Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Game Awards'un tartışma yaratan oyunu Highguard, oyunculara sunuldu; Puanı şaşırtmadı

    Geoff Keighley'nin Game Awards 2025'in en sonunda "bir oyunumuz daha" var diyerek tanıtarak adeta ateşe attığı Highguard, bugün oyunculara sunuldu; İlk tepkiler tam da beklendiği gibi.

    Son yıllarda oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden birine dönüşen Game Awards, her yıl onlarca yeni oyunun tanıtımına sahne olurken, hemen hemen her seferinde gecenin son tanıtımını, ellerindeki en heyecan verici projeye ayırdı. Bu yüzden oyuncular da zamanla bu "son bir oyun"u daha heyecanla bekler hâle geldi. 2024'te "son bir oyun" olarak Intergalactic: The Heretic Prophet gösterildiğinde, oyunseverler için şahane bir sürpriz oldu. O yüzden 2025 töreninde de böyle bir şey bekleniyordu. Ancak Game Awards'u hazırlayan Geoff Keighley, bu kez "son bir oyun" olarak Highguard adlı bir canlı servis oyunu sununca, büyük hayal kırıklığı yaşandı ki bu hayal kırıklığı da zamanla tepkiye dönüştü. Kendisine ayrılan bu seçkin pozisyonun ağırlığı altında adeta ezilen Highguard, daha çıkmadan tepkilerin ve tartışmaların öznesi oldu.

    Game Awards'ta yarattığı hayal kırıklığı sonrası başarı şansı daha da azalan Highguard, dün oyuncularla buluştu. Sebep olduğu bu tartışma yüzünden bir yandan da merak uyandıran oyun, aslında tam da beklendiği gibi çıktı: Pek yeni bir şey sunmayan, alelade bir canlı servis nişancı oyunu... En azından şu ana kadar gelen eleştiriler ve oyuncu yorumları bunu gösteriyor.

    Highguard'ın Steam puanı olumsuz yönde ilerliyor

    Diğer yandan şu anda sunucular ve maç ayarlama konusunda da ciddi sıkıntıların yaşanması, oyunun başarı şansını daha da düşürüyor. Nitekim Highguard'ın Steam'deki oyuncu değerlendirmesi daha şimdiden olumsuza dönmüş durumda. Oyunun Steam sayfasında şimdiden 7 binden fazla negatif değerlendirme var.

    Overwatch, Valorant, Apex Legends gibi ücretsiz bir "hero shooter" oyunu olan Highguard, daha önce Apex Legends ve Titanfall gibi oyunlarda çalışan bir ekibin imzasını taşıyor. Aslında sırf bu yüzden her şeye rağmen oyunun insanları şaşırtabileceğini düşünenler vardı ama en azından ilk gün itibarıyla böyle bir sürprizin yaşanmadığını söyleyebiliriz. Highguard, tam da beklendiği gibi o "son bir oyun"un hakkını veremeyen bir oyun olarak çıkış yaptı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 2 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adamın biri esprileri asma kilit nasıl açılır çamaşır makinesi sigorta attırıyor ekg temiz çıktı ama kalbim ağrıyor büt için başvuru yapılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum