Shadow of the Tomb Raider, Ray tracing ve DLSS güncellemesi aldı

Nvidia’nın Shadow of the Tomb Raider ile birlikte hazırladığı RTX demosu bundan tam altı ay önce gösterildi. O zamandan bu yana oyun severler Shadow of the Tomb Raider için Ray tracing ve DLSS güncellemesini bekliyorlardı. Bu bekleyiş an itibariyle son buldu.

RTX ON

Yeni Shadow of the Tomb Raider güncellemesini yükleyebilmeniz için güncel sürüm Windows 10 işletim sistemine ve GeForce 419.35 veya üstü sürücülere ihtiyacınız var. Paylaşılan geliştirici notları ise şu şekilde: “Bu yamanın herkes için bir gelişme sunmasını beklesek de, sorun yaşarsanız ve eski sürüme dönmek isterseniz Steam üzerinden Beta kısmındaki Build 279’a dönebilirsiniz.” Tabii ki güncel RTX 20 serisi ekran kartlarından birine sahip olmanız gerektiğini de hatırlatalım.

Bu terimleri ilk defa duyanlar için Ray tracing ile ışık kaynağının cinsi, ışınların çarpacağı yüzeyin cinsi, çarpma açısı ve objeler arası uzaklık gibi bir çok etkeni hesaba katarak gerçek hayattaki gördüğümüz yansımaların taklit edildiğini, DLSS ile ise performansı etkilemeden kenar yumuşatma yapmanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz.

"Pek çok yeni oyun EPIC Store platformuna özel olarak duyuruldu"

GTX serisi ekran kartı kullanıcılarına da önemli bir müjde verildi. Nvidia’nın dün yaptığı açıklamaya göre RTX yetenekleri GeForce GTX serisi ekran kartlarıyla birlikte sunulabilecek. Yani Shadow of the Tomb Raider içerisindeki bazı RTX/DLSS özelliklerinden GTX 10/16 ekran kartı sahipleri yararlanabilirler.

https://www.notebookcheck.net/Ray-tracing-and-DLSS-now-available-for-Shadow-of-the-Tomb-Raider.414742.0.html