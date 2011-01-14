TTNET'ten NETLİMİTSİZ abonelerine Tivibu kampanyası

TTNET'ten internet kullanıcılarına yeni bir kampanya sunuyor. TTNET, NETLİMİTSİZ abonesiyseniz veya NETLİMİTSİZ aboneliğini kullanmaya başlarsanız ve ilk 100.000 kullanıcı içinde yer alırsanız, 30 Haziran 2011 tarihine kadar TTNET'in sunduğu Tivibu Giriş Paketi hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabileceksiniz.

Ancak şu anda Tivibu abonesi iseniz bu kampanyadan yararlanamayacaksınız. Dikkat etmeniz gereken nokta 30 Haziran 2011 tarihine kadar ücretsiz olan Tivibu, belirtilen tarihten sonra abonelik iptali yapılmadığı takdirde ücretli olarak devam edecektir. Başvuru için TTNET destek hattını arayabilirsiniz.

Kampanya kapsamında NETLİMİTSİZ paketine geçen veya yeni abone olan ilk 100.000 kişiye, 30 Haziran 2011 tarihine kadar Tivibu Giriş Paketi hediye ediliyor.

Tivibu Giriş Paketinde, 52 yerli ve 15 yabancı olmak üzere toplam 67 TV kanalı yer alıyor. Üstelik 30 kanalın canlı yayını 30 dakikaya kadar durdurulabiliyor. Ayrıca pakette yer alan Seç-İzle servisinde de 100 adet film, müzik, dizi ve belgesel bulunuyor.

Bu Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Tivibu hizmetini kullanmayan mevcut NETLİMİTSİZ, NETLİMİTSİZ Başlangıç, NETLİMİTSİZ Profesyonel aboneleri ve NETLİMİTSİZ, NETLİMİTSİZ Plus, NETLİMİTSİZ Başlangıç, NETLİMİTSİZ Profesyonel, NETLİMİTSİZ Plus Profesyonel Ekstra paketlerine geçen ya da yeni üye olan TTNET aboneleri.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.ttnet.com.tr/2011-bireysel-paket-duzenlemeleri#1