Tarihin tüm uzay görevlerini bu dev haritada bulabilirsiniz

Uzay keşif programları özellikle günümüzde çok daha heyecan verici bir hal almaya başladı. Bir tarafta NASA, ESA ve Roscosmos gibi uzay ajansları Mars'ta koloni kurmanın planlarını yaparken, diğer bir tarafta New Horizons uzay aracı Dünya'dan milyonlarca kilometre uzakta cüce gezegen Plüton'u keşfetmeye devam ediyor.
Eğer tüm bu gelişmeleri takip etmekte zorlanıyorsanız Pop Chart Lab'in bu yeni devasa posterine göz atmanızda fayda var. 1959'dan günümüze kadar uzaya gönderilmiş tüm sondaları, iniş araçlarını, yörünge araçlarını, gözlem araçlarını ve daha da fazlasını gösteren harita insanoğlunun gerçekleştirdiği tüm uzay keşif programlarına oldukça etkileyici bir görüş sağlıyor. Pop Chart Lab kendi internet sitesinde şu ifadeleri kullanıyor:
"Bu grafik, 1959'da gönderilen Luna 2'den 2015'teki DSCOVR'a kadar; başarıya ulaşan bütün yörünge, iniş, gözlem, yakın geçiş araçlarırını rotalarıyla beraber tek bir karede gösteriyor."
Posterin üst kısmında uzay araçlarının istikametini görebiliyorsunuz. Alt kısımdaysa araçların görünüşlerini ve yine bu araçlar hakkında kısa bir bilgiler görülebiliyor. 22 Mart'ta(bugün) ön siparişe açılan poster 38 dolarlık bir etikete sahip. Posterin büyük hali içinse buraya tıklamanız yeterli.
Eğer tüm bu gelişmeleri takip etmekte zorlanıyorsanız Pop Chart Lab'in bu yeni devasa posterine göz atmanızda fayda var. 1959'dan günümüze kadar uzaya gönderilmiş tüm sondaları, iniş araçlarını, yörünge araçlarını, gözlem araçlarını ve daha da fazlasını gösteren harita insanoğlunun gerçekleştirdiği tüm uzay keşif programlarına oldukça etkileyici bir görüş sağlıyor. Pop Chart Lab kendi internet sitesinde şu ifadeleri kullanıyor:
"Bu grafik, 1959'da gönderilen Luna 2'den 2015'teki DSCOVR'a kadar; başarıya ulaşan bütün yörünge, iniş, gözlem, yakın geçiş araçlarırını rotalarıyla beraber tek bir karede gösteriyor."
Posterin üst kısmında uzay araçlarının istikametini görebiliyorsunuz. Alt kısımdaysa araçların görünüşlerini ve yine bu araçlar hakkında kısa bir bilgiler görülebiliyor. 22 Mart'ta(bugün) ön siparişe açılan poster 38 dolarlık bir etikete sahip. Posterin büyük hali içinse buraya tıklamanız yeterli.
http://www.gizmodo.com.au/2016/03/keep-track-of-every-mission-throughout-the-solar-system-with-this-handy-map/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
rsizr.com/... 'dan bihabersiniz herhalde aynı kalitede istediğiz çözünürlükte :D
büyük resme baktımda açıkcası tam boy bu değildir 100 boyutunca bakınca altta yazan yazılar çok ufak görünüyor neredeyse okunmayacak düzeyde bulanık değmez bence