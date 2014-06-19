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Tamron, MFT sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı 14-150mm F/3.5-5.8 Di III lensini duyurdu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tamron, MFT sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı 14-150mm F/3.5-5.8 Di III lensini duyurdu
Fotoğraf dünyasının sayılı lens üreticilerinden Tamron, MFT (Micro Four Thirds) sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı 14-150mm F/3.5-5.8 Di III lensini resmi olarak duyurdu.
Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan MFT sistem uyumlu Tamron 14-150mm F/3.5-5.8 Di III, sunduğu odak uzunluğuyla (28-300mm eşdeğeri) genel kullanım ve ihtiyaçlar için uygun bir yapı ortaya koyuyor. 285 gram ağırlığıyla ise her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturan lens, teknik olaraksa F3.5 - F5.8 maksimum, F/22 minimum diyafram değerine, 7 diyafram bıçağına, 17 element 13 grup optik dizilime, 0.50m minimum netleme mesafesine ve dahili otomatik netleme motoruna sahip. İlginç olarak VC yani titreşim önleme sistemi barındırmayan lens (Firma çeşitli araştırma ve geliştirme işlemleri sonrası kullanmaktan vazgeçmiş), özel LD, AD ve MG elementleri sayesinde de her türlü ışık koşulunda maksimum performans verebiliyor.
Tamron'un ürün gamına dahil ettiği yeni lensi 14-150mm F/3.5-5.8 Di III, 26 Haziran tarihinde 589$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. 

http://www.dpreview.com/news/2014/06/19/tamron-launches-14-150mm-superzoom-for-micro-four-thirds Yorum Yaz
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çekomastik 4 yıl
Vc olaydı iyiydi...
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jiddi 4 yıl çekomastik
çekomastik

Vc olaydı iyiydi...

Yok işte bunda, bu kenefli
VC'siz
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jiddi 4 yıl
Bakalım performansı nasıl olacak. Bunun fiyatı da pek Coşkun olmuş :) Nuri Alço olsa idi hiç diil ise kolamıza ilaç atıp çaktırmadan-acıtmadan baksa idi icabımıza
ÜsDELiK gıpraşım engelleme sistemi de yok yani. Nedir bu fiyat ? Havasından geçilmiyor.
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selmand 4 yıl jiddi
jiddi
Bakalım performansı nasıl olacak. Bunun fiyatı da pek Coşkun olmuş :) Nuri Alço olsa idi hiç diil ise kolamıza ilaç atıp çaktırmadan-acıtmadan baksa idi icabımıza
ÜsDELiK gıpraşım engelleme sistemi de yok yani. Nedir bu fiyat ? Havasından geçilmiyor.

Bi heveslenecek gibi oldum sonra fiyatı duyunca vazgeçdim :/
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