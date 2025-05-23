Trafik cezalarını katlayacak düzenleme Meclis'e sunuldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Söz konusu değişiklik kapsamında, trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere rekor cezalar ön görülüyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde alkollü araç kullanan kişilere ilk ihlalde 25 bin TL, bir yıl içinde tekrarlanması halinde 50 bin TL, ikinci tekrarında ise 150 bin TL ceza verilecek. Trafikte saldırı amacıyla araç takibi yapanlara 180 bin TL ceza uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve psikoteknik değerlendirme zorunluluğu getirilecek.

Emniyet kemeri takmama cezası 993 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarılacak ve bir yıl içinde dört kez tekrarlanması halinde sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak. Seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası 2 bin 167 TL’den 5 bin TL’ye yükseltilecek ve bir yıl içinde ilk tekrarda 10 bin TL, ikinci ve sonraki tekrarlarda her defasında 20 bin TL ceza ve 30 gün süreyle sürücü belgesine el koyma uygulaması getirilecek.

Hız sınırı ihlallerinde ceza miktarları kademeli olarak artacak. Örneğin, yerleşim yeri içinde hız sınırını 16-20 km/s aşanlara 6 bin TL, 66 km/s’ten fazla aşan sürücülere uygulanacak idari para cezası 30 bin TL olarak belirlendi. Kırmızı ışık ihlalinde ise ceza 2 bin 167 TL'den 5 bin TL'ye yükseltilecek. Bir yıl içinde altıncı defa ihlal edilmesi halinde ceza 80 bin TL'ye kadar çıkabilecek ve sürücü belgesi iptal edilecek.

Togg’a Dijital Premium Paket üyeliği geldi: Avantajları neler? 3 sa. önce eklendi

Trafik kurallarını ihlal eden görüntüleri sosyal medya ve benzeri yollarla paylaşarak bu tür ihlalleri özendirenlere 25 bin TL idari para cezası uygulanacak. Emniyet kemeri takmama cezası 993 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarılacak ve bir yıl içinde dört kez tekrarlanması halinde sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak.

Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılanlar ile kanunla belirtilen hükümlere uymayanlara 46 bin TL idari para cezası verilecek. Ayrıca, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Trafik cezalarını katlayacak düzenleme Meclis'e sunuldu

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: