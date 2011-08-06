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Team Group yeni SSD modeli Xtreem S3'ü de duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,7b
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40
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xtreem S2  isimli SSD sürücüsüne ait detayları verdiğimiz Team Group, yeni modellerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Xtreem S3 modelini de duyurdu. S2'den farklı olarak SATA-III (SATA 6Gbps) desteği sunan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücü,  MLC tipi NAND Flash bellek yongaları ve SandForce kontrolcü ile geliyor.
TRIM desteği sunan ve hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan Xtreem S3'ün kapasite tercihine bağlı dört farklı versiyonu bulunuyor ki bunlar;
- 60GB | 550 MB/sn okuma|480 MB/sn yazma|50,000 IOPS 4k rastgele yazma.
- 120GB |550 MB/sn okuma|500 MB/sn yazma|80,000 IOPS 4k rastgele yazma.
- 240GB |550 MB/sn okuma|520 MB/sn yazma|90,000 IOPS 4k rastgele yazma.
- 480GB | Detayları açıklanmadı ancak 240GB'lık model ile benzer olması bekleniyor.
Üç yıllık garanti ile sunulacak olan Xtreem S3'ün fiyatı ise şu an için bilinmiyor.  

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Technologie 7 yıl
sonuclar ıyıymıs dosya felan kopyalarken nasıl
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Technologie 7 yıl
bende alacagım arastırma yapıyorum suana kadar kımse alma demedı
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DH Misafiri 7 yıl
xlmnt13 sen bu değerleri nasıl alıyorsun
Bende team ssd s2 120 gb kullanıyorum ancak crystal disc de ala bildiğim max değer 182 read 105 write sence nerde hata yapıyorum bios da yapmadığım bir ayar vs mi var acaba ?
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Uwais 7 yıl
Team 120GB Xtreem S3 değerlerim;



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umutarslan.com 8 yıl
ayzer
bir de birşey soracağıms1 serisi 2.500.000 Saat ikens3 ise 1.500.000 saat neden acaba??

yanlış hatırlamıyorsan nm(nanometre) olarak küçüldükte ömürleri azalıyor.şuanki sabit diskim 24100 saatte. yani 1000gün yapıyor 3yıla yaklaştı.1500 000 saat çok astronomik o yeterli olur :D sonuçta 5yıl sonra uçan diskler çıkabilir :D:D
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xLmNt13 8 yıl
Arkadaşlar Teknobiyotik'ten 577 liraya Team Xtreem S3 120GB sipariş ettim. Yarın elime ulaşacak. Daha önce de corsair force 120 gb vardı onu satıp yerine bunu aldım. Kullandıktan sonra izlenimlerimi paylaşacağım. Corsair le windows 25 sn yede açılıyodu. Corsair 7.7 alıyodu windows 7 de bu 7.9 alır galiba :)
Test sistemim :)

* Intel® Core™ i7-2600K ( O.C. 4.20 GHz) + Akasa Venom CPU cooler
* MSI P67A-C45(B3) Intel P67 Soket
* MSI GTX570 Twin FrozrII/OC
* HIGH POWER Absolute 850 Watt
* G.SKILL SNIPER F3-12800CL7D-8GBSR 8GB DDR3 1600Mhz CL7 (2x4GB)
* 2xWestern Digital Caviar Black 1TB (7200rpm) SATA 3- 6Gb/s 64MB HDD
* Team Xtreem S3 120GB
* Creative X-Fi Titanium Pci Express
* Dark Knight USB 3.0 kasa
* Samsung XL2370 Monitor
* Logitech G500 Gamer Mouse
* A4 tech x7 g800 klavye
* Creative T6200 5+1 hoparlör
Şunu söylemek istiyorum eğer 2000 tl ve ve üseri bir pc toplayacaksanız ssd siz olmaması lazım. Çünkü pc nin önünü tıkayan tek engel hdd. İstadiğiniz kada hızlı pc toplayın. ssd si yoksa çook yavaş. Şu an ssd siz kullanıyorum bana makinem ölü gibi geliyor. Eskiden 25 sn yede açılan pc şimdi 45 sn yede açılıyor. SSD ile 1-2 dk kada kurduğum oyunlar 5-15 dk sürüyor. Yükleme esnasında önce hdd denin tepkisini bekliyorsun dönüş yızı 7200 rpm ye çıkacak sonra program kurulmaya başlayacak. ssd ile kurmak istediğin programa tıklamanla kurmaya başlaması 0.1 sn felan sürüyor. ssd den oyun açılışları çok hızlı oluyor.
tabi ssd lerin kötü yanları da var. Kapasitesi az. 500 tl verdiğin ssd ye her şeyi yükleyemiyosun(eskimesin yavaşlamasın :P). Temp dosyalarını hdd ye taşımalısın. Ahci modu etkinleştirmelisiniz. Defrag i ssd için kapatmalisiniz. Yani çocuk gibi biraz kollamalısınız :P

Yarın Akşam format atip ssd ile bi test yaparım. Umarim bi aksilik felan çıkmaz.

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1 Yanıt Yanıtla
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met@lrock 8 yıl
480 gb :D fiyat nedir 50bin tl fln mi :)
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sewger 8 yıl
SSD piyasası çok acımasız bundan birkaç yıl önce 2010-2011 yılları için alınabilecek seviyeye gelecek ve pazarın hızla ssd disklerle çoğalacağı söyleniyordu.Fakat durum gösteriyorki 5 yıl daha beklememiz gerek ssd diskleri şimdiki mekanik disklerin fiyatına alabilmemiz için
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ayzer 8 yıl
bir de birşey soracağım
s1 serisi 2.500.000 Saat iken
s3 ise 1.500.000 saat
neden acaba??
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Varminaard 8 yıl
huhhuuu 480 gb :d raid0 yapasım var ya ..
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ayzer 8 yıl
şuan ön siparişle satılıyorlar
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alito 8 yıl
veyselkoyuncu
lTriviumlHızları cok iyi. Arız olayları SSD almak konusunda beni dusunduruyor.
düşündürmesin hocam. ben bayadır kullanıyorum herhangi bir sıkıntı vereceğini sanmam. hele yeni nesil kontrolcüler bu konuda daha başarılı olacaklardır eminim.

3 günde arıza yapmıyor herhalde. bu kadar geri dönüş varmı ki?
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Mr.Legend 8 yıl
- 480GB |550 MB/sn okuma|540
MB/sn yazma|100,000 IOPS 4k
rastgele yazma.

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