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TTNET Mobil'den, 6 ay boyunca bedava konuşturan kampanya

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Televizyon ve internet servisinin yanı sıra Avea ile iş ortaklığıyla mobil iletişim alanında da kullanıcılara çözüm sunan TTNET, üç yeni faturalı tarifesini 24 ay kullanmayı taahhüt eden kullanıcıları ve yakınları ilk 6 ay boyunca bedava konuşturuyor.

15 TL'lik paket ile 250 dakika, 30 TL'lik paket ile 750 dakika ve 60 TL'lik paket ile 1500 dakika her yöne konuşabilecek olan TTNET Mobil müşterileri, 24 ay taahhüt vermeleri halinde ilk 6 ay boyunca aylık ücreti ödemeden tarifelerden ücretisiz olarak yararlanırken; bu kampanyadan, sadece TTNET Mobil müşterisi değil, 4 yakını da faydalanabiliyor.

TTNET Mobil müşterisi olmayanlar, 0501 ile başlayan TTNET Mobil numarası alarak ya da mevcut numaralarını TTNET Mobil'e taşıyarak; bu kampanyadan faydalanma şansını yakalıyorlar.


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man utd 6 yıl
galaxy s3 versen üstüne sana 24 ay bağlı kalınır mı sexy net..
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DH Misafiri 6 yıl
sakın şaşırıpta avea veya ttnet mobil almayın.
ttnet sınırsız internet kullanıcılarına numarasını taşıyana 750 dakika 30 tl deyip faturayı 52 tl kesiyorlar.milleti enayi yerine koyuyorlar
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computeron 6 yıl
6 AY SONRA haşır.............................................t
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DH Misafiri 7 yıl
aldım ben bir hat ttnet mobil’in (daha çok alacaktım ama iyi ki almamışım ) şebeke çok kötü yanımda türksel ve vodafon çekerken bu ise hiç yok yada çok az, bir de kalan dakikaları 48 saat hariç veriyoarlar. aradım Müş.hizm.düzelecek diyorlar
iptal edecem düzelmese
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Lepanto 7 yıl
TT mu aman benden uzak olsun. Donanımhaber de haber adı altında reklamlara devam ediyor.
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DH Misafiri 7 yıl
ttnet kullanıcısı olarak 35.00 tl abone oluyorsun 3ay ücretsiz kullan deniyor süre ve zaman geçiyor kolsentır arıyor ve size bir tarife uyguluyoruz bundan sonra tarifemiz 54,50tl den zorunlu olarak bu sözleşmeyi sizin haberiniz olmadan biz değiştirdik ve uyguluyoruz bunedir gizlibir sözleşme metni degilmi dayatma değilmi beyler?
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DH Misafiri 7 yıl
bn aldım bi tane 250 dk lık alalım 1 gun olmadı toplamda 7 8 dkka fLn konustm kalan dakıkaya baktım 94 dK KaLDı. dioR aLo demeye kaç dakka yiyor bu ........
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bluelizard17 7 yıl
Bu bir normal gsm hattıdır. Ttnet abonelerine veriliyor olabilir. Ama avea taraftar hatları gibi mobil işbirliği tarifesi.
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OkurYazarGezer 7 yıl
Bu 6 ay bedava tarifelerden yararlanabilmek için illa TTnet internet + ttnet mobil gsm hattı kullanan bir yakınımız olması şartı gerçekten doğru mu?Sanki bedavaya altın veriyor.
12 ay teaahhütlü 4 GB internet paketi 19 TL ye çok iyiymiş bence,12 ay teaahhütlü 4GB interneti 19 TL ye çok beğendim ama helde tarife şartlarına gelince yok illa ttnet markalarına daha önce abone olacaktın,yok referans olacak kişi hem ttnet internet hem ttnet cep hattı kullanacak demesi,gmail'in posta hizmetlerini ilk önce referansla vermesine benziyor.Tamam,ttnet internet referansı sorun değil de,aynı zamanda ttnet hat şartı ilginç.İlla kimse gelmesin,kampanya yaptık gelmeyin der gibi.Bari hattını taşıyana referans şartı olmasın.

ttnetmobil.com.tr/...
ttnetmobil.com.tr/...
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DH Misafiri 7 yıl
avea nın yüzde 80 ni galiba tt nindi. galiba yalnız, %50 den fazla olduğu garanti çok eminim hatta. 80 diye hatırlıyorum.
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Ünal 7 yıl
İnternetten kullanılıyordu sanırım bu hat. Yani internet hattın varsa kullanabilirsin yoksa kullanamazsın.
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edi_büdü 7 yıl
gelişen wifi teknolojisine karşı kendini sağalama alıyor...
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artcraft35 7 yıl
şu sözleşmeyi kaldır ilk 6 ay paralı olsun ne olur sanki bak gör ozaman nasıl patlama yapıyo, zaten yeni bir sistem birde gelen kullanıcıyı itersen nasıl gelişmesini beklersin
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