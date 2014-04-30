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TP-Link ile Türkiye çalışmaları ve yeni ürünlerini konuştuk

5 yıl
45,8b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TP-Link Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer ile ülkemizdeki çalışmalarını, başta 802.11ac uyumlu modeller ve Powerline adaptörler olmak üzere yeni nesil ürünlerini ve ideal ev içi ağ kurulumunda dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk.
 

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Turkforce 5 yıl en beğenilen
24 saat dayanamayan Access Point ve Modemler için ne zaman çözüm bulmayı düşünüyorlarmış? Ucuzluk yönünden evet piyasanın en ucuzu ama sorunlar çok fazla.
Sitesine DDWRT gibi harici yazılımlar yüklenmesi durumunda garanti dışı yazmayı becerene kadar kilitlenip durmayan bir firmware yapmayı becersinler..
24 saat dayanamayan Access Point ve Modemler için ne zaman çözüm bulmayı düşünüyorlarmış? Ucuzluk yönünden evet piyasanın en ucuzu ama sorunlar çok fazla.S...
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yusi_42 5 yıl
bu kadar itici ttnet reklamı görmedim
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msty19 5 yıl
tp-link mi aman aman aman! bana sorunsuz bir şekilde çalışan bir cihazını gösterin bulamadım siz gösterin
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speedyrazor 5 yıl
Türkiyede doğru düzgün 8 mbit internet kullanamazken 150 mbit ürün getireceklerine adam.gibi.kaliteli 20 mbit ürün getirseler daha iyi
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Elsa 5 yıl
Tp linkde sorun yaşamayan devamlı müşterisi olan tek ben varım sanıyordum
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Olgi 5 yıl
2 yildir tp link modemi kablu ve kablosuz olarak kullaniyorum.memnunum. hat degerlerine uygun sekilde indirme islemlerimi gerceklestiriyorum.2.kattayim wifi cekim gucu iyi torrent'ten dizi indirebiliyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Müşteri hizmetlerine bağlanmak çok uzun sürüyor (17 dk beklediğimi bilirim)...
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DH Misafiri 5 yıl
ben bilgisayara şifre koymak istiyorum ama yapamıyorum ...
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bkaakco 5 yıl
Siz çakma modem kullandınız herhalde. 3 sene kablolu TP-Link modem kullandım, 1 seneye yakındır da kablosuz olanını kullanıyorum. İkisinde de en ufak arıza yaşamadım. Zaten o kadar dandik olsa bu kadar tutunamazdı piyasada herhalde.
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grezimonk 5 yıl
amma çok TP-LINK düşmanı varmış... hep TTNET yüzünden düzgün ADSL hizmeti veremiyor suçlusu modem üreticisi oluyor...
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TP-Link Türkiye 5 yıl
Değerli DonanımHaber Forum Kullanıcıları;

Olumlu ve olumsuz tüm yorumlarınız için teşekkür ederiz. Sizlerin de tercihi sonucu ülkemiz ağ pazarının %45'ini kapsayan firmamız satış öncesi ve satış sonrası destek hizmetlerine ve değerli görüşlerinize son derece önem vermektedir. Gerek çağrı merkezimiz üzerinden 1. ve 2. seviye telefon destek yapılanması gerek support.tr e posta adresimiz üzerinden mail desteği gerekse de donanımhaber forumları da dahil sosyal medya üzerinden destek kanallarımız hizmetinizdedir. Her türlü görüş , öneri veya şikayetiniz için lütfen bizlerle irtibata geçiniz.

TP-LINK ÜRÜNLERİNİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, İYİ GÜNLER DİLERİZ.

Saygılarımızla
TP-LINK TÜRKİYE
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positiveboy 5 yıl
hali hazır da sattıkları modemin adı bile yok sitelerinde geçiniz efenim geçiniz
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29tr 5 yıl
kesinlikle tam anlamı ile sorunsuz çalışan bir cihazına rastlamadım.. tabi önce cihazlarına Türkçe dil desteği vermeleri gerekiyor dd-wrt bile türkçe dil desteği verebilirken Türkiye'de milyonlarca cihaz satan firma Türkçe dil desteği veremiyor cihazlarına
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orka55 5 yıl
Her mahallede varlar masallah tplink201738
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