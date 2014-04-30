TP-Link ile Türkiye çalışmaları ve yeni ürünlerini konuştuk

TP-Link Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer ile ülkemizdeki çalışmalarını, başta 802.11ac uyumlu modeller ve Powerline adaptörler olmak üzere yeni nesil ürünlerini ve ideal ev içi ağ kurulumunda dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk.

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