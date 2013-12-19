Tanget ve LoryStripes'ın geliştiricisinden iOS uyumlu yeni fotoğraf uygulaması: Fragment

Geçtiğimiz dönemde çektiği fotoğrafları düzenleyerek daha güzel hale getirmek isteyen iPhone kullanıcıları için şekil ile çizgi tabanlı Tanget ve LoryStripes uygulamalarını yayınlayan Pixite, şimdi de yapı olarak benzeyen Fragment adlı yeni uygulamasını kullanıma sundu.

iOS 7 ve üzerin iPhone, iPod Touch ve iPad cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabilen Fragment, çekilen iki fotoğrafı farklı şekil, çerçeve ve desenler ile kombine edebiliyor, özel renk ayarlamalarına izin veriyor ve bütün bu işlemleri herhangi bir gecikme olmadan canlı olarak yerine getirebiliyor. Belirlenen şekilleri kaydırma hareketleri ile yönetebilen uygulama, kontrast, parlaklık, bulanıklık ve kesme, boyutlandırma, yakınlaşma ile çerçevelendirme gibi ayarları da sunabiliyor.

Sonuç olarak ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıkartabilen Fragment uygulamasına 1,79 Tl fiyat etiketiyle buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id767104707?mt=8