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TV başında geçirilen her saat yaşam süresini 22 dakika kısaltıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
66,8b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji geliştikçe insanların televizyon ve monitörler başta olmak üzere teknolojik cihazların karşısında geçirdikleri zaman daha çok artıyor. Bu zaman arttıkça da yaşantıda düzensizlikler, dengesiz beslenme, asosyalleşme ve benzeri psikolojik yan etkiler insan hayatını etkilemeye başlıyor.

Avustralya Queensland Üniversitesi araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre ekran başında geçen süre ile insan hayatının uzunluğu arasında bir ilişki bulunuyor.

Çalışma 1999-2000 yılları arasında 25 yaş üstündeki 11 000 Avustralyalı katılımcı ile gerçekleştirilen bir ankete dayanıyor. Çalışmada katılımcılara sorulan TV başında geçirdikleri süre ve yaşam kaliteleriyle ilgili sorular bulunuyor. Araştırma ekibinin lideri Dr. J Lennert Veerman bu anket sonuçlarına dayanarak bir modelleme yaptı. Modellemede TV izleyen yetişkinlerin izlemeyenlere oranla yaşam beklentileri karşılaştırıldı.

Çalışma sonucu ise İngiliz Spor Sağlığı dergisinde yayınlandı. 

Çalışmaya göre 25 yaş üzerindeki bireylerin televizyon başında geçirdiği her saat yaşam süresini 22 dakika kısaltıyor. Günde 6 saat televizyon izleyen bir kişi daha az televizyon izleyen kişiye oranla yaklaşık 5 yıl daha az yaşıyor.

Çalışmada çocukların günde en fazla iki saat TV başında kalması gerektiği belirtiliyor. Gençler içinde bir sınırlama olması zaruri.

Sonuçlar TV izlemenin insanları öldürdüğü anlamına gelmiyor. Ancak TV karşısında uzun süre hareketsiz kalma beslenme alışkanlıklarının bozulmasına ve egzersiz eksikliğine yol açıyor. Bu eksiklikler yaşam süresinin kısalmasına sebep olan en büyük etkenler durumunda.

TV izlemek yerine 6 saatini aktif bir biçimde geçiren kişiler ise daha fazla yaşam süresine sahip oluyor. 

Son yapılan bir araştırmaya göre ise bilgisayar başında 6 saatten fazla zaman geçiren kişilerin ölüm risklerinin yüzde 40 arttığı belirlenmişti. 

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salagil 8 yıl en beğenilen
bizde sabahleyin kadın programları, akşamları diziler olduğu sürece 10 yılda kadın nüfusu çöker...
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sertacarslan 8 yıl
"Çalışmaya göre 25 yaş üzerindeki bireylerin televizyon başında geçirdiği her saat yaşam süresini 22 dakika kısaltıyor. Günde 6 saat televizyon izleyen bir kişi daha az televizyon izleyen kişiye oranla yaklaşık 5 yıl daha az yaşıyor."

Günde 6 saat televizyon izleyen bir kişinin ömrü günde 6*22/60 = 2,2 saat, dolayısıyla yılda 2,2*365/24 = 33,46 gün kısalıyormuş. Ben de günde 3 saat tv izliyorsam mesela, benim ömrüm de yılda 33,46/2 = 16,73 gün kısalıyor demektir.

Yani arkadaşın ömrü yılda benimkinden 16,73 gün daha fazla kısalıyormuş.

Peki ben kaç yıl yaşamalıyım ki arkadaş yılda 16,73 günle benden 5 yıl daha az yaşamış olsun?

5*365/16,73 = 109 yıl.

Ortada bir hesap hatası var bence...
1 Yanıt Yanıtla
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Klasör.:X:. 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

"Çalışmaya göre 25 yaş üzerindeki bireylerin televizyon başında geçirdiği her saat yaşam süresini 22 dakika kısaltıyor. Günde 6 saat televizyon izleyen bir kişi daha az televizyon izleyen kişiye oranla yaklaşık 5 yıl daha az yaşıyor."

Günde 6 saat televizyon izleyen bir kişinin ömrü günde 6*22/60 = 2,2 saat, dolayısıyla yılda 2,2*365/24 = 33,46 gün kısalıyormuş. Ben de günde 3 saat tv izliyorsam mesela, benim ömrüm de yılda 33,46/2 = 16,73 gün kısalıyor demektir.

Yani arkadaşın ömrü yılda benimkinden 16,73 gün daha fazla kısalıyormuş.

Peki ben kaç yıl yaşamalıyım ki arkadaş yılda 16,73 günle benden 5 yıl daha az yaşamış olsun?

5*365/16,73 = 109 yıl.

Ortada bir hesap hatası var bence...


merak etme senin yerine bu hesapları azrail yapıyor zaten
.

Bence fiyasko bir haber.Burada ana nokda tcv izlemek değil.Hareketsiz monoton bir yaşam.Fizik aktivite yoksa zaten obezite gibi ömrü kısaltan durumların ortaya çıkmasına neden oluyor.Dolayısı ile 90 yaşında obez birini pek görmek mümkün olmadığı içiün ömrün kısalması bunla bağdaşabiliyor.
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KutlugKagan 8 yıl
Bırakın bu işleri.. 2012'ye şunun şurasında ne kaldı :)
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giray944 8 yıl
zaten kısalmış olan ömürden bunu tespit ediyolar pek sağlıklı bir tespit değil bence eğer doğruysa pc de oturanlar yandı o zaman, pc ye oranla 1 saat 1 saatten fazla götürmesi gerekiyor kasanın saçtığı radyasyon çok daha fazla tabi sisteme göre değişir gtx 590 tabikide giriş sınıfındaki bir karta göre daha fazla radyason saçar bide vga ve işlemciye overclock yapmışsa bunlarda payını arttırır bence.
ha bide şu var tv yi pc ye oranla daha uzaktan izliyoruz mesafede etki ediyor tabi
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ultra_storm 8 yıl
yalan haber doktor boylar uyduruyorlar.!!
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alito 8 yıl
hergün spor yaptığıma göre benim ömür yerinde duruyor o halde
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mcatakan 8 yıl

tvsiz yaşam düşünülemez
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Firaristt 8 yıl
insan ömrünü 100yıl alın sonra kocakarı gibi evde durun bi ömür zaten ya sıkıntıdan ya kilodan gidersiniz :D sonra 22dk kısaltıyor diye araştırma adı altında verirler millete... insan ömrünü uzun alırsanız normalde oranlayınca 1dk ise(misal) ömrü uzun alırsanız 1saat bile olabilir.
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irish 8 yıl
Türkiye'de genel olarak kadınların bel çevreleri çok geniş.
Bel çevresinin geniş olması pek iyi değil derler.
Tvnin etkisi de mutlaka vardır bu duruma...



Ayrıca:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 8 yıl
O zaman ben kalkıyım bari. :))
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met@lrock 8 yıl
TV İZLEMEYİN YOKSA OLURSUNZ :)
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0rka 8 yıl
Burda televizyon izlemenin insanı öldürdüğü değil de tv karşısında uzun süre hareketsiz kalmanın zararlarına değilnilmiş başlık biraz abartma olmuş :)
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GreldoR 8 yıl
Bırak allah aşkına ya...
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