Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tamron'dan FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri için yeni lens: 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD

4 yıl
239
1
4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tamron'dan FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri için yeni lens: 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD
Kısa süre önce MFT sistem fotoğraf makineleri için geliştirdiği yeni lensi 14-150mm F/3.5-5.8 Di III'ü kullanıcıların beğenisine sunan Tamron, ayrıca FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri için hazırladığı 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD'yi de resmi olarak tanıttı.
Firmanın son dönemde kullandığı tasarım anlayışını devam ettiren 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD, 14-150mm F/3.5-5.8 Di III ile benzer şekilde genel kullanıma uygun tak-gez tarzı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Canon EF, Nikon F (FX) ve Sony/Minolta Alpha marka DSLR fotoğraf makineleri ile kullanılabilen lens, teknik olaraksa 540 gram ağırlığa,  F3.5 - F6.3 maksimum, F/22 - F/40 minimum diyafram değerine, 7 diyafram bıçağına, 19 element 15 grup optik dizilime, 0.49m minimum netleme mesafesine ve tam zamanlı manuel netlemeye sahip PZD (Piezo Drive) otomatik netleme motoruna sahip. VC yani titreşim önleme sistemiyle elde yapılan çekimlerde kullanıcılarına yardımcı olan 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD, toza karşı dayanıklı gövdesiyle de uzun yıllar sorun çıkarmayacak bir yapı ortaya koyuyor.
Tamron'un yeni lens modeli 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD, 26 Haziran tarihinde 849$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/06/19/tamron-officially-launches-28-300mm-f3-5-6-3-full-frame-superzoom?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
m@hm@ 4 yıl
Canon 28-300 baya pahalı tamron ise uygun fiyatlı bendede var var çantada duruyor öyle
bigün gelir lazım olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
First_Person 4 yıl
D800E'nin, 5D MarkIII'ün önüne ne de yakışır ya 10X optik zoomlu tak gez lens.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tevfikteo 4 yıl
Evet hem tam kare kullanıp hem de geniş aralıklı lens kullanmak biraz tuhaf geliyor ama demek ki bunun da bi arz/talep yoğunluğu var zira Canon da yıllar önce FF'ler için 28-300 çıkarmış hem de L serisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl HTC One Mini 2 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim