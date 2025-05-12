Bilim insanları, yörüngesiz dev bir kara deliği görüntüledi

Süpernova kadar parlak
Olay ilk olarak Caltech’e bağlı Zwicky Transient Facility tarafından, süpernova benzeri bir parlama şeklinde tespit edildi. Ancak elde edilen tayf verileri, klasik bir süpernovadan farklı olarak hidrojen, helyum, karbon, azot ve silisyum gibi elementlere ait geniş emisyon çizgileri barındırıyordu. İncelemeler ise, bu ışımaların bir yıldızın kara delik tarafından parçalanmasıyla oluştuğunu gösteriyor.
Spagettifikasyon adı verilen bu süreçte, yıldız kara deliğin çekimiyle uzayarak parçalanıyor ve ortaya çıkan yoğun ışıma, görünür ve morötesi dalga boylarında gözlemlenebiliyor.
Chandra X-ışını Gözlemevi, Hubble Uzay Teleskobu ve Very Large Array teleskopları, olayın galaksinin merkezinden kaymış olduğunu doğruladı. Ayrıca Hubble verileri, olayın gerçekleştiği bölgenin galaksinin geri kalanına göre daha mavi renkte ışık yaydığını da doğruladı.
Bilim insanları, aynı galakside iki dev kara deliğin bulunmasını geçmişte yaşanmış bir galaksi birleşmesinin işareti olarak değerlendiriyor. "Bu gezgin kara delik normalde görünmezdi. Ancak binlerce yılda bir, bir yıldıza rastladığında devasa bir enerji salımıyla varlığını belli ediyor."
Kısaca AT2024tvd, bu nadir olaylardan birinin optik gözlemle doğrudan yakalanabildiği ilk örnek oldu. Araştırmacılar ise yeni nesil teleskoplar devreye girdikçe, bu tür kara deliklerin daha fazla örneğine ulaşılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
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