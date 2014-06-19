Tamron'dan FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri için yeni lens: 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD

Kısa süre önce MFT sistem fotoğraf makineleri için geliştirdiği yeni lensi 14-150mm F/3.5-5.8 Di III'ü kullanıcıların beğenisine sunan Tamron, ayrıca FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri için hazırladığı 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD'yi de resmi olarak tanıttı.

Firmanın son dönemde kullandığı tasarım anlayışını devam ettiren 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD, 14-150mm F/3.5-5.8 Di III ile benzer şekilde genel kullanıma uygun tak-gez tarzı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Canon EF, Nikon F (FX) ve Sony/Minolta Alpha marka DSLR fotoğraf makineleri ile kullanılabilen lens, teknik olaraksa 540 gram ağırlığa, F3.5 - F6.3 maksimum, F/22 - F/40 minimum diyafram değerine, 7 diyafram bıçağına, 19 element 15 grup optik dizilime, 0.49m minimum netleme mesafesine ve tam zamanlı manuel netlemeye sahip PZD (Piezo Drive) otomatik netleme motoruna sahip. VC yani titreşim önleme sistemiyle elde yapılan çekimlerde kullanıcılarına yardımcı olan 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD, toza karşı dayanıklı gövdesiyle de uzun yıllar sorun çıkarmayacak bir yapı ortaya koyuyor.

Tamron'un yeni lens modeli 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD, 26 Haziran tarihinde 849$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/06/19/tamron-officially-launches-28-300mm-f3-5-6-3-full-frame-superzoom?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1