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“Tacoma”, Humble Bundle’da ücretsiz

Humble Bundle sitesi Steam platformunda 31 TL olan Tacoma adlı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı. Oyun ile ilgili detayları ve indirme bağlantısını haberimizde bulabilirsiniz.
2 ay
4,6b
1
8
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Gone Home adlı oyunun da yapımcısı olan Fullbright adlı firma tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen Tacoma, Humble Bundle’da kısa süreliğine ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Bilim kurgu temalı macera oyunu, 2088 yılında ve bir uzay istasyonunda geçiyor. Felaketle sonuçlanan olaylar silsilesini açığa çıkarmak adına istasyonu araştırdığınız oyun çıktığı yıl oldukça beğenilmişti.

Hikâye yönü oldukça kuvvetli olan oyunun Metacritic ortalaması %76. Oyun, Steam’de ise “Çok olumlu” yorumlar almış.

Halihazırda Steam platformunda 31 TL olan oyunu indirmek için buraya  tıklayabilirsiniz. Oyunun “Steam Key” aracılığıyla dağıtılmadığını ve Humble Bundle sitesinden indireceğiniz kurulum dosyasıyla çalıştığını hatırlatalım.

Oyunun tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.


https://www.humblebundle.com/store/tacoma?hmb_source=humble_home&hmb_medium=product_tile&hmb_campaign=mosaic_section_1_layout_index_1_layout_type_twos_tile_index_2 Yorum Yaz
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Prof.Matematik 2 ay
illum-in-ati-game

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namaste1968 2 ay
Beyler oynamayın 33. dereceden mason oldum.
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Gt95 2 ay
masonlara mı özel yapılmış bu :)
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qoqoCAN 2 ay
BEDAVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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ALKaraca 2 ay
Oyunda bol bol piramit-göz var.Mason bilinçaltı mesajcısı bir oyun olabilir bu.Bundan dolayı almaya çalışmadım bile.
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Askaparta 2 ay
Oynayamıyoruz ama açlık işte.
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SEO-Uzmanı 2 ay
oyun yeni bir tarz getiriyorsa
oyun magazin yazarları buna şaheser gibi puanlar veriyor.
çünkü adamlar kendini tekrar eden oyun kültürlerinden sıkılmışlar.
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VegetarianZombie 2 ay
Steam key verilmiyor, uğraşmaya değmez bence.
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