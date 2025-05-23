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    Trafik cezalarını katlayacak düzenleme Meclis'e sunuldu

    Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören 36 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Düzenlemenin yasalaşması halinde trafik kurallarını ihlal edenlere ciddi yaptırımlar gelecek.

    Trafik cezalarını katlayacak düzenleme Meclis'e sunuldu Tam Boyutta Gör
    Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Söz konusu değişiklik kapsamında, trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere rekor cezalar ön görülüyor.

    Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde alkollü araç kullanan kişilere ilk ihlalde 25 bin TL, bir yıl içinde tekrarlanması halinde 50 bin TL, ikinci tekrarında ise 150 bin TL ceza verilecek. Trafikte saldırı amacıyla araç takibi yapanlara 180 bin TL ceza uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve psikoteknik değerlendirme zorunluluğu getirilecek.

    Emniyet kemeri takmama cezası 993 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarılacak ve bir yıl içinde dört kez tekrarlanması halinde sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak. Seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası 2 bin 167 TL’den 5 bin TL’ye yükseltilecek ve bir yıl içinde ilk tekrarda 10 bin TL, ikinci ve sonraki tekrarlarda her defasında 20 bin TL ceza ve 30 gün süreyle sürücü belgesine el koyma uygulaması getirilecek.

    Hız sınırı ihlallerinde ceza miktarları kademeli olarak artacak. Örneğin, yerleşim yeri içinde hız sınırını 16-20 km/s aşanlara 6 bin TL, 66 km/s’ten fazla aşan sürücülere uygulanacak idari para cezası 30 bin TL olarak belirlendi. Kırmızı ışık ihlalinde ise ceza 2 bin 167 TL'den 5 bin TL'ye yükseltilecek. Bir yıl içinde altıncı defa ihlal edilmesi halinde ceza 80 bin TL'ye kadar çıkabilecek ve sürücü belgesi iptal edilecek.

    Trafik kurallarını ihlal eden görüntüleri sosyal medya ve benzeri yollarla paylaşarak bu tür ihlalleri özendirenlere 25 bin TL idari para cezası uygulanacak. Emniyet kemeri takmama cezası 993 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarılacak ve bir yıl içinde dört kez tekrarlanması halinde sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak.

    Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılanlar ile kanunla belirtilen hükümlere uymayanlara 46 bin TL idari para cezası verilecek. Ayrıca, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

    Kaynakça https://www.ntv.com.tr/galeri/ntvpara/karayollari-trafik-kanunu-sil-bastan-iste-madde-madde-yeni-trafik-cezalari,5-7qgX3aDUGcfQ3b1D-O1w/uC4x0b8N1kCuZ6YjBFLNEA https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/bda04ff3-9bd7-4541-a758-0196fd0441b3
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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 10 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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