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Tamron, 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD ile 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro lenslerini duyurdu

5 yıl
4,4b
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7
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tamron, 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD ile 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro lenslerini duyurdu
Fotoğraf sektörünün önemli firmalarından Tamron, Ricoh gibi Cp+ 2014 fuarı öncesi yeni hazırladığı ürünleri resmi olarak duyuran firmalar arasında yer aldı. Bu doğrultuda firma, FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri için geliştirdiği 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD ile APS-C DSLR fotoğraf makineleri için geliştirdiği 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro lens modellerini görücüye çıkarttı.
İlk olarak APS-C DSLR fotoğraf makineleri için geliştirilen 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro'dan başlamak gerekirsek karşımıza tak-gez sınıfında konumlandırılabilecek bir lens çıkıyor. 18-300mm odak uzaklığıyla hem geniş açı hem de zoom ihtiyacını bir arada karışılıyabilen lens, bünyesinde hızlı ve sessiz çalışmasıyla tanınan PZD (Piezo Drive) otomatik netleme motoru barındırıyor ve VC (Vibration Compensation) titreşim önleme sistemiyle elde yapılan çekimlere büyük oranda yardımcı oluyor. 0.39m minimum netleme mesafesiyle 1:2.9 büyütme verebilen 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC, teknik olarak Canon EF, Nikon F (DX), Sony Alpha bağlantı yapısı desteği, 7 diyafram bıçağı, 540 gram ağırlık, 67mm filtre çapı ve neme karşı dayanıklı kompakt gövde yapısı gibi detaylar sunuyor.
 
Tamron, 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD ile 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro lenslerini duyurdu
Tamron'un FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri için geliştirdiği 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD ise yine genel kullanım için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Gövde tasarımı ve yapısı olarak 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro'ya çok benzeyen lens, bünyesinde PZD (Piezo Drive) otomatik netleme motoru ile VC (Vibration Compensation) titreşim önleme sistemlerini barındırıyor, neme karşı dayanıklı gövdesiyle dış kullanım için güzel bir seçenek oluşturuyor ve özel kaplamasıyla parlamaları ciddi oranda önleyebiliyor. Teknik olarak Canon EF, Nikon F (FX), Sony Alpha bağlantı yapısı desteği, 7 diyafram bıçağı, 540 gram ağırlık, 67mm filtre çapı ve 0.49m minimum netleme gibi detaylarla gelen 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD, güzel bir alternatif oluşturuyor.
Tamron'un yeni lensleri 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD ile 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro'nun resmi satış fiyatları ve tarihleri hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.dpreview.com/?utm_campaign=internal-link&utm_source=logo&utm_medium=image&ref=logo Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
digital_man 4 yıl
Bu lens ile çok iyi neticeler alabilirsiniz.. 18.8X Zzoom yapmaktadır..

Tamron 16-300mm Lens

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omerfa 5 yıl
16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
böyle bir lens bizim için tek olarak kullanılabilir.
birde kaç x zoom yapıyor hesaplayan olursa yazsın l
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Elefue 5 yıl
Alt değerin 18 den 16 ya inmesi sevindirici bir durum ama daha da aşağıda olan modellerde çıkmalı.
PANASONİC ve OLYMPUS 14-42, 12-50, 12-40, 14-140, 14-150 lensleri bu konuda çok başarılar. APS-C den küçük olan 4/3 kullanmalarından kaynaklanıyor belki ama PANASONİC de var APS-C li model
1 Yanıt Yanıtla
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ozturert 5 yıl Elefue
Elefue
Alt değerin 18 den 16 ya inmesi sevindirici bir durum ama daha da aşağıda olan modellerde çıkmalı.
PANASONİC ve OLYMPUS 14-42, 12-50, 12-40, 14-140, 14-150 lensleri bu konuda çok başarılar. APS-C den küçük olan 4/3 kullanmalarından kaynaklanıyor belki ama PANASONİC de var APS-C li model

Panasonic'te APSC'li makine yok
APSC'deki 16-18mm ile m4/3'teki 12-14mm aynı.
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çekomastik 5 yıl
Full Frame kullanan birisinin 28-300 gibi geniş aralık bir lens kullanacağını ben zannetmiyorum, daha çok prime dizme yolunda olunur. Bi nevi ölü doğmuş gibi geldi bana.
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Ed - 5 yıl
Malesef kocaman FF makineleri alıp lens değiştirmek istemeyen kişiler tarafından bu tür lensler ilgi görüyor. Nikon'un 28-300mm lensinin de şaşırtıcı şekilde keskin sonuçlar vermesi bunda etkili tabii. Bu tür lenslerin önemli bir alıcı kitlesi var dünyada.
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