Tamron, 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD ile 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro lenslerini duyurdu

Fotoğraf sektörünün önemli firmalarından Tamron, Ricoh gibi Cp+ 2014 fuarı öncesi yeni hazırladığı ürünleri resmi olarak duyuran firmalar arasında yer aldı. Bu doğrultuda firma, FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri için geliştirdiği 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD ile APS-C DSLR fotoğraf makineleri için geliştirdiği 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro lens modellerini görücüye çıkarttı.

İlk olarak APS-C DSLR fotoğraf makineleri için geliştirilen 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro'dan başlamak gerekirsek karşımıza tak-gez sınıfında konumlandırılabilecek bir lens çıkıyor. 18-300mm odak uzaklığıyla hem geniş açı hem de zoom ihtiyacını bir arada karışılıyabilen lens, bünyesinde hızlı ve sessiz çalışmasıyla tanınan PZD (Piezo Drive) otomatik netleme motoru barındırıyor ve VC (Vibration Compensation) titreşim önleme sistemiyle elde yapılan çekimlere büyük oranda yardımcı oluyor. 0.39m minimum netleme mesafesiyle 1:2.9 büyütme verebilen 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC, teknik olarak Canon EF, Nikon F (DX), Sony Alpha bağlantı yapısı desteği, 7 diyafram bıçağı, 540 gram ağırlık, 67mm filtre çapı ve neme karşı dayanıklı kompakt gövde yapısı gibi detaylar sunuyor.

Tamron'un FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri için geliştirdiği 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD ise yine genel kullanım için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Gövde tasarımı ve yapısı olarak 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro'ya çok benzeyen lens, bünyesinde PZD (Piezo Drive) otomatik netleme motoru ile VC (Vibration Compensation) titreşim önleme sistemlerini barındırıyor, neme karşı dayanıklı gövdesiyle dış kullanım için güzel bir seçenek oluşturuyor ve özel kaplamasıyla parlamaları ciddi oranda önleyebiliyor. Teknik olarak Canon EF, Nikon F (FX), Sony Alpha bağlantı yapısı desteği, 7 diyafram bıçağı, 540 gram ağırlık, 67mm filtre çapı ve 0.49m minimum netleme gibi detaylarla gelen 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD, güzel bir alternatif oluşturuyor.

Tamron'un yeni lensleri 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD ile 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro'nun resmi satış fiyatları ve tarihleri hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

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