Tactus, görünüp kaybolabilen butonlara sahip dokunmatik ekranını tanıttı

Mobil cihazlarda fiziksel buton kullanımı her geçen gün düşüyor. Aynı yazışma deneyimini sağlayamayan dokunmatik ekranlar ise, günümüz telefonlarının birincil özellikleri arasında. Fakat bu durum önümüzdeki yıllarda değişecek gibi görünüyor.

Tactus Technology, son dört yıldır üzerinde çalıştığı yeni dokunmatik ekranı sayesinde fiziksel buton ve dokunmatik tecrübesini aynı çözümde buluşturmayı başardı. Görünüp kaybolabilen butonlar içeren Tactus Layer adlı bu ekran, mevcut dokunmatik sensörleri ve ekran teknolojileriyle uyumlu.

Ekran üzerindeki camın yerini alarak cihazların kalınlığını etkilemeyen Tactus Layer, telefon ya da tabletinizden klavyeye erişmek istediğinizde ekrandaki butonları bir mikrosıvı teknolojisi sayesinde dokunabilir hale getirerek geçici bir fiziksel klavye ortaya çıkarabiliyor.

Türünün tek örneği olduğu bildirilen Tactus'un devrim niteliğindeki paneli, ilk defa geçtiğimiz günlerde düzenlenen SID 2012 ekran haftasında gösterildi.

Şuan için deneme aşamasındaki ekran, sadece önceden belirlenmiş bölgelerde buton oluşturup, eski haline gelebiliyor. Ama çalışmalar halen devam ediyor, her türlü butonun şekline bürünebilmesi amaçlanıyor.

Dokunmatik ekran üzerinde fiziksel butonlar oluşturabilmesinin yanı sıra kullanıcının isteğine bağlı olarak butonların sertliğini ayarlayabilmesi de mümkün olacak. Bu özelliği Tactus Layer'ı sıradan fiziksel butonlardan farklı kılıyor. Üstelik oldukça düşük güç tüketimi gerçekleştirdiği için pil ömrünü pek etkilemeyecek.

2013 yılı ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen Tactus Layer, telefon ve tablet bilgisayarların yanı sıra araba üzerinde kontrol panellerinde, hatta televizyonlarda bile kullanılabilecek. Henüz ekranın mevcut aygıtlardaki ekranlara oranla ne kadar sağlam, çizilmelere karşı dayanıklı olduğu bilinmiyor. Geliştiricisi tarafından yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.droid-life.com/2012/06/08/tactus-touch-screens-want-to-give-your-screen-an-on-demand-physical-keyboard/