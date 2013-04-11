TTNET, iki yeni e-ticaret platformunu hizmete soktu





Türkiye'nin önde gelen internet ve altyapı firmalarından TTNET, ttnetcarsi.com.tr ve okacabukaca.com adında iki yeni e-ticaret platformunu hizmete soktu.





Mısır Çarşısı'ndaki bir etkinlikle tanıtılan platformlar firmanın TTNET 360: Yeni Bir Müşteri Evreni progrmı doğrultusunda hayata geçirildi.





TTNET Çarşı platformu firmanın tüm ürün ve servislerinin satışının yapılacağı bir sanal mağaza olacak. Sadece TTNET müşterilerine değil, dileyen herkese açık olan ttnetcarsi.com.tr'den; tüm internet paketleri ve kampanyaları, 3G ürünleri ve kampanyaları, Tivibu ev ürün paketleri, TTNET Alo ürün ve ilgili kampanyaları başta olmak üzere bir çok servis satın alınabilecek.





Gelecek dönemde, grup şirketlerinin ürün ve hizmetlerinin eklenmesi ve diğer teknoloji markaları ile yapılacak işbirlikleriyle ttnetcarsi.com.tr'nin ürün içeriği daha da artırılacak.





Okacabukaca ise tüketicilere satın alma kararları öncesi ihtiyaç duydukları bilgileri sunan bir alışveriş kılavuzu olma özelliği taşıyor. TTNET'in Fenn Bilgi Teknolojileri A.Ş işbirliğiyle hizmete açtığı www.okacabukaca.com sitesi, e-ticaret yapan sitelerdeki uygun fiyatlı 13 ana kategoride binlerce ürünü karşılaştırmalı olarak kullanıcıya sunuyor ve ürünlerle ilgili detaylı kullanıcı yorumlarına yer veriyor.





130 bin adedin üzerinde ürün içeriğine sahip olan ve 50'ye yakın e-ticaret mağazasıyla anlaşması bulunan okacabukaca.com'da, anlaşmalı e-ticaret mağaza sayısının kısa sürede 150'ye çıkarılması hedefleniyor.





TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, sadece internet servis sağlayıcısı olmanın ötesine geçerek, dijital ekosistemi büyütmeye ve hayatı kolaylaştıracak çözümler sunmaya odaklandıklarını ve ttnetcarsi.com.tr ve okacabukaca.com ile müşterilerin e-ticarete açılan kapısı olacaklarını dile getirdi.