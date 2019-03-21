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Shadow of the Tomb Raider, Ray tracing ve DLSS güncellemesi aldı

Nvidia tarafından RTX teknolojinin ilk gösterildiği günden bu yana beklenen Shadow of the Tomb Raider güncellemesi sonunda geldi. Oyun artık Ray tracing ve DLSS destekli.
2 ay
3,9b
1
15
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Shadow of the Tomb Raider, Ray tracing ve DLSS güncellemesi aldı
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Nvidia’nın Shadow of the Tomb Raider ile birlikte hazırladığı RTX demosu bundan tam altı ay önce gösterildi. O zamandan bu yana oyun severler Shadow of the Tomb Raider için Ray tracing ve DLSS güncellemesini bekliyorlardı. Bu bekleyiş an itibariyle son buldu.

RTX ON

Yeni Shadow of the Tomb Raider güncellemesini yükleyebilmeniz için güncel sürüm Windows 10 işletim sistemine ve GeForce 419.35 veya üstü sürücülere ihtiyacınız var. Paylaşılan geliştirici notları ise şu şekilde: “Bu yamanın herkes için bir gelişme sunmasını beklesek de, sorun yaşarsanız ve eski sürüme dönmek isterseniz Steam üzerinden Beta kısmındaki Build 279’a dönebilirsiniz.”  Tabii ki güncel RTX 20 serisi ekran kartlarından birine sahip olmanız gerektiğini de hatırlatalım.

Bu terimleri ilk defa duyanlar için Ray tracing ile ışık kaynağının cinsi, ışınların çarpacağı yüzeyin cinsi, çarpma açısı ve objeler arası uzaklık gibi bir çok etkeni hesaba katarak gerçek hayattaki gördüğümüz yansımaların taklit edildiğini, DLSS ile ise performansı etkilemeden kenar yumuşatma yapmanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Pek çok yeni oyun EPIC Store platformuna özel olarak duyuruldu"

GTX serisi ekran kartı kullanıcılarına da önemli bir müjde verildi. Nvidia’nın dün yaptığı açıklamaya göre RTX yetenekleri GeForce GTX serisi ekran kartlarıyla birlikte sunulabilecek. Yani Shadow of the Tomb Raider içerisindeki bazı RTX/DLSS özelliklerinden GTX 10/16 ekran kartı sahipleri yararlanabilirler.


https://www.notebookcheck.net/Ray-tracing-and-DLSS-now-available-for-Shadow-of-the-Tomb-Raider.414742.0.html Yorum Yaz
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FantomİçinF 2 ay en beğenilen
Rtx offdaki görüntü aynı zamanda graphics de off anlaşılan

Karakterlerin gölgeleri yok Allah aşkına
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S.Vettel 2 ay
Çöp (Physx) oğlu çöp(Ray tracing).
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venom.X 2 ay
Oyunu bitirdim sonrasında yan görevleride yaptım oyunuda sildim. Bu paraları vermeyin bu kartlara. Amd candır
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Belo Betty 2 ay yeni yorumcu
Bu olay "zamanında xp icinde ayak sürüyorlardi" olayi değil.
O zamanlar Vista felaketinden sonra insanlar yeni işletim sistemine geçmekte çekiniyorlardi.
Kaldıki gerekte yoktu. Windows Xp için devasa güncelleştirmeler iceren servis paketi yayınlanmış, bir süre daha idare edecek veda öpücüğünu kondurmustu.
Windows 10 olayı farklı. birkere felaket tasarım diline sahip.
Misal "Ayarlar" diye menü koymuşlar ordan oraya zıplıyorsun.
İşin sonunda kendimi denetim masasi'na yonlendirirken buluyorum.
Modern uygulamalari masaüstüne atamiyorsun, entegrasyon saglanamadigindan, " iki ayrı isletim sistemi" gibi çalışıyor ve gereksiz yük bildiriyor.
Bu yükü azaltmak için aero 'dan tutun ikonlara kadar nerdeyse herşeyi kirpmislar.
En dandik Android telefonlara bile yuzlerce tema ile çılgın attirabilirken, kişiselleştirme konusunda windows 10 sadece duvar kağıdı ve renk degisikligi verebiliyor.
Sadece buda degil, kaldırdıklari seyler seni olmasa da beni cok etkiliyor
Mesela klasör icinde komut satırı acma.
Bunu kaldirmislar yerine power shell denen garabet eklemisler.
Telefona root yapacagim adb indiriyoruz, aa klasörün içinde komut satiri yok
Powershell de , adb çalışmıyor.
Mecburen windows 7 kurmalıyız ki adb çalıştırabileyim ve custom rom kurabileyim telefona.
İkincisi "dogrulanmis donanim imzasi" mi nedir öyle birşey var
Fastboot da edl sürücüsüne blokaj koyuyor vs.
Bak daha surround ses sisteminde yasattigi problemlere deginmiyorum bile
Telementry kodlarina da ha keza.
Yani sosyal medya, video, film izleyen icin linux dagitim bile hayli hayli yeterli.
Windows 10 çağın gerisinde bir isletim sistemidir bana göre.
Ayrıca windows 7 ye gore cok daha fazla kaynak tuketir
2020 li yılların basinda yeni bir windows yapısı bizi bekliyor olacağına eminim
Windows me ile beraber kullandigim en kötü isletim sistemi Windows 10
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Efe 2 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sreylare 2 ay
Ooo şu detaya bakın: "Yeni Shadow of the Tomb Raider güncellemesini yükleyebilmeniz için güncel sürüm Windows 10 işletim sistemine.. ihtiyacınız var."
Önüne gelen teşvik almaya başladı galiba windows 10 yüklenmesi için. Aceleye gerek yok windows 7'ye dx12 geldiği gibi diğer işe yarar özellikler de gelebilir.
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Spider_hip 2 ay
CryEngine bu işin rtx kartlara ihtiyaç duyulmadan da gayet güzel bir şekilde olabildiğini geçen ki demosunda gösterdi. Nvidia yine çok özel bir şey yapmış gibi sunum yapıp kartlarını çok özel fiyatlara giydirme peşinde ama yemezler. Muhtemelen diğer oyun motorları da zaman içerisinde dahili ışık izleme özelliğini uygun performanslar ile ekleyeceklerdir.
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Oguz_Cole 2 ay
%40 performans kaybı karşılığında %5 bile sayılmayacak görüntüde iyileşme, kazanılandan çok kaybediliyor ve farkları seven ve nefret edende var. Ben bir mantık göremiyorum bu işte en azından oyunlarda, bir çok kişide eminim performansı seçicektir benim gibi.
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venom.X 2 ay
Oyunu bitirdim sonrasında yan görevleride yaptım oyunuda sildim. Bu paraları vermeyin bu kartlara. Amd candır
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Galatas4ray 2 ay
Nvidia bizimle eğleniyi ağam.
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Orodruin 2 ay
İki gölge çıkacak su üzerinde yansıma olacak diye bi ton para bu kartlara verilmez. Kaldı ki bunlar zaten mevcut oyun motorları ile de yapılabiliyor. Daha geçen gün crytek AMD ve Nvidia için RTX çekirdekleri olmadan normal kartlarla da bu işlerin yapıldığını gösteren DEMO yayınladı. Nvidia bu fiyat politikası ve kafayla giderse GSYNC gibi elinde patlayacak RTX olayı. Çünkü RTX serisi kartlar devrimsel bir değişiklik içermiyor.
İlgili Video: youtube.com/...
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FantomİçinF 2 ay en beğenilen
Rtx offdaki görüntü aynı zamanda graphics de off anlaşılan

Karakterlerin gölgeleri yok Allah aşkına
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fhrstw 2 ay
Rtx güzel bir detay ama bir detay işte.
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