Şu anda 1 kişi burada

Tarihin tüm uzay görevlerini bu dev haritada bulabilirsiniz

Merkür'den Plüton'a insanoğlunun düzenlediği tüm uzay keşif programları tek bir posterde. Pop Chart Lab'in 28 Mart'ta satışa sunacağı devasa posteriyle ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.