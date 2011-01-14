Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TTNET'ten NETLİMİTSİZ abonelerine Tivibu kampanyası

TTNET,başvuran ilk 100.000 NETLİMİTSİZ abonesine ve yeni kullanıcıya 30 Haziran 2011 tarihine kadar Tivibu Giriş Paketi hizmetini ücretsiz olarak sunacak.
8 yıl
24,5b
1
98
Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

TTNET'ten internet kullanıcılarına yeni bir kampanya sunuyor. TTNET, NETLİMİTSİZ abonesiyseniz veya NETLİMİTSİZ aboneliğini kullanmaya başlarsanız ve ilk 100.000 kullanıcı içinde yer alırsanız, 30 Haziran 2011 tarihine kadar TTNET'in sunduğu Tivibu Giriş Paketi hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabileceksiniz.

Ancak şu anda Tivibu abonesi iseniz bu kampanyadan yararlanamayacaksınız. Dikkat etmeniz gereken nokta 30 Haziran 2011 tarihine kadar ücretsiz olan Tivibu, belirtilen tarihten sonra abonelik iptali yapılmadığı takdirde ücretli olarak devam edecektir. Başvuru için TTNET destek hattını arayabilirsiniz.

Kampanya kapsamında NETLİMİTSİZ paketine geçen veya yeni abone olan ilk 100.000 kişiye, 30 Haziran 2011 tarihine kadar Tivibu Giriş Paketi hediye ediliyor.

Tivibu Giriş Paketinde, 52 yerli ve 15 yabancı olmak üzere toplam 67 TV kanalı yer alıyor. Üstelik 30 kanalın canlı yayını 30 dakikaya kadar durdurulabiliyor. Ayrıca pakette yer alan Seç-İzle servisinde de 100 adet film, müzik, dizi ve belgesel bulunuyor.

Bu Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Tivibu hizmetini kullanmayan mevcut NETLİMİTSİZ, NETLİMİTSİZ Başlangıç, NETLİMİTSİZ Profesyonel aboneleri ve NETLİMİTSİZ, NETLİMİTSİZ Plus, NETLİMİTSİZ Başlangıç, NETLİMİTSİZ Profesyonel, NETLİMİTSİZ Plus Profesyonel Ekstra paketlerine geçen ya da yeni üye olan TTNET aboneleri.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.ttnet.com.tr/2011-bireysel-paket-duzenlemeleri#1


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nétwork 8 yıl en beğenilen
1 TL'yi bedava verse n'olur vermese n'olur ?
Zaten her faturada 2-3 TL haybeye bindiriyorlar bizde 'amaan vergidir' diyoruz aldırmıyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
tivubu üyesi olmadan kesinti yapanlara sesleniyorun OĞLUM BAK GİT BAK GİT.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
1 tl ye verse ne olur adil kullanım gereği bir iki haftada hız düştükten sonra tivubuya para verilmez.1 mbps ye düştüğünde bir şey seyredemiceksinki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Şu hızım hiç düşmüyo muhabbetini vazla dillendirmeyin bari :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar benim internetim sınırsız 50 fix veriyrum her ay ben tivibu için sadece ayda 1 tl mi vercm kota aşım fln extra para vericem mi yoksa ayda 1 tele sürekli izleyeblrmiyim lütfnyardımcıolun tedirginlikten izleyemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut3513 7 yıl
eğer 1 limitaiz ve netlimitsiz gibi sınırsız tarifede isen izle istediğin kadar ancak kotalı bir paketteysen kotayı çabuk aşarsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Sınırsız ttnet abonesiyim...Hergün birileri arıyor ttnet görevlilerinden yine birgün aradılar ve ay,lık 1 tl gibi cuzi bir para karşılıgında internet hızımın artacagını ve dolayısıyla daha fazla randıman alacagımı söylediler.Ben,de kabul ettim(ETMEZ OLAYDIM) ne alakay,sa eger ne artması internet hızı ve kalitesi eskisinden daha berbat...Şimdi buradan yetkililere sesleniyorum 1 tl 3 tl 5 tl farketmez eski haline getirin internetimi yoksa sözleşmem bitti iptal edicem arkadaşlarada söylüyorum kabul etmeyin onaylamayın hiç birşeyi SAYGILAR....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayberk228 8 yıl
2 haftadan beri arıyorlar. Benimde netlimitsiz 8 netim. Neyse geçenlerde açtım istemiyorum gerek yok dedim tamam dediler. Sonra numarayı engelledim. Bugün 2 hafta geçti üstünden yine arıyorlar.. Annem açmış onaylamış birde seviniyor :D Birazdan iptal ettircem. Dünya tane site dünya tane tv izleme programı varken tivibu'ya ne hacet var....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
imkanım olsa hemen başka bi sağlayıcıya geçecem ama oturduğum muhitte mecburen kullanıyorum lanet olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NKFPK 8 yıl
tamam ben üyeyim limitsize alalım hadi bi demo falan yokmu izlesek ne nedir...görüntü kalitelimi.hd mi nette var dünya kadar kanal bedava onlardan farkı nedir..tv kartı ile de alınıyor digital konu nedir açılımı nedir..
önce bi malı görek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
desperadotr 8 yıl
ttnet in ilk 100 000 sıralamsında olmadığını anlamak için kampanyaya katılıp extra vergilerle şişrilmiş ek ücretin fatırana yansıtıldığını görmek yeterli olacaktır. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
bir ay kullanmadığın miktarın diğer aya eklenmesi senin benim anladığım adillik olur..ama onlarınki adilik ne yazıkki :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24522 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, kampanya ve ttnet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HP G62 Dizüstü bilgisayar video inceleme 8 yıl Samsung Wave S7233 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim