TV başında geçirilen her saat yaşam süresini 22 dakika kısaltıyor

Teknoloji geliştikçe insanların televizyon ve monitörler başta olmak üzere teknolojik cihazların karşısında geçirdikleri zaman daha çok artıyor. Bu zaman arttıkça da yaşantıda düzensizlikler, dengesiz beslenme, asosyalleşme ve benzeri psikolojik yan etkiler insan hayatını etkilemeye başlıyor.





Avustralya Queensland Üniversitesi araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre ekran başında geçen süre ile insan hayatının uzunluğu arasında bir ilişki bulunuyor.





Çalışma 1999-2000 yılları arasında 25 yaş üstündeki 11 000 Avustralyalı katılımcı ile gerçekleştirilen bir ankete dayanıyor. Çalışmada katılımcılara sorulan TV başında geçirdikleri süre ve yaşam kaliteleriyle ilgili sorular bulunuyor. Araştırma ekibinin lideri Dr. J Lennert Veerman bu anket sonuçlarına dayanarak bir modelleme yaptı. Modellemede TV izleyen yetişkinlerin izlemeyenlere oranla yaşam beklentileri karşılaştırıldı.





Çalışma sonucu ise İngiliz Spor Sağlığı dergisinde yayınlandı.





Çalışmaya göre 25 yaş üzerindeki bireylerin televizyon başında geçirdiği her saat yaşam süresini 22 dakika kısaltıyor. Günde 6 saat televizyon izleyen bir kişi daha az televizyon izleyen kişiye oranla yaklaşık 5 yıl daha az yaşıyor.





Çalışmada çocukların günde en fazla iki saat TV başında kalması gerektiği belirtiliyor. Gençler içinde bir sınırlama olması zaruri.





Sonuçlar TV izlemenin insanları öldürdüğü anlamına gelmiyor. Ancak TV karşısında uzun süre hareketsiz kalma beslenme alışkanlıklarının bozulmasına ve egzersiz eksikliğine yol açıyor. Bu eksiklikler yaşam süresinin kısalmasına sebep olan en büyük etkenler durumunda.





TV izlemek yerine 6 saatini aktif bir biçimde geçiren kişiler ise daha fazla yaşam süresine sahip oluyor.





Son yapılan bir araştırmaya göre ise bilgisayar başında 6 saatten fazla zaman geçiren kişilerin ölüm risklerinin yüzde 40 arttığı belirlenmişti.