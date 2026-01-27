GTA 6, yalnızca dijital sürümle çıkış yapabilir

Tam Boyutta Gör GTA 6, 19 Kasım 2026'da çıkış yaptığında (tekrar ertelenmezse) diskli sürümü olmayabilir. Grand Theft Auto VI’nın yalnızca dijital sürümle geleceğinin bilgisi güvenilir kaynaklardan Graczdari’den geliyor.

GTA 6’nın dijital sürümle çıkış yapacağı iddiası, daha önce Microsoft Flight Simulator 2024'ün PS5'e geleceğini, Sonic Racing: CrossWorlds'ün Nintendo Switch 2'nin 26 Mart 2026'da çıkış yapacağını açıklayan Graczdari'den geliyor. Graczdari, Avrupa’da oyunların fiziksel kopyalarının dağıtımında yer alıyor. Bu da onlara bu tür bilgilere erişim imkanı sağlıyor.

GTA 6, başlangıçta Xbox ve PlayStation Store’dan yalnızca dijital olarak satın alınabilecek. Bu, Take-Two Interactive için büyük bir strateji değişikliği. Bunun oyunun hikayesinden sızıntıları önlemek için yapıldığı iddia ediliyor. Yalnız, GTA V, 2013 yılında PlayStation'ın PS3 oyuncularının oyunun dijital sürümünü indirmesine izin vermesi nedeniyle, çıkışından birkaç hafta önce sızdırılmıştı. Öte yandan Red Dead Redemption 2'nin disk kopyaları çok daha önceden ortaya çıktı.

Böyle bir karar Take-Two Interactive'in çok daha fazla para kazanmasını sağlayacak. Fiziksel kopyaların üretimi ve satışı, dijital kopyalardan çok daha maliyetli. Her dijital kopyanın %30'u platforma (Xbox veya PlayStation) giderken, %30'dan fazlası, hatta %50'ye yakını platforma, perakendecilere ve dağıtımcılara vs. gidiyor.

GTA 6 CD'li fiziksel sürümü 2027'ye kadar beklenmiyor

GTA VI’nın fiziksel sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceğine dair net bir bilgi yok. Bazıları, oyunun çıkışından üç ila dört hafta sonra gelebileceğini belirtirken, bazı kaynaklar oyuncuların fiziksel sürümü görmek için 2027'ye kadar beklemesi gerekebileceğini söylüyor. Daha fazla bilginin Şubat ortasında gelmesi bekleniyor.

