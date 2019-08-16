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Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması TBMM gündeminde

TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması isteniyor. Türkiye'nin denizlerinde plastik atık miktarı ciddi boyutlara ulaştı. Bu yasa ile atık miktarı azaltılabilir.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması TBMM gündeminde
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Türkiye, plastik kullanımının azaltılması çalışmaları çerçevesinde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ‘ücretli poşet’ uygulamasına geçti. Plastik kullanımının daha da azaltılması için TBMM’ye önemli bir yasa teklifi sunuldu.

CHP’nin sunduğu yasa teklifine göre tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması ve yasağa uymayanlara para cezası verilmesi isteniyor. Plastik çatal, bıçak, kaşık, pipet, içecek karıştırıcı, içecek bardağı, kulak çubuğu ve köpük gıda kaplarının üretimi ve kullanımı yasaklanacak. Yasağa uymayanlar 10 bin TL’den 25 bin TL’ye kadar para cezası verilecek.

Ayrıca Bkz. "Türkiye 'dünyanın plastik atık yuvası' olma yolunda ilerliyor"

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Akdeniz ve Karadeniz’deki plastik atık miktarına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bilim insanları Akdeniz kıyı şeridinde kilometre başına günlük ortalama 5 kg plastik atığın sahile vurduğunu ifade ederken, dalgaların kıyılarına en çok plastik atık taşıdığı ikinci ülkenin 12.1 bin tonla Türkiye olduğuna işaret etmektedir. Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92.8’inde plastik saptanırken Akdeniz Havzası'nda 4 metrekareye 1 plastik atık düşmektedir. Sorunun en büyük kısmını da tek kullanımlık plastikler oluşturmaktadır. Elbette sadece Akdeniz değil ülkemizin tüm sahilleri ve denizleri plastik ağırlıklı kirlilik tehdidi altında bulunuyor.Marmara Denizi’ndeki her 10 çöpün 1 tanesi plastik, her 7 plastiğin 4 tanesi de kara kökenli. Karadeniz de kötü durumda. Karadeniz’deki her 10 çöpün 5 tanesi plastikten oluşuyor. Plastik üretimi ise baş döndürücü bir hızda devam ediyor. Öyle ki dünyada her yıl üretilen 406 milyon ton plastiğin kabaca yüzde 40’ının tek kullanımlık olduğunu söylersek manzaranın ciddiyeti bir kez daha ortaya çıkacaktır.

AB ülkeleri 2021 itibariyle tek kullanımlık plastikleri yasaklıyor. Biz de bu konuda acilen harekete geçmeliyiz. Hem ülkemiz hem de dünya için plastik cehennemi haline gelmeye dur demeliyiz."

AB tek kullanımlık plastikleri yasakladı

Kasım 2018’de Avrupa Parlementosu’nun aldığı karar ile AB ülkelerinde tek kullanımlık plastik ürünlerin 2021 yılına kadar tamamen yasaklanması gerekiyor. Plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak temizleme çubukları gibi tamamen plastikten imal edilen ürünlerin yanı sıra polistiren köpük ve strafor kaplar da yasak kapsamında değerlendirilecek. Öte yandan düzenleme uyarınca AB'ye üye ülkeler 2025 yılına kadar plastik şişelerin yüzde 90'ını geri dönüştürmekle yükümlü olacak.

Yapılan araştırmalara göre insanoğlunun plastik tüketimine sınırlandırma getirilmediği takdirde 2025 yılında denizlerde balıktan çok plastik çöpler olacak. Plastik atıklar, sadece deniz ve okyanuslardaki biyolojik yaşamı kirletmiyor dünyanın oksijen üretimini de olumsuz etkiliyor.

Okyanuslarda yaşayan Prochlorococcus siyanobakterisi adı verilen bakteri türü okyanusları temizliyor ve soluduğumuz oksijenin önemli bir miktarını üretiyor. Aldığımız her 10 nefesten birini bu bakteriye borçluyuz. Okyanuslardaki plastik atıklardan sızan kimyasallar ise bu bakterileri öldürüyor. Borcumuzu ödemek yerine bu bakterileri öldürüyoruz. İnsanoğlu, denizlerdeki plastik atıklarıyla sadece bu bakteriye değil tüm canlı yaşamına zarar veriyor. Tek kullanımlık plastik atıkların, Dünya’ya verdiği zarara ilişkin yüzbinlerce makale ve bilimsel araştırma bulunuyor. Türkiye’de denize atılan plastik atığın haddi hesabı yok. Tek kullanımlık plastiklere karşı bir an önce önlem alınması gerekiyor.




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Şeref60 2 sa. en beğenilen
Çok yerinde bir karar
Poşetin ücretli satılması konusundada 4 yıl geriden geliyoruz..
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9600_G_T 1 sa.
Cevreyi dusunurler ama kazdagini siyanurlu altina cevirirler.
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esmerbuyucu 2 sa.
Kesinlikle kabul edilmeli. Ne kadar erken o kadar iyi.
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kartal172 4 dk.
BAKANlardan medet uman zavallı insanlar...
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Camino Del Rio 17 dk.
Vergi alması gerek bunlardan kesinlikle ret edilmeli
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EngiN1905 18 dk.
çok çabuk harekete geçmek lazım ekosistem adına.
geç bile kalındı
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12 Angry Men 21 dk.
Paralı poşet uygulamasını da bitirsinler, onun yerine kağıt poşet versinler.
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GATIRCAN 26 dk.
Şahsen istemem yasalaşmasını
Tek kullanımlık bardaklarla falan en azından hijyen sağlanıyor
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DD1022 27 dk.
HaDi ZaM YaBaLıM
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BJK 42 dk.
AKP’nin tehlikeli yeni rant kapısı: İthal plastik çöp
Türkiye’ye plastik çöp ihraç eden ülkeler arasında ilk sıralarda İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, Slovenya, Fransa ve Japonya yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye dünyada en fazla plastik çöpü ithal eden üç ülkeden biri konumunda bulunuyor.
cumhuriyet.com.tr/...
Önce bu saçma sapan dönüştürülemeyen plastik ithalatından vazgeçsinler
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TIGERSHARK 55 dk.
Destekliyorum...
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Darklord Sauron 56 dk.
Çok dengesiz bir ülkeyiz, uğraştığımız detaylara baksan "herşey hallolmuş sıra ona gelmiş" dersin ama gel gör ki denecek şey: "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu"
Bu gün de hutbede deprem bölgelerinde yapılaşmadan kaçılması ve çevreyi koruma üzerine bir şeyler söylendi. Öyle ki neredeyse İstanbul Havalimanı'ndan da bahsedecek sandım.
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drupal 1 sa.
Marketten yarım litre plastik şişede su alıyoruz 50 kuruş. Hayat su ve Erikli'de yarım litre su satıyor ve cam içerisinde ama ücreti 5 TL.
Tamam yapılmak istenen güzel ama her susadığımızda 50 kuruş yerine 5 TL vereceksek aradaki farkı kim karşılayacak? Özellikle yazın dışarıdayken bu yarım litre plastiklerden en az 4-5 tane tüketiyorum. Hepsini cam almaya kalksam 25 lira ödemem gerekecek hadi parasını geçtim o kadar cam şişe ne olacak? Birçok noktada cam atık kutusu hala yok.
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sterig 1 sa. drupal
En güzeli Coca Cola'daki gibi depozito uygulaması getirmek, ama bunun için de oldukça planlı bir programa ihtiyaç var.
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