TTNET'den deprem bölgesine destek

Van'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası teknoloji firmalarından bölgeye destek haberleri gelmeye devam ediyor. TTNET yaptığı açıklamayla, bölge halkının iletişim ihtiyaçlarının kesintisiz olarak devam edebilmesi adına Van Merkez ve Erciş'te internet erişim merkezleri kurmak için hazırlıklara başladığını duyurdu.

TTNET ayrıca deprem bölgesinde bulunan WiFi noktalarından 3 ay boyunca bedava internet hizmeti sunacağını, aynı zamanda bu noktalardaki internet hızlarının arttırılacağını tüm bunlara ek olarak faturasını ödememiş olan kullanıcıların hatlarının kapatılmayacağını, kapatlı hatların da tekrar açılacağını belirtti. TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz açıklamasında, "Van depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı diliyoruz. TTNET olarak abonelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Felaket zamanlarında iletişimin önemi daha da artıyor." dedi.

Tüm bunlara ek olarak TTNET, gerektiği takdirde bölgeye ek WiFi noktaları kuracak. Van’da bulunan abonelerine sürekli destek sağlayacak olan TTNET, kuracağı iletişim merkezlerinde ücretsiz internet hizmeti sunacak ve merkezlerde uzmanlar bulunduracak.