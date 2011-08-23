TTNET Mobil'den, 6 ay boyunca bedava konuşturan kampanya

Televizyon ve internet servisinin yanı sıra Avea ile iş ortaklığıyla mobil iletişim alanında da kullanıcılara çözüm sunan TTNET, üç yeni faturalı tarifesini 24 ay kullanmayı taahhüt eden kullanıcıları ve yakınları ilk 6 ay boyunca bedava konuşturuyor.

15 TL'lik paket ile 250 dakika, 30 TL'lik paket ile 750 dakika ve 60 TL'lik paket ile 1500 dakika her yöne konuşabilecek olan TTNET Mobil müşterileri, 24 ay taahhüt vermeleri halinde ilk 6 ay boyunca aylık ücreti ödemeden tarifelerden ücretisiz olarak yararlanırken; bu kampanyadan, sadece TTNET Mobil müşterisi değil, 4 yakını da faydalanabiliyor.

TTNET Mobil müşterisi olmayanlar, 0501 ile başlayan TTNET Mobil numarası alarak ya da mevcut numaralarını TTNET Mobil'e taşıyarak; bu kampanyadan faydalanma şansını yakalıyorlar.