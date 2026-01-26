Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Her ay olduğu gibi Şubat ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Resident Evil serisi ana seriye yıllar sonra yeni bir oyun eklerken, Nioh ve High on Life serilerinin merakla beklenen yeni oyunları da Şubat ayında oyunseverlerle buluşacak.

Şubat Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Şubat ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ Resident Evil Requiem

Tam Boyutta Gör Son yıllarda remake'lerle büyük başarı yakalayan Resident Evil serisi, yıllar sonra ana seriye yeni bir oyun ekliyor.

Tür : Korku, Survival (Hayatta Kalma)

: Korku, Survival (Hayatta Kalma) Çıkış Tarihi : 26 Şubat

: 26 Şubat Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Bu kez hikâyenin merkezinde, FBI analisti Grace Ashcroft bulunuyor. Resident Evil evreninden tanıdığımız gazeteci Alyssa Ashcroft’un kızı olan Grace, annesinin gizemli ölümünü araştırırken kendisini Raccoon City’nin harabelerinde buluyor. Oyun, nükleer yıkımın ardından yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ lanetli bir bölge olarak kalan Raccoon City’de geçiyor. Serinin sevilen karakterlerinden Leon S. Kennedy de hikâyenin ilerleyen bölümlerinde önemli bir rol üstlenecek. Requiem’in, aksiyondan çok korku tarafına ağırlık veren bir oyun olması bekleniyor.

2️⃣ Nioh 3

Nioh 3, aksiyon-RPG türündeki en güçlü serilerinden birini bir kez daha sahneye taşıyacak. Nioh serisi özellikle zorluktan çekinmeyen oyuncular için özel bir yere sahip olduğu için, bu yeni oyun da heyecanla bekleniyor.

Tür : Aksiyon-RPG, Hack & Slash

: Aksiyon-RPG, Hack & Slash Çıkış Tarihi : 6 Şubat

: 6 Şubat Platform: PC, PlayStation 5

Yeni Nioh oyunu, Tokugawa Takechiyo adlı genç bir savaşçının hikâyesine odaklanıyor. Takechiyo, Japonya’nın Sengoku döneminde hem siyasi entrikalarla hem de öte dünyadan iblislerle mücadele ederken, kendisine ihanet eden kardeşi Tokugawa Kunimatsu ile karşı karşıya geliyor. Nioh 3, samuray ve ninja savaş stilleri arasında anlık geçiş yapılabilmesine imkân tanıyacak.

3️⃣ Reanimal

Tam Boyutta Gör Reanimal, Little Nightmares I ve II'yi yapan isimlerin elinden çıkmasıyla dikkat çekiyor. Little Nightmares III'teki yokluğu fazlasıyla hissedilen ekip, Reanimal ile oyunculara benzer bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Tür : Korku, Platform

: Korku, Platform Çıkış Tarihi : 13 Şubat

: 13 Şubat Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

Oyunun merkezinde, kayıp arkadaşlarını kurtarmak için cehennem gibi bir adada yolculuk eden iki kardeş bulunuyor. İkili, önce tekneyle sonra karada ilerlerken hem karanlık sırları çözmek hem de korkunç yaratıklardan ve tehlikelerden kaçmak zorunda kalıyor. Reanimal, tek başına oynanabildiği gibi iki kişi de oynanabiliyor ki oyunda local co-op (tek konsoldan iki kolla oynama) desteği de bulunuyor.

4️⃣ High on Life 2

Tam Boyutta Gör 2026'da devam oyununu göreceğimiz bir diğer yapım da High on Life olacak. Renkli tonu ve muzip tavrıyla dikkat çeken oyun, bu yeni yapımda da o tonu koruyacak.

Tür : Aksiyon-Macera, FPS (nişancı)

: Aksiyon-Macera, FPS (nişancı) Çıkış Tarihi : 13 Şubat

: 13 Şubat Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

Önceki oyunun beş yıl sonrasında geçen High On Life 2, oyuncuları yine ödül avcısı rolüne koyuyor. High on Life 2, yüksek tempolu FPS nişancılığını, konuşan silahlar ve renkli dünyalarla birleştiriyor. Bu yeni oyunda oyuncular artık kaykay kullanarak hareket edebiliyor olacak ki bu mekanik savaş dinamiklerini de değiştirecek.

5️⃣ Dragon Quest VII Reimagined

Tam Boyutta Gör Dragon Quest serisinin en sevilen oyunlarından olan 2000 yapımı Dragon Quest VII, güncellenmiş görseller ve çağdaş oynanış dokunuşlarıyla hazırlanmış Reimagined versiyonuyla geri dönüyor.

Tür : JRPG

: JRPG Çıkış Tarihi : 5 Şubat

: 5 Şubat Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

Square Enix'in elinden çıkan bu yeni versiyon, orijinal oyunun zamansız hikâyesini elden geçirerek yeni nesil oyunculara sunmayı hedefliyor. Oyun, geçmişe yolculuk ederek dünyayı kurtarmaya çalışan genç bir kahramanın etrafında dönüyor. Ana karakterimiz, barışçıl Estard Adası'nda yaşayan sıradan bir gençken, tesadüfen keşfettiği antik taş tabletlerle zaman ve mekan arasında seyahat etmeye başlıyor. Farklı çağlardaki adaları ve medeniyetleri kurtarmak için macera başlarken, oyuncular hem nostaljik hem de yenilenmiş bir JRPG deneyimi yaşıyor. Serinin klasik sıra tabanlı savaşlaro, modern dokunuşlarla yenileniyor.

6️⃣ Romeo is a Dead Man

Lollipop Chainsaw, No More Heroes, Killer7 gibi oyunlarla kendine has bir tarz yaratan Goichi Suda (Suda51), Romeo is a Dead Man ile yine çılgınca bir deneyim vadediyor. Oyun, Suda51 yapımlarından aşina olduğumuz çılgınca aksiyonu ve kara mizahı koruyor.

Tür : Hack & Slash, TPS

: Hack & Slash, TPS Çıkış Tarihi : 11 Şubat

: 11 Şubat Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Oyunun merkezinde, ölüp hayata geri dönen bir kiralık katil olan Romeo bulunuyor. Romeo, yarı ölü bir varlık olarak suçla dolu bir şehirde yolunu açarken, geçmişiyle ve kendi ölümünün ardındaki gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Yüksek tempolu yakın dövüş ve silah kullanımını bir araya getiren oyun, parçalı anlatımı ve kara mizahı ön plana çıkarırken, oyuncuyu ahlaki olarak gri bir dünyanın içine çekmeyi hedefliyor. Oynanış tarafında hack and slash ile TPS unsurları harmanlanıyor; oyuncular silahlar ve kılıçlar arasında hızlı geçiş yaparak kanlı kombatlar sergiliyor.

7️⃣ Styx: Blades of Greed

Tam Boyutta Gör Styx: Blades of Greed, gizlilik odaklı oynanışıyla kendine özgü bir yere sahip olan Styx serisini bir kez daha sahneye taşıyor.

Tür : Aksiyon-Macera, Gizlilik

: Aksiyon-Macera, Gizlilik Çıkış Tarihi : 19 Şubat

: 19 Şubat Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Oyunda oyuncular, kurnaz goblin Styx’in gözünden entrikalarla dolu bir dünyaya adım atıyor. Styx, hem güçlü loncalar hem de kadim varlıklar arasındaki çıkar savaşının tam ortasında kalırken, hayatta kalmak için gölgeleri, zehirleri ve bıçaklarını ustalıkla kullanmak zorunda kalıyor. Blades of Greed, dikey haritalar, çoklu yaklaşım seçenekleri ve cezalandırıcı gizlilik mekanikleriyle, sabır ve planlama isteyen bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

8️⃣ Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Tam Boyutta Gör Şubat ayında oyunseverlerle buluşacak bir diğer remake de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties olacak.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Çıkış Tarihi : 12 Şubat

: 12 Şubat Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, 2009 yapımı Yakuza 3'ü modern Yakuza anlatısına uygun şekilde yeniden ele alıyor. Kiwami etiketiyle gelen bu sürüm, hem teknik hem de anlatı tarafında yapılan iyileştirmelerle, Kazuma Kiryu’nun hikâyesindeki önemli bir dönüm noktasını günümüz oyuncuları için daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyor. Dark Ties iseYakuza evreninde geçen bir yan hikâye olarak oyunseverlere sunuluyor. Dark Ties, Yoshitaka Mine'nin girişimciden acımasız yakuza'ya dönüşümünü "kötü adam" perspektifinden anlatıyor.

9️⃣ Aces of Thunder

Tam Boyutta Gör Hem standart hem de VR modu bulunan Aces of Thunder, oyunculara dünya savaşları sırasındaki hava muharebelerini gerçekçi bir simülasyonda deneyimleme şansı sunuyor.

Tür : Uçak Simülasyonu, Savaş, VR

: Uçak Simülasyonu, Savaş, VR Çıkış Tarihi : 3 Şubat

: 3 Şubat Platform: PC, PlayStation 5, PSVR2

Oyunda oyuncular, II. Dünya Savaşı dönemine ait efsanevi savaş uçaklarının kokpitine geçerek gökyüzünde ölümcül it dalaşlarına giriyor. Farklı uluslara ait uçaklar, detaylı kokpitler ve zorlu görevler eşliğinde sunuluyor. Oyunda hem tek kişilik bir hikâye modu, hem de çok oyunculu bir rekabetçi mod bulunuyor. Aces of Thunder, hız, refleks ve taktiksel manevraları ön plana çıkaran bir deneyim vadediyor.

🔟 Menace

XCOM serisini akıllara getiren Menace, sıra tabanlı bu taktik oyununun daha karanlık bir versiyonu olarak dikkat çekiyor.

Tür : Taktiksel RPG

: Taktiksel RPG Çıkış Tarihi : 5 Şubat

: 5 Şubat Platform: PC

Oyun, insanlığın yıldızlar arası bir tehdit karşısında verdiği hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Oyuncular, farklı yeteneklere ve geçmişlere sahip askerlerden oluşan bir timi yöneterek, düşman istilası altındaki gezegenlerde kritik görevler üstleniyor. Kaynak yönetimi ve savaş alanındaki konumlandırmanın büyük önem taşıdığı Menace, her görevin hikâyeyi ve ekibin kaderini doğrudan etkilediği bir yapı kurmayı amaçlıyor. Kayıpların kalıcı olması gerilimi daha da artırıyor.

