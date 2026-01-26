Giriş
    Ubisoft'ta bir seri daha kapandı: Watch Dogs artık yok

    Ubisoft'un son yeniden yapılanma süreci, yalnızca stüdyo kapanışları ve işten çıkarmalarla sınırlı kalmadı. Şirketin en büyük oyunlarından Watch Dogs serisi de sessizce rafa kaldırıldı.      

    Ubisoft'ta bir seri daha kapandı: Watch Dogs artık yok Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere Ubisoft, geçtiğimiz dönemde Tencent ile stratejik bir ortaklığa giderek Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six gibi amiral gemisi serilerini, yeni kurulacak Vantage Studios çatısı altına taşıyacağını duyurmuştu. Son dönemde ise birçok oyunun fişini çeken oyun devi, şimdi de en popüler serilerinden Watch Dogs'u da rafa kaldırıyor.

    Legion sonrası Ubisoft frene bastı

    Insider Gaming kurucusu Tom Henderson'ın aktardığı bilgilere göre Watch Dogs markası şirket içinde "tamamen bitmiş" olarak değerlendiriliyor. Bu kararın arkasındaki temel neden ise Watch Dogs: Legion'ın beklentilerin altında kalan satış performansı ve oyuncu sayısı. Ayrıca Henderson, Ubisoft çalışanları arasında dolaşan dahili mesajlara da dikkat çekti.

    Bu mesajlarda Watch Dogs'un artık şirketin gelecek planlarında yer almadığı açıkça vurgulanmış durumda. Ubisoft'un son dönemde iptal ettiği projeler, kapattığı stüdyolar ve yüzlerce kişiyi etkileyen işten çıkarmalar düşünüldüğünde, serinin rafa kaldırılması daha geniş bir mali ve stratejik küçülmenin parçası olacak.

    İlginç olan nokta ise Watch Dogs markasının tamamen ortadan kalkmış sayılmasına rağmen sinema uyarlamasının hâlâ gündemde olması. Ancak Ubisoft, düşük performanslı veya riskli görülen markalar yerine daha güvenli ve güçlü IP’lere odaklanmaya devam edecek. 

