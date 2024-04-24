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    Anlık Bildirim

    En büyük yapay zeka şirketlerinden çocuk istismarına yönelik ortak karar

    OpenAI, Microsoft, Google, Meta ve diğer önde gelen yapay zeka şirketleri yapay zeka araçlarının çocuklara yönelik cinsel istismar içeren içerik üretmesini ve yaymasını engelleme sözü verdi.
    Yapay zeka şirketleri çocuk istismarına yönelik ortak karar aldı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, Microsoft, Google, Meta ve diğer önde gelen yapay zeka şirketleri, yapay zeka araçlarının çocukları istismar etmede veya bu amaçla kullanılmasını önleme sözü verdi. Firmalar, alınan karar doğrultusunda yapay zeka eğitim verilerinde bu tür içerikleri gözden geçireceklerini ve materyallerin gelecekteki modellerinde bulunmayacağı taahhüdünde bulundu. Bu girişim, çocuk güvenliği grubu Thorn ve sorumlu teknolojiye odaklanan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan All Tech Is Human tarafından yürütüldü.

    AI şirketlerinden güvenlik önlemi

    Şirketler, CSAM olarak da bilinen çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin eğitim veri setlerinden çıkarılmasını, bu veri setlerinin CSAM içermediğinden emin olmayı, CSAM içerme riski yüksek veri setlerinden kaçınmayı ve bu tür görüntüler ile bağlantıları veri kaynaklarından kaldırmayı taahhüt ediyorlar. Bununla birlikte önde gelen yapay zeka şirketleri, araçlarının bu tip içerikler oluşturmadıklarından emin olmak için modellerini “stres testine” tabi tutacaklarını da belirtiyorlar.

    Google, Meta, OpenAI, Microsoft, Amazon, Anthropic, Civitai, Metaphysic, Mistral AI ve Stability AI’ın imzaladığı bu ortak kararın sektör için çığır açan bir emsal niteliğinde olduğu belirtildi. All Tech Is Human ile birlikte ilkelerin oluşturulmasına yardımcı olan çocuk istismarı karşıtı kâr amacı gütmeyen Thorn, sadece 2023 yılında ABD'de 104 milyondan fazla şüpheli çocuk cinsel istismarı dosyasının rapor edildiğini söylüyor. Yapay zeka ise ürettiği sahte görseller ve deepfake’ler ile işleri daha da zorlaştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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