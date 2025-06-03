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    Anlık Bildirim

    Google ve Deprem Ağı uygulaması, Akdeniz'deki depremi 15 saniye önce uyardı

    Muğla'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremi telefonlar yaklaşık 15 saniye önce uyardı. Google Deprem Uyarı Sistemi ve Deprem Ağı mobil uygulamaları başarılı şekilde çalıştı.

    Google ve Deprem Ağı, Akdeniz'deki depremi 15 saniye önce bildi Tam Boyutta Gör
    Dün gece saat 02.17’de Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz illerinde şiddetli şekilde hissedilen depremi Google Deprem Uyarı Sistemi ve Deprem Ağı mobil uygulaması yaklaşık 15 saniye önceden bildirdi. Deprem uyarıları açık olan kullanıcılar, erken uyarı sayesinde güvenli yere geçebildi.

    Google, Akdeniz ve Ege’deki kullanıcılara depremden yaklaşık olarak 10 saniye önce bildirim gönderdi. Gönderilen bildirimde depremin şiddeti tahmini 6.4 olarak belirtildi.

    Deprem Ağı mobil uygulaması ise Akdeniz, Ege kullanıcılara yaklaşık 15 saniye önce, Marmara'daki kullanıcılara 45 saniye önce bildirim gönderdi. Deprem Ağı tarafından depremin şiddeti 5.7 olarak tahmin edildi.

    Google ve Deprem Ağı, Akdeniz'deki depremi 15 saniye önce bildi Tam Boyutta Gör

    Ege ve Akdeniz'de şiddetli sarsıntılar yaşanırken, İstanbul çevresinde çok küçük sarsıntılar yaşandı. Marmaris açıklarındaki depremin şiddeti AFAD tarafından 5.8, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 5.7 olarak belirlendi.

    Deprem Erken Uyarı Uygulamaları Nasıl Çalışır? Google Depremi Nasıl Tahmin Ediyor?

    Depremi erkenden bildiren uygulamalar aslında depremi gerçekleşmeden önce değil deprem sarsıntısı başladığı ilk anda kullanıcıya uyarı gönderiyor. Deprem sarsıntısı iki ayrı dalga şeklinde gerçekleşiyor. İlk anda P dalgası adı verilen birincil dalga meydana geliyor. Bu dalga insanların hissedemeyeceği şekilde hafif sallanmalar yaşatıyor. Ardından yıkıcı dalga olarak tanımlayabileceğimiz S dalgası sarsıntıları yaşanıyor. Güçlü ve yıkıcı etkisi olan bu dalga hissedilir seviyede sarsıntı yaratıyor. Telefonlar P dalgalarını tespit ediyor ve kullanıcıya S dalgası öncesinde uyarı gönderiyor.

    Android Deprem Uyarı Sistemi ve mobil uygulamalar, telefonların ivmeölçer verileri kullanıyor. Telefonlar tıpkı minik bir sismograf gibi görev yapıyor. P dalgası esnasında telefonlardaki ivmeölçerler ile sarsıntı verileri tespit ediliyor ve yapay zekalı analizin ardından deprem uyarı sistemi devreye giriyor. Depremden etkilenmesi muhtemel şehirlerdeki kullanıcılara deprem uyarısı gönderiliyor. Bu sayede yıkıcı S dalgasından saniyeler öncesinde kullanıcılar uyarılıyor. Deprem dalgaları, depremin merkez üssünden yayılarak ilerlediği için merkez üssüne uzaklık arttıkça uyarının önceden ulaşma ihtimali artar. Örneğin depremin merkez üssünden 100 kilometre uzaktaki bir kullanıcı, S dalgası gerçekleşmeden 15-30 saniye öncesinde uyarı alabilir. Bu sayede asansörden çıkabilir, yıkılabilecek nesnelerden kaçabilir ve güvenli bir yere çömelebilir. 

    En iyi deprem uyarı uygulamaları hangileri?

    • Google
    • Deprem Ağı

    Türkiye'de depremi erkenden uyarı veren bu iki uygulama öne çıkıyor; Google Deprem Uyarı Sistemi ve Deprem Ağı mobil uygulaması.

    Google'ın Deprem Uyarı Sistemi, Android cihazlara ön yüklü olarak geliyor. Etkinleştirmek için Android telefonunuzun Ayarlar menüsünde "Deprem" olarak aratma yaparak ilgili ayara erişebilirsiniz.

    Futura Innovation tarafından geliştirilen Deprem Ağı mobil uygulaması ise Android'de ücretsiz, iOS'te 99,99 TL olarak ücretlendiriliyor. Bu uygulama, Android telefonlardaki sarsıntı verilerini kullanarak tüm kullanıcılara uyarı gönderiyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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