En büyük yapay zeka şirketlerinden çocuk istismarına yönelik ortak karar

AI şirketlerinden güvenlik önlemi
Şirketler, CSAM olarak da bilinen çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin eğitim veri setlerinden çıkarılmasını, bu veri setlerinin CSAM içermediğinden emin olmayı, CSAM içerme riski yüksek veri setlerinden kaçınmayı ve bu tür görüntüler ile bağlantıları veri kaynaklarından kaldırmayı taahhüt ediyorlar. Bununla birlikte önde gelen yapay zeka şirketleri, araçlarının bu tip içerikler oluşturmadıklarından emin olmak için modellerini “stres testine” tabi tutacaklarını da belirtiyorlar.
Google, Meta, OpenAI, Microsoft, Amazon, Anthropic, Civitai, Metaphysic, Mistral AI ve Stability AI’ın imzaladığı bu ortak kararın sektör için çığır açan bir emsal niteliğinde olduğu belirtildi. All Tech Is Human ile birlikte ilkelerin oluşturulmasına yardımcı olan çocuk istismarı karşıtı kâr amacı gütmeyen Thorn, sadece 2023 yılında ABD'de 104 milyondan fazla şüpheli çocuk cinsel istismarı dosyasının rapor edildiğini söylüyor. Yapay zeka ise ürettiği sahte görseller ve deepfake’ler ile işleri daha da zorlaştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu