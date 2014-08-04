Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TP-LINK yeni Archer D5 modem/router cihazını duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
672
1
10
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TP-LINK yeni Archer D5 modem/router cihazını duyurdu

Ağ ürünleri konusunda başarılı ürünlere imza atan TP-LINK, 5. nesil WiFi olarak da adlandırılan 802.11ac standardını destekleyen Archer ailesine yeni bir üye eklediğini duyurdu.

Archer D5 çift kanallı bir modem/router cihazı. Bünyesinde ADSL modem ve çift kanallı bir kablosuz router barındıran cihaz hem ev hem de küçük ofislere hitap ediyor.

2.4GHz bandında 300Mbps, 5GHz bandında ise 867Mbps kablosuz hızlara erişebilen ürün, online oyun, HD video akışı gibi uygulamalarda yüksek performans sergilemeyi amaçlıyor. Böylece multimedya ağlarda tıkanıklık, yavaşlama gibi sorunların önüne geçilebilecek.

Üründeki iki adet çift işlevli USB girişinden hem yazıcı, bilgisayar gibi birden fazla cihaz ağa bağlanabiliyor, hem de uzaktan FTP sunucu üzerinden dosyalara erişilebiliyor.

Ayarlanabilir antenleri ve yüksek güçteki amplifikatörleri ile daha iyi bir kapsama alanı sunan üründe değiştirilebilir LAN/WAN giriş yuvası da yer alıyor. Bu sayede ADSL, kablo ya da fiber internet bağlantılarından istenen tercih edilebiliyor. Archer D5'in tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 172 USD+KDV olarak belirlenmiş. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pmomer 5 yıl
samsung hastasıyım,ben bile sıkıldım artık, yeter ya. s2 ile devrim yaptı ,üstüne hiçbirşey yapmadan geri dönüyor s2 ye. f/p 2. el note 2 artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TUFF GONG 5 yıl
Çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
s2'nin tasarımına cok benziyor bastan yapacaklardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 5 yıl
dalga geçmeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Beş para etmez. Hep aynı tasarım aynı ara yuz. Metal çerçeve ile metal mi olunuyormus? Kaldı ki metal çabuk cizilip değişim ve tamir maliyeti yüksek. Polikarbonat en iyisi nokianin yaptığı gibi ancak samsung un tasarımları beş para etmez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.BLaSTeR 5 yıl
Samsung mühendisleri çok çalışıyorlar gözleri kör olmuş bunu yaparken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 5 yıl
Bildigin s2 nin gelismisi bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
borukuzen 5 yıl
Galaxy s5 bu tasarımla gelmeliydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yücel52 5 yıl
kasa güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 5 yıl
300 tl den ucuz yüksek model adsl yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
672 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ağ Ürünleri, tp-link
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 4 Ağustos Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim