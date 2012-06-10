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Tactus, görünüp kaybolabilen butonlara sahip dokunmatik ekranını tanıttı

6 yıl
3,6b
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31
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Mobil cihazlarda fiziksel buton kullanımı her geçen gün düşüyor. Aynı yazışma deneyimini sağlayamayan dokunmatik ekranlar ise, günümüz telefonlarının birincil özellikleri arasında. Fakat bu durum önümüzdeki yıllarda değişecek gibi görünüyor.
Tactus Technology, son dört yıldır üzerinde çalıştığı yeni dokunmatik ekranı sayesinde fiziksel buton ve dokunmatik tecrübesini aynı çözümde buluşturmayı başardı. Görünüp kaybolabilen butonlar içeren Tactus Layer adlı bu ekran, mevcut dokunmatik sensörleri ve ekran teknolojileriyle uyumlu.
Ekran üzerindeki camın yerini alarak cihazların kalınlığını etkilemeyen Tactus Layer, telefon ya da tabletinizden klavyeye erişmek istediğinizde ekrandaki butonları bir mikrosıvı teknolojisi sayesinde dokunabilir hale getirerek geçici bir fiziksel klavye ortaya çıkarabiliyor.
Türünün tek örneği olduğu bildirilen Tactus'un devrim niteliğindeki paneli, ilk defa geçtiğimiz günlerde düzenlenen SID 2012 ekran haftasında gösterildi. 
Şuan için deneme aşamasındaki ekran, sadece önceden belirlenmiş bölgelerde buton oluşturup, eski haline gelebiliyor. Ama çalışmalar halen devam ediyor, her türlü butonun şekline bürünebilmesi amaçlanıyor.
Dokunmatik ekran üzerinde fiziksel butonlar oluşturabilmesinin yanı sıra kullanıcının isteğine bağlı olarak butonların sertliğini ayarlayabilmesi de mümkün olacak. Bu özelliği Tactus Layer'ı sıradan fiziksel butonlardan farklı kılıyor. Üstelik oldukça düşük güç tüketimi gerçekleştirdiği için pil ömrünü pek etkilemeyecek.
2013 yılı ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen Tactus Layer, telefon ve tablet bilgisayarların yanı sıra araba üzerinde kontrol panellerinde, hatta televizyonlarda bile kullanılabilecek. Henüz ekranın mevcut aygıtlardaki ekranlara oranla ne kadar sağlam, çizilmelere karşı dayanıklı olduğu bilinmiyor. Geliştiricisi tarafından yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 



http://www.droid-life.com/2012/06/08/tactus-touch-screens-want-to-give-your-screen-an-on-demand-physical-keyboard/ Yorum Yaz
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1963bursa 6 yıl en beğenilen
DH haber çevirmenleri Türkçemiz konusunda iyice duyarsızlaşıyorsunuz, tuş yada düğme yazmak zor bir şey değil, buton kelimesini Türkçe bir yazıda kullanmak için ek çaba sarf etmişsiniz. Geçenlerde de melez yerine Hibrit dayatıyordunuz, bu konuda duyarlı insanları siteden soğutuyorsunuz. Açıkçası bu uyarıyı yapmak zorunda kaldığım için bile üzüldüm.
DH haber çevirmenleri Türkçemiz konusunda iyice duyarsızlaşıyorsunuz, tuş yada düğme yazmak zor bir şey değil, buton kelimesini Türkçe bir yazıda kullanmak için...
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hacı.basat 6 yıl
Buton yerine düğme kullanmanızı tavsiye ederim, arkadaşı bir kelime rahatsız etmiş, vurgulamanız iyi olmuş, işte o bir kelimeye duyarlı insanlara ihtiyacımız var, yoksa başka birileri Türkçemizi sizi rahatsız etmeyen o bir kelimelerle bir bir yiyip bitirecek.
Hibrit, televizyon, telefon, tablet, hoparlör, monitör, mobil kelimelerinin hepsinin Türkçesi var, duyarsızlar ingilizcelerini kullanmakta inat ettiği için bazıları hatırlanmaz bile, telefon bunlardan biridir, yıllarca telefonun adı Hatif idi, şimdi kimse bilmez, lakin Meleze kimse hibrit demez, bunu sizin siteniz taşıyor.
Kısaca insanlar sizi dostane uyarıyorlar, her şey meydanda, ister Türkçe devam edin, ister birer birer ingilizceleşin, seçim sizin.
Buton yerine düğme kullanmanızı tavsiye ederim, arkadaşı bir kelime rahatsız etmiş, vurgulamanız iyi olmuş, işte o bir kelimeye duyarlı insanlara ihtiyacımız va...
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hayyam_karadenizli 6 yıl
DH misafirinin yazdıklarına bak. Buton yerine düğme yada tuş yazmak için ne gerekiyormuş.
"dilbiliminden anlamanız gerek, milliyetçi modunuzu kapat, İkinci bir dili iyi öğrendikçe bunu anlarsınız, Türkçe İngilizce'ye göre çok az kelimeye sahip bir dil olduğu için, Türkçe kelime zenginliği olarak da yapı olarak da başarılı bir dil değil. Objektif bakın ve dilinizin yetersiz kalabildiğini görün, çok iyi dilbiliminden anlamadan yapma lüksünüz yokken, milliyetçiliğiniz, dilin bir araç olduğu gerçeğinin önüne geçmiş olur"
Sen Hastasın koçum, git tedavi ol.
DH misafirinin yazdıklarına bak. Buton yerine düğme yada tuş yazmak için ne gerekiyormuş."dilbiliminden anlamanız gerek, milliyetçi modunuzu kapat, İkinci b...
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abdulmusavvir 6 yıl
Yorumlar haberden daha güzel olmuşlar, misafirin deli saçmaları hariç tabiiki.
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hacı.basat 6 yıl
Orijinalden alıntı: PontiSS
Benle yerine de Benimle kullanmalı.

Teşekkürler, konu imladan daha önemli olunca başka bir şey değiştirdim zannedilmesin diye düzenlemiyorum.
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PontiSS 6 yıl
Hasanhh
Öncelikle bunun bir tartışma olmadığını belirteyim. Yanlış tespitlerle zaten bir şey anlatamayız, benle ilgili cümleleri de düzeltmek istiyorum.Telefon yerine hatif kullanın demedim, hatif zaten ölmüş, bunu diriltmeye benim sizin falan gücünüz yetmez, bu konuda hassas olmazsak her şey telefon olur anlamı var orada, düzenlemedim de aynen duruyor.Dil bilimcisi değilim ama Divanı Lügatüt Türkde bu günkü TDK Büyük sözlüğünde olmayan 4 binden fazla kelime var olduğunu, 1910 ila 1940 arasındaki sadece bir yazarın dahi 30 bin kelime ile eserlerini yazdığını biliyorum.Benle alakası olmasa da çok yanlış bir tespitinizi de düzeltmem gerekiyor. Türkiye coğrafyası hangi dilleri kullanmış, kimlere Türk denmiş, Türkçeden önce kullandığımız Osmanlıca hangi dillerden oluşmuş. Arap dediklerinizin büyük kısmı Türktür, onların bir kısmı ise Farsça konuşurlar, bu dilin kökü ise Süryanicedir, Özbekçe, Tuvaca, Kazakça ve diğer Türk dilleri de her ne kadar anlamakta güçlük çeksek te Türkçedirler.İngilizce yada Fransızcaya gelince, bizim ne tarihimizde, ne de Coğrafyamızda bu dillerle temasımız olmadı, bunların Cezayirde rakamların Fransızca söylenmesine benzer bir kullanımı bizi de Cezayir-Fransa ilişkisine benzetir ve hoş değildir.Yukarıda da yazdım, dostane uyarmışlar, Karakanarya Tuş kelimesini de yazmış kullanın demiş, adamın bunun Fransızca kökenli olduğunu bilmediğine dair bir belirti görmedim, anlatılmak istenen Türkçesi varken olmayan Fransızcayı sokmaya çalışmayın, Hibritte aynı olay, şu anda kelimenin karşılığı melez. Başka anlamlara da kullanılıyor olması da ayrı bir zenginliktir.

"Benle" yerine de "Benimle" kullanmalı.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
DH misafirinin yazdıklarına bak. Buton yerine düğme yada tuş yazmak için ne gerekiyormuş.
"dilbiliminden anlamanız gerek, milliyetçi modunuzu kapat, İkinci bir dili iyi öğrendikçe bunu anlarsınız, Türkçe İngilizce'ye göre çok az kelimeye sahip bir dil olduğu için, Türkçe kelime zenginliği olarak da yapı olarak da başarılı bir dil değil. Objektif bakın ve dilinizin yetersiz kalabildiğini görün, çok iyi dilbiliminden anlamadan yapma lüksünüz yokken, milliyetçiliğiniz, dilin bir araç olduğu gerçeğinin önüne geçmiş olur"
Sen Hastasın koçum, git tedavi ol.
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1963bursa 6 yıl
Ben bir şey söyledim, Buton yerine tuş yada düğme kullanmalısınız, başka konulara girmek isteyen girsin, dh misafiri niye atıp tutuyorsun?
Dil bilimci olmak zorunda değilim, dilimin hakkını veririm hepsi bu, ben Göktürkçe okuyup yazabiliyorum. Göktürkçe sağdan sola sesli harfler tekrarlanmadan yazılır. Baştaki sesli harf a-e sesiyse o bile yazılmaz, bu yönüyle arapçaya çok benzer. Bu sebepten özellikle Osmanlıca okuyabilenler çok rahat öğrenirler. Bu benzerliğin sebebini bilmiyorum ama Arapları ırk olarak sayıyorsan onlarla Türklerin bütünleşmesini sağlamış, bu 2 dil beraber başka diller türetmişler, bu tarihi gerçeğin neresinde ingilizce fransızca var?
Bir Göktürkçe gelişme sürecinde eksikleri tamamlanmış iken bunu farklı yorumlayıp ta c,f,ğ,h,v harflerini gördüğünüz kelimelere Türkçe değil de diyemezsiniz, yazıtlarda Ev kelimesi var ve okuyan Ev diye okuyor ama orada Eb yazıyor, Osmanlıcaya da Türkçe değil diyemezsiniz, Türkçe'nin her yönden zirve yaptığı bir dönemin dilidir, ben ne yazdıysam mesnedi var, mesnetsiz yazışmayın.
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sertacarslan 6 yıl
Bu çıkıntılar patlayabiliyor mu acaba :)
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hacı.basat 6 yıl
Öncelikle bunun bir tartışma olmadığını belirteyim. Yanlış tespitlerle zaten bir şey anlatamayız, benle ilgili cümleleri de düzeltmek istiyorum.
Telefon yerine hatif kullanın demedim, hatif zaten ölmüş, bunu diriltmeye benim sizin falan gücünüz yetmez, bu konuda hassas olmazsak her şey telefon olur anlamı var orada, düzenlemedim de aynen duruyor.
Dil bilimcisi değilim ama Divanı Lügatüt Türk'de bu günkü TDK Büyük sözlüğünde olmayan 4 binden fazla kelime var olduğunu, 1910 ila 1940 arasındaki sadece bir yazarın dahi 30 bin kelime ile eserlerini yazdığını biliyorum.
Benle alakası olmasa da çok yanlış bir tespitinizi de düzeltmem gerekiyor. Türkiye coğrafyası hangi dilleri kullanmış, kimlere Türk denmiş, Türkçe'den önce kullandığımız Osmanlıca hangi dillerden oluşmuş. Arap dediklerinizin büyük kısmı Türktür, onların bir kısmı ise Farsça konuşurlar, bu dilin kökü ise Süryanicedir, Özbekçe, Tuvaca, Kazakça ve diğer Türk dilleri de her ne kadar anlamakta güçlük çeksek te Türkçedirler.
İngilizce yada Fransızcaya gelince, bizim ne tarihimizde, ne de Coğrafyamızda bu dillerle temasımız olmadı, bunların Cezayirde rakamların Fransızca söylenmesine benzer bir kullanımı bizi de Cezayir-Fransa ilişkisine benzetir ve hoş değildir.
Yukarıda da yazdım, dostane uyarmışlar, Karakanarya Tuş kelimesini de yazmış kullanın demiş, adamın bunun Fransızca kökenli olduğunu bilmediğine dair bir belirti görmedim, anlatılmak istenen Türkçe'si varken olmayan Fransızcayı sokmaya çalışmayın, Hibritte aynı olay, şu anda kelimenin karşılığı melez. Başka anlamlara da kullanılıyor olması da ayrı bir zenginliktir.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu kadar rahat yorum yapmanız için çok iyi dilbiliminden anlamanız gerek. Ama yorumlarınızdan hiç böyle birşey okunmuyor. Gerçekte hiçbir kelime birbirinin gerçek alternatifi/eş anlamlısı değildir. Sadece benzeridir. Eşi olsa zaten daha başta ortaya çıkmazlardı. Bunu anlamanız için önce o koyu milliyetçi modunuzu kapatmanız lazım. İkinci bir dili "iyi öğrendikçe" bunu anlarsınız. Tek dil bunu anlamakta yeterli olmayabilir. İngilizce özellikle bu bağlamda dünyanın en çok kelime içeren dillerinden biri olduğu için çok iyi bir örnektir. İngilizce'de birşeyin onlarca söyleniş şekli olabilir, ama her biri her durumda kullanılmaz. Ufak farklar kullanılacakları yerleri belirler. Her dilde bu böyle olsa da kelime zengini dillerde bu çok daha belirgindir. Türkçe, İngilizce'ye göre çok az kelimeye sahip bir dil olduğu için birçok İngilizce kelimenin gerçek karşılığı yoktur. Bu kelime geçişleri bundan olur, sandığınız aksine dilini koruyamamaktan değil. Ha bu kelimeler kullanılsa aynı anlamları kazanır diye kendinizi savunabilirsiniz ama 2012 yılında böylesine tüm Dünya'nın birbiriyle yoğun etkileşimi olan bir devirde diğer kelimeleri de yok sayamazsınız. Türkçe kelime zenginliği olarak da yapı olarak da başarılı bir dil değil.
Bulmaca veya yapboz mesela Puzzle'ın alternatifi değildir çünkü bulmaca aynı zamanda İngilizce'si Riddle olan kelimenin dengidir. Yapboz ise tamamen Puzzle denilen oyuncakların yapılıp bozulmasından türemiştir bu yüzden anlam olarak yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla Puzzle'ın "gerçek" eş anlamlısı yoktur. İşte bu yüzden tercih edilir, batı özentiliğinden falan değil.
Hibrit ise her ne kadar yeni bir kelime olmasa da ve geçmişte doğal konularda da kullanılsa da yakın geçmişte teknolojiyle çok sıcak ilişki içinde bir kelime olduğu için artık genelde yapay konularda kullanılıyor gibi görünüyor. Türkçe'deki Melez dilimizde genelde doğal konularda kullanıldığından yapay konularda doğru gelmiyor. Melez dendiğinde benim aklıma Hibrit kelimesi değil doğal konularda kullanılan İngilizce Half-breed kelimesi geliyor. Ayrıca Türkçe'deki Melez farklı renklerdeki insanların karışımı insanlar için de kullanılıyor. Oysa aynı durum için İngilizce'de genelde Mixed kelimesi kullanılır. Yani bir tarafa bakıyorsunuz 3 ayrı şey için 3 kelime var, diğer tarafa bakıyorsunuz 3 ayrı durum için de tek bir kelime kullanma öngörülüyor. Bunun karışıklığa yol açmaması imkansız. Bu yüzden isteseniz de istemeseniz de o kelimeler kendini kullandırtıyor. Objektif bakın ve dilinizin yetersiz kalabildiğini görün.
Yani bu kadar ince ayrıntı bulunurken ve o yorumlarınızı çok iyi dilbiliminden anlamadan yapma lüksünüz yokken bu kadar kolay işi bitirebiiyorsunuz, tebrik ederim. Ha diyebilirsiniz ki "ne olacak canım ufak anlam farkı olursa olsun, kendi dilini tercih et". İşte bunu dediğiniz an da tartışılacak birşey bırakmazsınız. Orada milliyetçiliğiniz, dilin bir araç olduğu gerçeğinin önüne geçmiş olur. Milliyetçilik bugün dilin önüne geçer yarın başka birşeyin.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Hasanhh
Buton yerine düğme kullanmanızı tavsiye ederim, arkadaşı bir kelime rahatsız etmiş, vurgulamanız iyi olmuş, işte o bir kelimeye duyarlı insanlara ihtiyacımız var, yoksa başka birileri Türkçemizi sizi rahatsız etmeyen o bir kelimelerle bir bir yiyip bitirecek.Hibrit, televizyon, telefon, tablet, hoparlör, monitör, mobil kelimelerinin hepsinin Türkçesi var, duyarsızlar ingilizcelerini kullanmakta inat ettiği için bazıları hatırlanmaz bile, telefon bunlardan biridir, yıllarca telefonun adı Hatif idi, şimdi kimse bilmez, lakin Meleze kimse hibrit demez, bunu sizin siteniz taşıyor.Kısaca insanlar sizi dostane uyarıyorlar, her şey meydanda, ister Türkçe devam edin, ister birer birer ingilizceleşin, seçim sizin.

Neden diğer yazarların yaptıklarını bana mal ediyorsunuz? Resmen telefon yerine hatif kullan diyorsunuz. Bir yazıyı yazarken tüm kelimelerin Türkçe kökenli olması gerekmiyor, burada bir edebi eser ortaya koymuyoruz, herkesin kolayca okuyabileceği teknoloji haberleri yazıyoruz. Siz telefon yerine hatif kelimesini kullandığımda anlayabilirsiniz fakat bunu herkes anlayacak mı? Herkes kendini düşünerek şöyle yaz böyle yaz derse kusura bakmayın ben kendi işime bakarım. Yapılan uyarıyı dikkate aldığımı göstermek için yorum yazdım daha da ileri gidiyorsunuz. Bu durum sizde Türkçe'yi korumaktan çok takıntı haline gelmiş. Herkesin rahat okuyabileceği bir yazı için Türkçeleştirilmiş kelimeler kullanılmalıdır.
Bu arada hatif kelimesi "f" ünsüzünü içermektedir. Yani Türkçe bir kelime değildir. Gördüğünüz gibi tüm kelimeler sadece bir dil ile oluşturulamaz. İngilizce, Fransızca'dan gelen kelimelere tepki gösteriyorsunuz, Arapça ve Frasça kelimeleri de kullanmayalım o zaman. Türkçe'ye değer vermek, türkçeleştirilmiş kelimeleri kullanmamak değildir. Ezbere DH yazarları dil düşmanıdır diye yorum yazıyorsunuz.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu kadar rahat yorum yapmanız için çok iyi dilbiliminden anlamanız gerek. Ama yorumlarınızdan hiç böyle birşey okunmuyor. Gerçekte hiçbir kelime birbirinin gerçek alternatifi/eş anlamlısı değildir. Sadece benzeridir. Eşi olsa zaten daha başta ortaya çıkmazlardı. Bunu anlamanız için önce o koyu milliyetçi modunuzu kapatmanız lazım. İkinci bir dili "iyi öğrendikçe" bunu anlarsınız. Tek dil bunu anlamakta yeterli olmayabilir. İngilizce özellikle bu bağlamda dünyanın en çok kelime içeren dillerinden biri olduğu için çok iyi bir örnektir. İngilizce'de birşeyin onlarca söyleniş şekli olabilir, ama her biri her durumda kullanılmaz. Ufak farklar kullanılacakları yerleri belirler. Her dilde bu böyle olsa da kelime zengini dillerde bu çok daha belirgindir. Türkçe, İngilizce'ye göre çok az kelimeye sahip bir dil olduğu için birçok İngilizce kelimenin gerçek karşılığı yoktur. Bu kelime geçişleri bundan olur, sandığınız aksine dilini koruyamamaktan değil. Ha bu kelimeler kullanılsa aynı anlamları kazanır diye kendinizi savunabilirsiniz ama 2012 yılında böylesine tüm Dünya'nın birbiriyle yoğun etkileşimi olan bir devirde diğer kelimeleri de yok sayamazsınız. Türkçe kelime zenginliği olarak da yapı olarak da başarılı bir dil değil.
Bulmaca veya yapboz mesela Puzzle'ın alternatifi değildir çünkü bulmaca aynı zamanda İngilizce'si Riddle olan kelimenin dengidir. Yapboz ise tamamen Puzzle denilen oyuncakların yapılıp bozulmasından türemiştir bu yüzden anlam olarak yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla Puzzle'ın "gerçek" eş anlamlısı yoktur. İşte bu yüzden tercih edilir, batı özentiliğinden falan değil.
Hibrit ise her ne kadar yeni bir kelime olmasa da ve geçmişte doğal konularda da kullanılsa da yakın geçmişte teknolojiyle çok sıcak ilişki içinde bir kelime olduğu için artık genelde yapay konularda kullanılıyor gibi görünüyor. Türkçe'deki Melez dilimizde genelde doğal konularda kullanıldığından yapay konularda doğru gelmiyor. Melez dendiğinde benim aklıma Hibrit kelimesi değil doğal konularda kullanılan İngilizce Half-breed kelimesi geliyor. Ayrıca Türkçe'deki Melez farklı renklerdeki insanların karışımı insanlar için de kullanılıyor. Oysa aynı durum için İngilizce'de genelde Mixed kelimesi kullanılır. Yani bir tarafa bakıyorsunuz 3 ayrı şey için 3 kelime var, diğer tarafa bakıyorsunuz 3 ayrı durum için de tek bir kelime kullanma öngörülüyor. Bunun karışıklığa yol açmaması imkansız. Bu yüzden isteseniz de istemeseniz de o kelimeler kendini kullandırtıyor. Objektif bakın ve dilinizin yetersiz kalabildiğini görün.
Yani bu kadar ince ayrıntı bulunurken ve o yorumlarınızı çok iyi dilbiliminden anlamadan yapma lüksünüz yokken bu kadar kolay işi bitirebiiyorsunuz, tebrik ederim. Ha diyebilirsiniz ki "ne olacak canım ufak anlam farkı olursa olsun, kendi dilini tercih et". İşte bunu dediğiniz an da tartışılacak birşey bırakmazsınız. Orada milliyetçiliğiniz, dilin bir araç olduğu gerçeğinin önüne geçmiş olur. Milliyetçilik bugün dilin önüne geçer yarın başka birşeyin.
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Miyamoto Musashi 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Objektif bakın ve dilinizin yetersiz kalabildiğini görün.




Sizce yoruma gerek varmı? "DİLİNİZİN" adam dil bilimci...
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