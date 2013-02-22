Tamron, SP 90mm F/2.8 Di Macro 1:1 VC USD lensinin çıkış tarihini açıkladı

Büyük fotoğraf makinesi firmaları için ürettiği harika lensler ile tanınan Tamron, Nikon uyumlu SP 90mm F/2.8 Di Macro 1:1 VC USD lensinin çıkış tarihini açıkladı

Tamron'un sunduğu fiyat-performans oranı ile makro fotoğraf seveler arasında oldukça sevilen Tamron 90mm F/2.8 Macro model lensin yenilenmiş versiyonu olacak olan Tamron SP 90mm F/2.8 Di Macro 1:1 VC USD, 1:1 büyütme oranına, 58mm filtre çapına ve 550g gibi bir ağırlığa sahip. Canon, Nikon, Sony DSLR fotoğraf makinelerine uyumlu olarak çıkacak olan lens, titreşim azaltma sistemine, gövde içinde ultrasonic netleme motoruna ve yeni optik kaplamalara sahip.

Tamron tarafından 2 Mart 2013 tarihinde resmi olarak satışa sunulacağı açıklanan lens, 750$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4247





http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4247