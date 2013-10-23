Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tamir görmüş (Refurbished) iPad'lerde fiyat indirimi

5 yıl
1,4b
1
26
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tamir görmüş (Refurbished) iPad'lerde fiyat indirimi

Apple, yeni iPad'leri tanıtmasıyla birlikte refurbished yani fabrikasyon sürecinde tamir edilerek ikinci defa satışa sunduğu iPad'lerin fiyatlarında indirime gitti.

Yapılan indirimler neticesinde, normal satış fiyatı 299 dolar olan 1.nesil iPad Mini'nin tamir görmüş modellerinin başlangıç fiyatı 279 dolardan 30 dolarlık indirimle 249 dolar olurken; 399 dolardan satılan 2.nesil iPad'in tamir gören modellerinin başlangıç fiyatıysa yaklaşık %20'lik fark ile 319 dolara geriledi. 4.nesil Retina iPad tarafında ise tamir görmüş 16GB'lık modelinin fiyatı 379 dolar, Wi-Fi + Hücresel destekli modelin ise fiyatı 409 dolar olarak belirlenmiş.

Apple'ın çevrimiçi mağazası üzerinden alınabilen refurbished modeller, ikinci defa fabrikasyon sürecinden geçirilip tüm sorunlu kısımları tamir ediliyor, pilleri ve dış kasası tamamen yenileniyor ve 0'dan farksız şekilde, ülkelerdeki standart garanti süreleriyle satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Chucky Pancamo 5 yıl en beğenilen
Hesap güzelmiş.

299 dolar normal fiyat
30 dolar indirim yapınca
=249 dolar olmuş.




Edit: Haberdeki eksik kısım düzeltilmiş.
Hesap güzelmiş.299 dolar normal fiyat30 dolar indirim yapınca=249 dolar olmuş.Edit: Haberdeki eksik kıs...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 5 yıl
Arkadaşlar merhaba,
Aslında oraya eklemeyi unutmuşum. 30 dolarlık indirim derken eski refurbished fiyatı üzerinden gerçekleştirildiğini kastetmiştim ancak unutmuşum 279 dolarlık fiyatı eklemeyi.
Geri dönüşleriniz için teşekkürler.
Arkadaşlar merhaba,Aslında oraya eklemeyi unutmuşum. 30 dolarlık indirim derken eski refurbished fiyatı üzerinden gerçekleştirildiğini kastetmiştim ancak un...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Menthor 5 yıl
250 dolarım vardı kara kara düşünüyordum tam benlik haber
249 dolara ipad'i alırım.
Kalan 1 dolara da BİM 'den le cola , party cips alırım akarım ^^
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rizeli55 5 yıl
Şu siteye yorum yazmak bile başlı başına risk...
Şimdi desem ki "Tamir görmüş" anlamında "Refurbished" kullanılabilir desem...Bana cevap verecek veya teknik açıklama yapacak en az 20 tane filolog,edebiyat mezunu veya ingilizce öğretmeni çıkar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdekuru 5 yıl
indirimli satmasına gerek yok aslında. diğer firmalar gibi tamir edilmiş modellerini türkiyede sıfır diye normal fiyattan çok rahatlıkla satabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rizeli55 5 yıl
beyinsis
oray Birinci olarak refurbished kelimesi yeni bir kelimedir ve son 10-15 senedir kullanilmaktadir. Ayni overclock kelimesinde oldugu gibi... Overclock kelimesi turkcede karsiligi yoktur, fakat kullanicilar zamanla bu kelimeyi Turkceye hizasirtmak olarak gecirmistir. Ama bunu ne TDK kabul etmis durumdadir, ne de gercekten turkce bir kelimedir. Dolayisiyla illaha bir kelime turetmek icin bir kurumun bunu kabul etmesine gerek olmadigi ortaya cikiyor. Ikincisi, gercekten de ingilizce kelime sayisinin turkcedeki kelime sayisinin kac kati oldugunu bilmiyorum, aydinlatirsaniz sevinirim. Eminim bircok kisi de bu bilgilen faydalanacaktir. Son olarak bir kelimenin birebir karsiligi yoksa, tirnak icinde ingilizcesini yazarsin ve turkcesi anlamini not olarak asagida eklersin. Literaturde boyle durumlar bu sekilde yapilir.
Boş bir tartışma Bildiğim kadarıyla ingilizcede 125000, türkçede 25000 kelime var ve bunların 5000 i öztürkçe ve kalanı farsça, arapça, fransızca, ingilizce vsden gelme.

Bildiğim kadarıyla ingilizcede 1 milyondan fazla kelime var...Ama çoğu ingilizce kökenli değil...
Kaynak... en.wikipedia.org/...
İngilizcedeki kelimelerin sadece %30-35 civarı saf ingilizceden...kaynağı unuttum..aklımda kalmış sadece...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 5 yıl
30 dolar fazla veririm temiz alırım ama onlarda mantık demekki bu değil alan olmasa satanda olmaz yanılıyor muyum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 5 yıl
refurbished kelimesini tamir gormus olarak cevirmek yanlistir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chucky Pancamo 5 yıl oray
oray

refurbished kelimesini tamir gormus olarak cevirmek yanlistir.

Refürbişe edilmiş mi diyecekti?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReiCheN 5 yıl
Chucky Pancamo
Hesap güzelmiş. 299 dolar normal fiyat 30 dolar indirim yapınca =249 dolar olmuş.

haberi düzgün okuyun hocam. "normal fiyatı 299 dolar olan iPad mini'nin tamir görmüş fiyatı 279 dolardan 249a indi" daha anlamadan yorum yazma derdine giriyorsunuz bende bunu anlamıyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chucky Pancamo 5 yıl ReiCheN
ReiCheN

Chucky Pancamo

Hesap güzelmiş. 299 dolar normal fiyat 30 dolar indirim yapınca =249 dolar olmuş.


haberi düzgün okuyun hocam. "normal fiyatı 299 dolar olan iPad mini'nin tamir görmüş fiyatı 279 dolardan 249a indi" daha anlamadan yorum yazma derdine giriyorsunuz bende bunu anlamıyorum

Esas anlamayan sizsiniz hocam, haber şuan değiştirilmiş. Yukarıda haber editörünün ilgili yorumunu görebilirsiniz. Millete laf atmadan önce konuyu düzgün okuyun lütfen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MultiCore 5 yıl
30$ icin tamir gormus mal alinmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 5 yıl
Chucky Pancamo
Hesap güzelmiş. 299 dolar normal fiyat 30 dolar indirim yapınca =249 dolar olmuş.

normal satış fiyatı 299
tamir görmüş modellerinin başlangıç fiyatı 279
30 dolarlık indirimle 249 dolar
şu anda normal gözüküyor belirtilen rakamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 5 yıl
refurbished illaki tamir görmüş demek değildir. yurt dışında özelşikle de amerikada iade koşulları çok esnek. biris almıştır örneğin 1 hafta sonra iade etmiştir. bu mallar hasar kontrolu yapıldıktan sonra refurbished olarak satılır. yeniden farkı bile olmayabilir pratikte.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1410 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony DSC-QX10 Akıllı Lens video inceleme 5 yıl iPad Air, iPad Mini 2 Retina ve fazlası canlı yayın tekrarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim