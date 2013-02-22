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Tamron, SP 90mm F/2.8 Di Macro 1:1 VC USD lensinin çıkış tarihini açıkladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tamron, SP 90mm F/2.8 Di Macro 1:1 VC USD lensinin çıkış tarihini açıkladı
Büyük fotoğraf makinesi firmaları için ürettiği harika lensler ile tanınan Tamron, Nikon uyumlu SP 90mm F/2.8 Di Macro 1:1 VC USD lensinin çıkış tarihini açıkladı
Tamron'un sunduğu fiyat-performans oranı ile makro fotoğraf seveler arasında oldukça sevilen Tamron 90mm F/2.8 Macro model lensin yenilenmiş versiyonu olacak olan Tamron SP 90mm F/2.8 Di Macro 1:1 VC USD, 1:1 büyütme oranına, 58mm filtre çapına ve  550g gibi bir ağırlığa sahip. Canon, Nikon, Sony DSLR fotoğraf makinelerine uyumlu olarak çıkacak olan lens, titreşim azaltma sistemine, gövde içinde ultrasonic netleme motoruna ve yeni optik kaplamalara sahip.
Tamron tarafından 2 Mart 2013 tarihinde resmi olarak satışa sunulacağı açıklanan lens, 750$ fiyat etiketine sahip olacak.
http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4247 


http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4247 Yorum Yaz
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Lockheed 6 yıl
%18 KDV eklesek fiyatı yaklaşık 1550 TL civarında gözüküyor. 2800 TL'den az olmaz bizde.
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