Team Group, SandForce tabanlı yeni SSD modeli Xtreem S2'yi duyurdu

SandForce kontrolcüsü kullanan bir başka SSD sürücü modeli de Team Group'ta geldi ve şirket, Xtreem S2 modelini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-III arabirimine destek sunan sürücü, SandForce'un SF-2281 kontrolcüsünden güç alıyor ve MLC tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor.

Üç farklı kapasite seçeneği ile sunulan Xtreem S2'nin 60GB'lık versiyonu 550MB/saniye okuma ve 480MB/saniye yazma, 120GB'lık versiyonu 550MB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma, 240GB kapasiteli tepe model ise 550MB/saniye okuma ve 520MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. 4K rastgele yazma performansları 50.000 IOPS seviyesinde olan sürücler aynı zamanda TRIM desteği de sunuyorlar.

Team Group tarafından üç yıllık garanti ile lanse edilen Xtreem S2 serisinin son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.