Tamron, MFT sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı 14-150mm F/3.5-5.8 Di III lensini duyurdu

Fotoğraf dünyasının sayılı lens üreticilerinden Tamron, MFT (Micro Four Thirds) sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı 14-150mm F/3.5-5.8 Di III lensini resmi olarak duyurdu.

Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan MFT sistem uyumlu Tamron 14-150mm F/3.5-5.8 Di III, sunduğu odak uzunluğuyla (28-300mm eşdeğeri) genel kullanım ve ihtiyaçlar için uygun bir yapı ortaya koyuyor. 285 gram ağırlığıyla ise her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturan lens, teknik olaraksa F3.5 - F5.8 maksimum, F/22 minimum diyafram değerine, 7 diyafram bıçağına, 17 element 13 grup optik dizilime, 0.50m minimum netleme mesafesine ve dahili otomatik netleme motoruna sahip. İlginç olarak VC yani titreşim önleme sistemi barındırmayan lens (Firma çeşitli araştırma ve geliştirme işlemleri sonrası kullanmaktan vazgeçmiş), özel LD, AD ve MG elementleri sayesinde de her türlü ışık koşulunda maksimum performans verebiliyor.

Tamron'un ürün gamına dahil ettiği yeni lensi 14-150mm F/3.5-5.8 Di III, 26 Haziran tarihinde 589$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/06/19/tamron-launches-14-150mm-superzoom-for-micro-four-thirds