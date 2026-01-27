Game Awards'un tartışma yaratan oyunu Highguard, oyunculara sunuldu; Puanı şaşırtmadı

Son yıllarda oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden birine dönüşen Game Awards, her yıl onlarca yeni oyunun tanıtımına sahne olurken, hemen hemen her seferinde gecenin son tanıtımını, ellerindeki en heyecan verici projeye ayırdı. Bu yüzden oyuncular da zamanla bu "son bir oyun"u daha heyecanla bekler hâle geldi. 2024'te "son bir oyun" olarak Intergalactic: The Heretic Prophet gösterildiğinde, oyunseverler için şahane bir sürpriz oldu. O yüzden 2025 töreninde de böyle bir şey bekleniyordu. Ancak Game Awards'u hazırlayan Geoff Keighley, bu kez "son bir oyun" olarak Highguard adlı bir canlı servis oyunu sununca, büyük hayal kırıklığı yaşandı ki bu hayal kırıklığı da zamanla tepkiye dönüştü. Kendisine ayrılan bu seçkin pozisyonun ağırlığı altında adeta ezilen Highguard, daha çıkmadan tepkilerin ve tartışmaların öznesi oldu.

Game Awards'ta yarattığı hayal kırıklığı sonrası başarı şansı daha da azalan Highguard, dün oyuncularla buluştu. Sebep olduğu bu tartışma yüzünden bir yandan da merak uyandıran oyun, aslında tam da beklendiği gibi çıktı: Pek yeni bir şey sunmayan, alelade bir canlı servis nişancı oyunu... En azından şu ana kadar gelen eleştiriler ve oyuncu yorumları bunu gösteriyor.

Highguard'ın Steam puanı olumsuz yönde ilerliyor

Diğer yandan şu anda sunucular ve maç ayarlama konusunda da ciddi sıkıntıların yaşanması, oyunun başarı şansını daha da düşürüyor. Nitekim Highguard'ın Steam'deki oyuncu değerlendirmesi daha şimdiden olumsuza dönmüş durumda. Oyunun Steam sayfasında şimdiden 7 binden fazla negatif değerlendirme var.

Overwatch, Valorant, Apex Legends gibi ücretsiz bir "hero shooter" oyunu olan Highguard, daha önce Apex Legends ve Titanfall gibi oyunlarda çalışan bir ekibin imzasını taşıyor. Aslında sırf bu yüzden her şeye rağmen oyunun insanları şaşırtabileceğini düşünenler vardı ama en azından ilk gün itibarıyla böyle bir sürprizin yaşanmadığını söyleyebiliriz. Highguard, tam da beklendiği gibi o "son bir oyun"un hakkını veremeyen bir oyun olarak çıkış yaptı.

