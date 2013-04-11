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TTNET, iki yeni e-ticaret platformunu hizmete soktu

6 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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TTNET, iki yeni e-ticaret platformunu hizmete soktu

Türkiye'nin önde gelen internet ve altyapı firmalarından TTNET, ttnetcarsi.com.tr ve okacabukaca.com adında iki yeni e-ticaret platformunu hizmete soktu.

Mısır Çarşısı'ndaki bir etkinlikle tanıtılan platformlar firmanın TTNET 360: Yeni Bir Müşteri Evreni progrmı doğrultusunda hayata geçirildi. 

TTNET Çarşı platformu firmanın tüm ürün ve servislerinin satışının yapılacağı bir sanal mağaza olacak. Sadece TTNET müşterilerine değil, dileyen herkese açık olan ttnetcarsi.com.tr'den; tüm internet paketleri ve kampanyaları, 3G ürünleri ve kampanyaları, Tivibu ev ürün paketleri, TTNET Alo ürün ve ilgili kampanyaları başta olmak üzere bir çok servis satın alınabilecek.

Gelecek dönemde, grup şirketlerinin ürün ve hizmetlerinin eklenmesi ve diğer teknoloji markaları ile yapılacak işbirlikleriyle ttnetcarsi.com.tr'nin ürün içeriği daha da artırılacak.

Okacabukaca ise tüketicilere satın alma kararları öncesi ihtiyaç duydukları bilgileri sunan bir alışveriş kılavuzu olma özelliği taşıyor. TTNET'in Fenn Bilgi Teknolojileri A.Ş işbirliğiyle hizmete açtığı www.okacabukaca.com sitesi, e-ticaret yapan sitelerdeki uygun fiyatlı 13 ana kategoride binlerce ürünü karşılaştırmalı olarak kullanıcıya sunuyor ve ürünlerle ilgili detaylı kullanıcı yorumlarına yer veriyor. 

130 bin adedin üzerinde ürün içeriğine sahip olan ve 50'ye yakın e-ticaret mağazasıyla anlaşması bulunan okacabukaca.com'da, anlaşmalı e-ticaret mağaza sayısının kısa sürede 150'ye çıkarılması hedefleniyor.

TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, sadece internet servis sağlayıcısı olmanın ötesine geçerek, dijital ekosistemi büyütmeye ve hayatı kolaylaştıracak çözümler sunmaya odaklandıklarını ve  ttnetcarsi.com.tr ve okacabukaca.com ile müşterilerin e-ticarete açılan kapısı olacaklarını dile getirdi.

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sis651 6 yıl en beğenilen
TTnet, inşallah batarsın.
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1OOOOOO 5 yıl
Kendi işini düzgün yaptı bir e-market işi kalmıştı. Yahu arkadaş 70 milyonluk ülkede internet işinde tekelsin. Herkez itiraz ediyor bu kadar insan aptalmı itiraz etsin. Demekki bir ynalış var itiraz ediyor. Neden düzeltmiyorsun şu internet fiyat/ performans oranını?
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programmer_onur 5 yıl
TTNET kullanıpta (hele uzun zamandır), şu ilk resimdeki 2 kişiyi görüp (1 kişi eksik, Tahsin Bey), sövmeyen kişi oranı yüzde 1'dir diye düşünüyorum. Katılanlar?
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Fear of the Dark 5 yıl
O nasıl bir alan adıdır.
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sezgin87 5 yıl
eliem verseler döve döve komaya sokarim soygunculari hirsizlar
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programmer_onur 6 yıl
İlk mesajdaki fotoğraftaki 2 şahısta aynı kalıptan çıkmış gibi.
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s.b. 6 yıl
www.oramakomaburamakottnet.com
1 Yanıt Yanıtla +1
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Puskév 5 yıl s.b.
s.b.

www.oramakomaburamakottnet.com




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janparey 6 yıl
Ttnet bat insallah diye aglamak care degil ,is harekete gecmekte
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Tekno moomce 6 yıl
iptal edin ya da ortak kulanını maksat gelirleri artmasın
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romeo6464 6 yıl
okaca vardı eskiden fenerli fotbolcu
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Limonen 6 yıl
Şaka maka herifler sektörü işgal etti. Bundan sonra ttnetin batmasını beklemeyin
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em007re 6 yıl
aman eksik olma gerek yok yıllardır miletimizi soyup soydunuz....
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vertigo27 6 yıl
ttnetin hizmetten anladığı insanlardan daha fazla nasıl para koparabilirim mantığı sanırım...
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floydrose 6 yıl
Benden uzak durda ne yaparsan yap.
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Yedaself 6 yıl
Orqun06 bulduğu isim daha mantıklı ki sonuçta amaçları o.
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