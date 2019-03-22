“Tacoma”, Humble Bundle’da ücretsiz

Gone Home adlı oyunun da yapımcısı olan Fullbright adlı firma tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen Tacoma, Humble Bundle’da kısa süreliğine ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Bilim kurgu temalı macera oyunu, 2088 yılında ve bir uzay istasyonunda geçiyor. Felaketle sonuçlanan olaylar silsilesini açığa çıkarmak adına istasyonu araştırdığınız oyun çıktığı yıl oldukça beğenilmişti.

Hikâye yönü oldukça kuvvetli olan oyunun Metacritic ortalaması %76. Oyun, Steam’de ise “Çok olumlu” yorumlar almış.

Halihazırda Steam platformunda 31 TL olan oyunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Oyunun “Steam Key” aracılığıyla dağıtılmadığını ve Humble Bundle sitesinden indireceğiniz kurulum dosyasıyla çalıştığını hatırlatalım.

Oyunun tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.humblebundle.com/store/tacoma?hmb_source=humble_home&hmb_medium=product_tile&hmb_campaign=mosaic_section_1_layout_index_1_layout_type_twos_tile_index_2