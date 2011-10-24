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TTNET'den deprem bölgesine destek

7 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Van'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası teknoloji firmalarından bölgeye destek haberleri gelmeye devam ediyor. TTNET yaptığı açıklamayla, bölge halkının iletişim ihtiyaçlarının kesintisiz olarak devam edebilmesi adına Van Merkez ve Erciş'te internet erişim merkezleri kurmak için hazırlıklara başladığını duyurdu.
TTNET ayrıca deprem bölgesinde bulunan WiFi noktalarından 3 ay boyunca bedava internet hizmeti sunacağını, aynı zamanda bu noktalardaki internet hızlarının arttırılacağını tüm bunlara ek olarak faturasını ödememiş olan kullanıcıların hatlarının kapatılmayacağını, kapatlı hatların da tekrar açılacağını belirtti. TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz açıklamasında, "Van depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı diliyoruz. TTNET olarak abonelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Felaket zamanlarında iletişimin önemi daha da artıyor." dedi.
Tüm bunlara ek olarak TTNET, gerektiği takdirde bölgeye ek WiFi noktaları kuracak. Van’da bulunan abonelerine sürekli destek sağlayacak olan TTNET, kuracağı iletişim merkezlerinde ücretsiz internet hizmeti sunacak ve merkezlerde uzmanlar bulunduracak.

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DH Misafiri 7 yıl
Tabii yapsın. 50 liralık tarifeye bir kere 50 lira yatıramadım. Yapsınlar yardım. Her ay 60 geliyor bu ayda 74.50 geliyor. Aradım sormak için ve her zaman ki gibi şuan da kontrol edemiyorlarmış sonra arayaymışız. Çok güzel taktik ya ben böyle bir firma daha görmedim. İnsanları dolanrın sonra hayır işliyoruz deyin. Hakkım haram ttnet'e böyle yalandan göz boyamaya çalışmasın.
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istanbul2007 7 yıl
ordakilerin ihtiyacını karsılakta önemli lakin firmaların amacı o degil
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EskiyeNi 7 yıl
acıdan bile reklam yardım edeceksen bizden aldığın fazla paralarla çadır götür yiyecek götür battaniye götür
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Normandia_06 7 yıl
iyi bakalım elektrikten sonra internet ücretlerinide bize ödetirsiniz artık !
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revelax 7 yıl Normandia_06
Normandia_06

iyi bakalım elektrikten sonra internet ücretlerinide bize ödetirsiniz artık !

katılıyorum zaten hiç bişeye para vermiyorlar marmara depreminde nedense bu yardımların birini bile görmedik devlet iş dogu olunca varını yogunu ortaya koyuyor.
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serdarcenk 7 yıl
Sonra ilave fatura göndermesin, Ttnet olunca üstüne para vereceğiz deseler yine de almam. Bunlar tam şark kurnazılar; bi kez fatura ödemeye gittiğimde neden fazla sabit ücret deyince belki telefon görüşmesi yapmışsınızdır deyince, ben iyi de hat sadece modeme bağlı, ayrıca evde telefon yok deyince; muhakkak bir arama yapılmıştır, sonuçta sadece yaklaşık 1,5 Tl yani demişti... Seni hiç unutmayacağım TTnet...
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Pissoff 7 yıl
Yerinde bir yardım oradakilerin iletişim ihtayacını karşılamak ta önemli...
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