Ubisoft'ta bir seri daha kapandı: Watch Dogs artık yok

Legion sonrası Ubisoft frene bastı
Insider Gaming kurucusu Tom Henderson'ın aktardığı bilgilere göre Watch Dogs markası şirket içinde "tamamen bitmiş" olarak değerlendiriliyor. Bu kararın arkasındaki temel neden ise Watch Dogs: Legion'ın beklentilerin altında kalan satış performansı ve oyuncu sayısı. Ayrıca Henderson, Ubisoft çalışanları arasında dolaşan dahili mesajlara da dikkat çekti.
Bu mesajlarda Watch Dogs'un artık şirketin gelecek planlarında yer almadığı açıkça vurgulanmış durumda. Ubisoft'un son dönemde iptal ettiği projeler, kapattığı stüdyolar ve yüzlerce kişiyi etkileyen işten çıkarmalar düşünüldüğünde, serinin rafa kaldırılması daha geniş bir mali ve stratejik küçülmenin parçası olacak.
İlginç olan nokta ise Watch Dogs markasının tamamen ortadan kalkmış sayılmasına rağmen sinema uyarlamasının hâlâ gündemde olması. Ancak Ubisoft, düşük performanslı veya riskli görülen markalar yerine daha güvenli ve güçlü IP’lere odaklanmaya devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik