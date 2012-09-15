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Tamamı Google gözlükleriyle çekilen ilk video yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, sıkça üzerinde durduğu gözlüklerini satışa sunmadan önce cihazın yapabileceklerini sergilemeye devam ediyor.

Google I/O etkinliğinde gözlük ile çekilen bir hava atlayışı videosu yayınlanmıştı. Ancak, Google son olarak New York Moda Haftası'nda tamamı gözlükler ile çekilmiş 3 dakikalık yeni bir video yayınladı. Moda haftasından kesitlerin yer aldığı video oldukça başarılı görünürken, söz konusu videonun çekimi için modacı Diane von Furstenberg ile çalışıldı. Taraflar bu iş birliğinin bir sponsorluktan çok ''organik bir karar'' karar olarak nitelerken, gözlük ve kıyafetlerin renk uyumlarının önceden ayarlanmamasına rağmen, gözlüklerin von Furstenberg'in koleksiyonu ile oldukça uyumlu olmasına dikkat çekildi.

2013'ün ilk aylarında Google I/O'ya katılıp ön siparişte bulunan geliştiricilere ulaştırılması planlanan cihazın bu süreçte yeni özellikler kazanması da bekleniyor.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=30Pjl31cyDY Yorum Yaz
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soneday 7 yıl en beğenilen JohnLord
JohnLord

Gözlükten çok hatunlar dikkatimi çekti



Reklamda güzel hatunları oynatmanın amacıda bu zaten, ürünü o karının gözünde görünce, ürün sana hoş geliyor,halubki sana hoş gelen karı, beyin işte. Amerika oyunları bunlar
JohnLordGözlükten çok hatunlar dikkatimi çektiReklamda güzel hatunları oynatmanın amacıda bu zaten, ürünü o...
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bozok_53_45 7 yıl
appleda panaromik çekimi keşfetti :D
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GoldPunch 7 yıl
Bizim TV kanalları hemen " Bilimkurgu filmlerini aratmıyor " tarzinda sunum yaparlar :)
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Recharged 7 yıl
Daha detaylı bir video gelecektir ama bu haliylede gayet iyi duruyor.Google istediğini alacak gibi.
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Raikirin 7 yıl
Bu gözlükler piyasada nasıl bir yer edinecek merak ediyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
Google gerçekten çok farklı bir tanıtım stratejisi ile yola çıkmış, çok mantıklı ve cezbedici br yöntem olduğu söylenebilir.. Asıl, gözlüğün potansiyelini görmek güzel.
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DH Misafiri 7 yıl
Video'ya bakarak söylüyorum. " Kayda değer bir yenilik yok! " Yani nasıl desem herkes gözlüğe kamera monte edebilir. Ancak google bunu geliştirseydi daha iyi olabilirdi.
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homeedition88 7 yıl
Gözlük video çekimi yapmak için oldukca mantıksız bir seçim. Öncelikle hareket halinde başımızda taşıdığımız gözlükler her türlü titreşimi ve görüntünün kaymasını direk yansıtıyor. Bunun düzelmesi gerekir. Yoksa araba, tren, bisiklet gibi çokça titreşim üreten araçlarda iken çekim yapmak imkansız olur. Aynı zaman da yürürken ya da koşarken de yapılan çekimler kötü çıkacaktır. Nitekim kameranın elde hatta tripot üzerinde durmasının bir sebebi var.
Bunun dışında beynimize bu kadar yakın bir aletten çıkacak SAR değeri yüksek radyasyona maruz kalıp beyin tümörü olmak istemem açıkcası.
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Farwynd 7 yıl
GoPro'nun yerine geçicek diye yorum yapanlar olmuş. Yapmayın arkadaşlar Google Glass kaç aydır bilgisi verilen proje. Asıl amacı "Augmented Reality" sunabilmek.
Bu arada ilk defa camın içinde belli belirsiz ışıklar olduğunu gördük yani ciddi ciddi geliyor. youtube.com/...
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Kirk Lee 7 yıl
görüntüler çok sarsıntılı olmuş. Google'ın gözlüğe acilen image stabilizer özelliği kazandırması lazım.
bunun dışında gerçekten çok güzel bir olay. 007 filmlerindeki gelecek yakında herkezin kullanımına açılacak.
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arel.gr 7 yıl
cok isabetli netice elde edilmis,tebrikler.
sandaletin ic tabanina bandajlanan napolyon altini detay yonunden oldukca net secilebiliyor.
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arel.gr 7 yıl
haftasonlari orta ve liseliler baska yerlerde eglenseler
ne iyi olurdu !
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MxFxOx 7 yıl
ne var bunda anlamadım kamerayı gözlüğe monte etmişler gözlüğede benzemiyor. bir el kamerası ne yapıyorsa buda onu yapıyor işte.
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aspirin_00 7 yıl
türkiyeye gelsin ilk iş rontgencilikte kullanılır başka amaçla kullanılmaz...
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