Tamamı Google gözlükleriyle çekilen ilk video yayınlandı

Google, sıkça üzerinde durduğu gözlüklerini satışa sunmadan önce cihazın yapabileceklerini sergilemeye devam ediyor.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=30Pjl31cyDY

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Google I/O etkinliğinde gözlük ile çekilen bir hava atlayışı videosu yayınlanmıştı. Ancak, Google son olarak New York Moda Haftası'nda tamamı gözlükler ile çekilmiş 3 dakikalık yeni bir video yayınladı. Moda haftasından kesitlerin yer aldığı video oldukça başarılı görünürken, söz konusu videonun çekimi için modacı Diane von Furstenberg ile çalışıldı. Taraflar bu iş birliğinin bir sponsorluktan çok ''organik bir karar'' karar olarak nitelerken, gözlük ve kıyafetlerin renk uyumlarının önceden ayarlanmamasına rağmen, gözlüklerin von Furstenberg'in koleksiyonu ile oldukça uyumlu olmasına dikkat çekildi.2013'ün ilk aylarında Google I/O'ya katılıp ön siparişte bulunan geliştiricilere ulaştırılması planlanan cihazın bu süreçte yeni özellikler kazanması da bekleniyor.