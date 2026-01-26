Her ay olduğu gibi Şubat ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Resident Evil serisi ana seriye yıllar sonra yeni bir oyun eklerken, Nioh ve High on Life serilerinin merakla beklenen yeni oyunları da Şubat ayında oyunseverlerle buluşacak.
Şubat Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Şubat ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:
1️⃣ Resident Evil Requiem
- Tür: Korku, Survival (Hayatta Kalma)
- Çıkış Tarihi: 26 Şubat
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Bu kez hikâyenin merkezinde, FBI analisti Grace Ashcroft bulunuyor. Resident Evil evreninden tanıdığımız gazeteci Alyssa Ashcroft’un kızı olan Grace, annesinin gizemli ölümünü araştırırken kendisini Raccoon City’nin harabelerinde buluyor. Oyun, nükleer yıkımın ardından yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ lanetli bir bölge olarak kalan Raccoon City’de geçiyor. Serinin sevilen karakterlerinden Leon S. Kennedy de hikâyenin ilerleyen bölümlerinde önemli bir rol üstlenecek. Requiem’in, aksiyondan çok korku tarafına ağırlık veren bir oyun olması bekleniyor.
2️⃣ Nioh 3
- Tür: Aksiyon-RPG, Hack & Slash
- Çıkış Tarihi: 6 Şubat
- Platform: PC, PlayStation 5
Yeni Nioh oyunu, Tokugawa Takechiyo adlı genç bir savaşçının hikâyesine odaklanıyor. Takechiyo, Japonya’nın Sengoku döneminde hem siyasi entrikalarla hem de öte dünyadan iblislerle mücadele ederken, kendisine ihanet eden kardeşi Tokugawa Kunimatsu ile karşı karşıya geliyor. Nioh 3, samuray ve ninja savaş stilleri arasında anlık geçiş yapılabilmesine imkân tanıyacak.
3️⃣ Reanimal
- Tür: Korku, Platform
- Çıkış Tarihi: 13 Şubat
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
Oyunun merkezinde, kayıp arkadaşlarını kurtarmak için cehennem gibi bir adada yolculuk eden iki kardeş bulunuyor. İkili, önce tekneyle sonra karada ilerlerken hem karanlık sırları çözmek hem de korkunç yaratıklardan ve tehlikelerden kaçmak zorunda kalıyor. Reanimal, tek başına oynanabildiği gibi iki kişi de oynanabiliyor ki oyunda local co-op (tek konsoldan iki kolla oynama) desteği de bulunuyor.
4️⃣ High on Life 2
- Tür: Aksiyon-Macera, FPS (nişancı)
- Çıkış Tarihi: 13 Şubat
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
Önceki oyunun beş yıl sonrasında geçen High On Life 2, oyuncuları yine ödül avcısı rolüne koyuyor. High on Life 2, yüksek tempolu FPS nişancılığını, konuşan silahlar ve renkli dünyalarla birleştiriyor. Bu yeni oyunda oyuncular artık kaykay kullanarak hareket edebiliyor olacak ki bu mekanik savaş dinamiklerini de değiştirecek.
5️⃣ Dragon Quest VII Reimagined
- Tür: JRPG
- Çıkış Tarihi: 5 Şubat
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2
Square Enix'in elinden çıkan bu yeni versiyon, orijinal oyunun zamansız hikâyesini elden geçirerek yeni nesil oyunculara sunmayı hedefliyor. Oyun, geçmişe yolculuk ederek dünyayı kurtarmaya çalışan genç bir kahramanın etrafında dönüyor. Ana karakterimiz, barışçıl Estard Adası'nda yaşayan sıradan bir gençken, tesadüfen keşfettiği antik taş tabletlerle zaman ve mekan arasında seyahat etmeye başlıyor. Farklı çağlardaki adaları ve medeniyetleri kurtarmak için macera başlarken, oyuncular hem nostaljik hem de yenilenmiş bir JRPG deneyimi yaşıyor. Serinin klasik sıra tabanlı savaşlaro, modern dokunuşlarla yenileniyor.
6️⃣ Romeo is a Dead Man
- Tür: Hack & Slash, TPS
- Çıkış Tarihi: 11 Şubat
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Oyunun merkezinde, ölüp hayata geri dönen bir kiralık katil olan Romeo bulunuyor. Romeo, yarı ölü bir varlık olarak suçla dolu bir şehirde yolunu açarken, geçmişiyle ve kendi ölümünün ardındaki gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Yüksek tempolu yakın dövüş ve silah kullanımını bir araya getiren oyun, parçalı anlatımı ve kara mizahı ön plana çıkarırken, oyuncuyu ahlaki olarak gri bir dünyanın içine çekmeyi hedefliyor. Oynanış tarafında hack and slash ile TPS unsurları harmanlanıyor; oyuncular silahlar ve kılıçlar arasında hızlı geçiş yaparak kanlı kombatlar sergiliyor.
7️⃣ Styx: Blades of Greed
- Tür: Aksiyon-Macera, Gizlilik
- Çıkış Tarihi: 19 Şubat
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Oyunda oyuncular, kurnaz goblin Styx’in gözünden entrikalarla dolu bir dünyaya adım atıyor. Styx, hem güçlü loncalar hem de kadim varlıklar arasındaki çıkar savaşının tam ortasında kalırken, hayatta kalmak için gölgeleri, zehirleri ve bıçaklarını ustalıkla kullanmak zorunda kalıyor. Blades of Greed, dikey haritalar, çoklu yaklaşım seçenekleri ve cezalandırıcı gizlilik mekanikleriyle, sabır ve planlama isteyen bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
8️⃣ Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
- Tür: Aksiyon-RPG
- Çıkış Tarihi: 12 Şubat
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, 2009 yapımı Yakuza 3'ü modern Yakuza anlatısına uygun şekilde yeniden ele alıyor. Kiwami etiketiyle gelen bu sürüm, hem teknik hem de anlatı tarafında yapılan iyileştirmelerle, Kazuma Kiryu’nun hikâyesindeki önemli bir dönüm noktasını günümüz oyuncuları için daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyor. Dark Ties iseYakuza evreninde geçen bir yan hikâye olarak oyunseverlere sunuluyor. Dark Ties, Yoshitaka Mine'nin girişimciden acımasız yakuza'ya dönüşümünü "kötü adam" perspektifinden anlatıyor.
9️⃣ Aces of Thunder
- Tür: Uçak Simülasyonu, Savaş, VR
- Çıkış Tarihi: 3 Şubat
- Platform: PC, PlayStation 5, PSVR2
Oyunda oyuncular, II. Dünya Savaşı dönemine ait efsanevi savaş uçaklarının kokpitine geçerek gökyüzünde ölümcül it dalaşlarına giriyor. Farklı uluslara ait uçaklar, detaylı kokpitler ve zorlu görevler eşliğinde sunuluyor. Oyunda hem tek kişilik bir hikâye modu, hem de çok oyunculu bir rekabetçi mod bulunuyor. Aces of Thunder, hız, refleks ve taktiksel manevraları ön plana çıkaran bir deneyim vadediyor.
🔟 Menace
- Tür: Taktiksel RPG
- Çıkış Tarihi: 5 Şubat
- Platform: PC
Oyun, insanlığın yıldızlar arası bir tehdit karşısında verdiği hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Oyuncular, farklı yeteneklere ve geçmişlere sahip askerlerden oluşan bir timi yöneterek, düşman istilası altındaki gezegenlerde kritik görevler üstleniyor. Kaynak yönetimi ve savaş alanındaki konumlandırmanın büyük önem taşıdığı Menace, her görevin hikâyeyi ve ekibin kaderini doğrudan etkilediği bir yapı kurmayı amaçlıyor. Kayıpların kalıcı olması gerilimi daha da artırıyor.
