özellikle tekil kutu satışlarında önceki yılların aynı dönemine göre bir miktar düşüş söz konusu. TP-LINK Türkiye olarak satış ağına yönelik yapılan çalışmalar ve servis sağlayıcılarla gerçekleştirilen projelerle bu durgunluğu aşmaya çalışıyoruz” diyor.

İlk üç ayda Türkiye’de distribütörler aracılığıyla yaklaşık 194 bin, servis sağlayıcılara ise 350 bin olmak üzere 544 bin adetlik satış gerçekleştirdiklerini açıklayan Dinçer, “Hem bayi hem mağaza kanalında en güçlü markayız. Ürünlerimizin satıldığı teknoloji mağazalarında hep en çok satılan kablosuz ağ markası konumundayız. Bayi ağımız da çok güçlü. 2015 yılında Türkiye’de 15 bin bayi ile iş yaptık. 2016 yılında da bayi satışlarımızın oranı toplam satışımızın yüzde 70’ini oluşturacak” diyor.

ISP’lere 1.5 milyon ürün verilecek

TP-LINK’in satış ağının yanı sıra servis sağlayıcılarla da işbirliği içinde olduğunu belirten Dinçer, ilk üç ayda proje bazlı yapılan 350 bin adetlik satış rakamının yıl toplamında 1.5 milyona ulaşacağını vurguluyor. “Türkiye’de pek çok servis sağlayıcının kablosuz ağ ürünleri konusunda iş ortağıyız. 2016 yılında şu anda projelendirilmiş ve bir kısmı teslim edilmiş olmak üzere ISP’lere toplam 1.5 milyona yakın ürün satışı gerçekleştireceğiz” diyor.

Dünyada ve Türkiye’de kablosuz ağ pazarını belirleyen marka olduklarını vurgulayan Dinçer, “Dünya pazarında IDC araştırma şirketinin verilerine göre TP-LINK yüzde 40’ın üzerinde pay ile lider durumda. Türkiye’de ne yazık ki bu pazara ilişkin bağımsız şirketlerin yaptığı araştırma yok. Ancak distribütör verilerine dayanarak Türkiye’deki pazar payımızın daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz” diyor. Distribütörler üzerinden elde edilen satış rakamlarında 2016’ın ilk üç ayında açık ara önde olduklarını vurgulayan Dinçer, “İkinci çeyrekte toplam satış rakamlarının artmasını bekliyoruz. Özellikle fiber ve 4.5G kullanımına paralel olarak yeni ağ ürünü talepleri oluşacak. O nedenle daha iyi bir ikinci çeyrek geçireceğimize inanıyoruz” diyor.