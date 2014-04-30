TP-Link ile Türkiye çalışmaları ve yeni ürünlerini konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Türkiyede doğru düzgün 8 mbit internet kullanamazken 150 mbit ürün getireceklerine adam.gibi.kaliteli 20 mbit ürün getirseler daha iyi
|Tp linkde sorun yaşamayan devamlı müşterisi olan tek ben varım sanıyordum
|2 yildir tp link modemi kablu ve kablosuz olarak kullaniyorum.memnunum. hat degerlerine uygun sekilde indirme islemlerimi gerceklestiriyorum.2.kattayim wifi cekim gucu iyi torrent'ten dizi indirebiliyorum.
|Müşteri hizmetlerine bağlanmak çok uzun sürüyor (17 dk beklediğimi bilirim)...
|ben bilgisayara şifre koymak istiyorum ama yapamıyorum ...
|Siz çakma modem kullandınız herhalde. 3 sene kablolu TP-Link modem kullandım, 1 seneye yakındır da kablosuz olanını kullanıyorum. İkisinde de en ufak arıza yaşamadım. Zaten o kadar dandik olsa bu kadar tutunamazdı piyasada herhalde.
|amma çok TP-LINK düşmanı varmış... hep TTNET yüzünden düzgün ADSL hizmeti veremiyor suçlusu modem üreticisi oluyor...
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|hali hazır da sattıkları modemin adı bile yok sitelerinde geçiniz efenim geçiniz
|kesinlikle tam anlamı ile sorunsuz çalışan bir cihazına rastlamadım.. tabi önce cihazlarına Türkçe dil desteği vermeleri gerekiyor dd-wrt bile türkçe dil desteği verebilirken Türkiye'de milyonlarca cihaz satan firma Türkçe dil desteği veremiyor cihazlarına
|Her mahallede varlar masallah tplink201738
Sitesine DDWRT gibi harici yazılımlar yüklenmesi durumunda garanti dışı yazmayı becerene kadar kilitlenip durmayan bir firmware yapmayı becersinler..