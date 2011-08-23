TTNET Mobil'den, 6 ay boyunca bedava konuşturan kampanya

Televizyon ve internet servisinin yanı sıra Avea ile iş ortaklığıyla mobil iletişim alanında da kullanıcılara çözüm sunan TTNET, üç yeni faturalı tarifesini 24 ay kullanmayı taahhüt eden kullanıcıları ve yakınları ilk 6 ay boyunca bedava konuşturuyor.
15 TL'lik paket ile 250 dakika, 30 TL'lik paket ile 750 dakika ve 60 TL'lik paket ile 1500 dakika her yöne konuşabilecek olan TTNET Mobil müşterileri, 24 ay taahhüt vermeleri halinde ilk 6 ay boyunca aylık ücreti ödemeden tarifelerden ücretisiz olarak yararlanırken; bu kampanyadan, sadece TTNET Mobil müşterisi değil, 4 yakını da faydalanabiliyor.
TTNET Mobil müşterisi olmayanlar, 0501 ile başlayan TTNET Mobil numarası alarak ya da mevcut numaralarını TTNET Mobil'e taşıyarak; bu kampanyadan faydalanma şansını yakalıyorlar.
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ttnet sınırsız internet kullanıcılarına numarasını taşıyana 750 dakika 30 tl deyip faturayı 52 tl kesiyorlar.milleti enayi yerine koyuyorlar
iptal edecem düzelmese
12 ay teaahhütlü 4 GB internet paketi 19 TL ye çok iyiymiş bence,12 ay teaahhütlü 4GB interneti 19 TL ye çok beğendim ama helde tarife şartlarına gelince yok illa ttnet markalarına daha önce abone olacaktın,yok referans olacak kişi hem ttnet internet hem ttnet cep hattı kullanacak demesi,gmail'in posta hizmetlerini ilk önce referansla vermesine benziyor.Tamam,ttnet internet referansı sorun değil de,aynı zamanda ttnet hat şartı ilginç.İlla kimse gelmesin,kampanya yaptık gelmeyin der gibi.Bari hattını taşıyana referans şartı olmasın.
ttnetmobil.com.tr/...
ttnetmobil.com.tr/...