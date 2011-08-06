Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Team Group, SandForce tabanlı yeni SSD modeli Xtreem S2'yi duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,3b
1
9
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SandForce kontrolcüsü kullanan bir başka SSD sürücü modeli de Team Group'ta geldi ve şirket, Xtreem S2 modelini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-III arabirimine destek sunan sürücü, SandForce'un SF-2281 kontrolcüsünden güç alıyor ve MLC tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor.
Üç farklı kapasite seçeneği ile sunulan Xtreem S2'nin 60GB'lık versiyonu 550MB/saniye okuma ve 480MB/saniye yazma, 120GB'lık versiyonu  550MB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma, 240GB kapasiteli tepe model ise 550MB/saniye okuma ve 520MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. 4K rastgele yazma performansları 50.000 IOPS seviyesinde olan sürücler aynı zamanda TRIM desteği de sunuyorlar. 
Team Group tarafından üç yıllık garanti ile lanse edilen Xtreem S2 serisinin son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smetcan 7 yıl
Merhaba,
Bu diskten sipariş verdim, kullananlarınız varsa bir bilgi rica ediyorum. Bu diskin SATA 2 performansı nasıl?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeßroN 7 yıl
3 modelde güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 8 yıl
beyler ssd lerin hızlı okuması yazması oyunlarda fps artışı sağlıyormu ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 8 yıl dere.beyi
iyot_eksikliği

beyler ssd lerin hızlı okuması yazması oyunlarda fps artışı sağlıyormu ?


Hayır, sadece yükleme sürelerini kısaltır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
60gb Team Xtreem S1 aldım.canavar gibi.64bit ultimate kullandığım için keşke 128 alsaymışım dedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mundt 8 yıl
Team Xtreem S1 kullanıyorum, bence corsair ve ocz'dan sonra SSD konusunda güvenilecek markalardan biridir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 8 yıl
60 gb fiyatı bile 150 dolar olduğu sürece isterse 50,000 mb okuma yazma hızı olsun banane bizim gibi garibanlara 32 mb da yeter :-)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arranger. 8 yıl
240Gb olanın hızları iyiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1:Haber "7. Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim