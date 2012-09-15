Tamamı Google gözlükleriyle çekilen ilk video yayınlandı

Haber Editörü
Google, sıkça üzerinde durduğu gözlüklerini satışa sunmadan önce cihazın yapabileceklerini sergilemeye devam ediyor.
Google I/O etkinliğinde gözlük ile çekilen bir hava atlayışı videosu yayınlanmıştı. Ancak, Google son olarak New York Moda Haftası'nda tamamı gözlükler ile çekilmiş 3 dakikalık yeni bir video yayınladı. Moda haftasından kesitlerin yer aldığı video oldukça başarılı görünürken, söz konusu videonun çekimi için modacı Diane von Furstenberg ile çalışıldı. Taraflar bu iş birliğinin bir sponsorluktan çok ''organik bir karar'' karar olarak nitelerken, gözlük ve kıyafetlerin renk uyumlarının önceden ayarlanmamasına rağmen, gözlüklerin von Furstenberg'in koleksiyonu ile oldukça uyumlu olmasına dikkat çekildi.
2013'ün ilk aylarında Google I/O'ya katılıp ön siparişte bulunan geliştiricilere ulaştırılması planlanan cihazın bu süreçte yeni özellikler kazanması da bekleniyor.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=30Pjl31cyDY Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Reklamda güzel hatunları oynatmanın amacıda bu zaten, ürünü o karının gözünde görünce, ürün sana hoş geliyor,halubki sana hoş gelen karı, beyin işte. Amerika oyunları bunlar