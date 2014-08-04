TP-LINK yeni Archer D5 modem/router cihazını duyurdu





Ağ ürünleri konusunda başarılı ürünlere imza atan TP-LINK, 5. nesil WiFi olarak da adlandırılan 802.11ac standardını destekleyen Archer ailesine yeni bir üye eklediğini duyurdu.





Archer D5 çift kanallı bir modem/router cihazı. Bünyesinde ADSL modem ve çift kanallı bir kablosuz router barındıran cihaz hem ev hem de küçük ofislere hitap ediyor.





2.4GHz bandında 300Mbps, 5GHz bandında ise 867Mbps kablosuz hızlara erişebilen ürün, online oyun, HD video akışı gibi uygulamalarda yüksek performans sergilemeyi amaçlıyor. Böylece multimedya ağlarda tıkanıklık, yavaşlama gibi sorunların önüne geçilebilecek.





Üründeki iki adet çift işlevli USB girişinden hem yazıcı, bilgisayar gibi birden fazla cihaz ağa bağlanabiliyor, hem de uzaktan FTP sunucu üzerinden dosyalara erişilebiliyor.





Ayarlanabilir antenleri ve yüksek güçteki amplifikatörleri ile daha iyi bir kapsama alanı sunan üründe değiştirilebilir LAN/WAN giriş yuvası da yer alıyor. Bu sayede ADSL, kablo ya da fiber internet bağlantılarından istenen tercih edilebiliyor. Archer D5'in tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 172 USD+KDV olarak belirlenmiş.