Tamir görmüş (Refurbished) iPad'lerde fiyat indirimi

Apple, yeni iPad'leri tanıtmasıyla birlikte refurbished yani fabrikasyon sürecinde tamir edilerek ikinci defa satışa sunduğu iPad'lerin fiyatlarında indirime gitti.

Yapılan indirimler neticesinde, normal satış fiyatı 299 dolar olan 1.nesil iPad Mini'nin tamir görmüş modellerinin başlangıç fiyatı 279 dolardan 30 dolarlık indirimle 249 dolar olurken; 399 dolardan satılan 2.nesil iPad'in tamir gören modellerinin başlangıç fiyatıysa yaklaşık %20'lik fark ile 319 dolara geriledi. 4.nesil Retina iPad tarafında ise tamir görmüş 16GB'lık modelinin fiyatı 379 dolar, Wi-Fi + Hücresel destekli modelin ise fiyatı 409 dolar olarak belirlenmiş.

Apple'ın çevrimiçi mağazası üzerinden alınabilen refurbished modeller, ikinci defa fabrikasyon sürecinden geçirilip tüm sorunlu kısımları tamir ediliyor, pilleri ve dış kasası tamamen yenileniyor ve 0'dan farksız şekilde, ülkelerdeki standart garanti süreleriyle satışa sunuluyor.