Team Group yeni SSD modeli Xtreem S3'ü de duyurdu

Xtreem S2 isimli SSD sürücüsüne ait detayları verdiğimiz Team Group, yeni modellerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Xtreem S3 modelini de duyurdu. S2'den farklı olarak SATA-III (SATA 6Gbps) desteği sunan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücü, MLC tipi NAND Flash bellek yongaları ve SandForce kontrolcü ile geliyor.

TRIM desteği sunan ve hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan Xtreem S3'ün kapasite tercihine bağlı dört farklı versiyonu bulunuyor ki bunlar;

- 60GB | 550 MB/sn okuma|480 MB/sn yazma|50,000 IOPS 4k rastgele yazma.

- 120GB |550 MB/sn okuma|500 MB/sn yazma|80,000 IOPS 4k rastgele yazma.

- 240GB |550 MB/sn okuma|520 MB/sn yazma|90,000 IOPS 4k rastgele yazma.

- 480GB | Detayları açıklanmadı ancak 240GB'lık model ile benzer olması bekleniyor.

Üç yıllık garanti ile sunulacak olan Xtreem S3'ün fiyatı ise şu an için bilinmiyor.