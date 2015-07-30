Teknoloji devleri iklim değişikliğinin önüne geçmek için bir araya geldiler

Haber Editörü
Son yıllarda hızlanarak artan küresel ısınma ve iklim değişikliği tehlikeleri, başta Apple olmak üzere birçok teknoloji firmasını harekete geçirdi. İklim değişikliğinin önüne geçmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Apple ve Google gibi teknoloji devleri, iklim değişikliğine karşı verilen savaşta ön saflarda yer almaya devam ediyor.
Aralarında Apple, Microsoft ve Google'ın da yer aldığı 13 teknoloji firması, ABD'deki firmaların çevre kirliliğini azaltmak adına yeşil enerji kaynaklarına yönelmesini öngören yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışan Amerikan hükümetine destek vermek için bir araya geldi. Stephen Hawking ve Elon Musk gibi bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de desteğini alan bu yeni yasa tasarısı, iklim değişikliğinin önüne geçme adına önemli adımlar içeriyor.
İklim Eylem Planı adını taşıyan bu program kapsamında 2030 yılına kadar karbon kirliliğinin 6 milyar ton azaltılması planlanıyor. Bu plan sayesinde elde edilecek etkinin, Amerika'daki tüm arabaların tam dört yıl boyunca trafikten çekilmesiyle eşit etki yaratacağı söyleniyor.
Teknoloji devlerinin desteğini alan bu yeni projenin onaylanması halinde, önümüzdeki aylarda benzer bir proje için toplanacak olan Birleşmiş Milletler liderlerine de örnek teşkil etmesi umut ediliyor. Paris'te bir araya gelecek olan Birleşmiş Milletler liderleri, çevre üzerinde yarattığımız kötü etkinin onarılması için yeni bir yol haritası belirleyecekler.
http://www.techradar.com/news/world-of-tech/the-world-s-biggest-tech-firms-back-climate-change-proposals-1300405 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dünya sistemi kuramına göre merkez ülkelerdeki zengin firmalar ve insanlar çindeki gibi foxcon çalışanlarının bu şartlar altında çalışması gerekiyor ki onlarda zenginliklerini sürdürsünler. dediğin gibi herşey orada da çok güzel olsa onlar zenginliklerini sürdüremez hale gelir. onlar zihinsel faaliyetleri geliştirirken üretimi ise başka ülkelerde çok daha düşük ücretlerle yaptırıyorlar. yani tasarım merkez ülkede hamallığı ise çevre ülkede yapılıyor. bu sistem hep böyle olmalı ki onlar hep zengin kalsınlar ve daha da zengin olsunlar.
Bu çevreye karşı duyarlı gibi görünmeleri filan hep başkalarına güzel görünmek için. birileri cici firma desin diye bu tarz girişimlere bulunurlar. adına sosyal duyarlılık gibi farklı farklı isimler takarlar. ama bilenler bilir ki bir firma kar amaçlı kurulur ve amaçları kar maksimizasyonudur. geleneksel iktisatta bu kadar da açık ifade edilir. ayıptır yahu. bunun sokak ağzındaki açılımı ne kadar sokabilirsen soktur. maksimum kar yapmak istiyorum demek sana sokabildiğim kadar sokmak istiyorum demek. bu kadar açık. işte kapitalist düzen bunun üzerine kurulu. "kar"...
şirin görünmek adına yapılan sözüm ona çevreciyim "o"cuyum "bu"cuyum gibi sempatik söylemlerin arkasında aslında hep başka şeyler yatar. daha düşük maliyetli enerji kullanımı gibi. düşünsenize bu firmalar devasa enerji harcayan server'lar barındırıyorlar. o serverların harcadığı enerji ciddi miktarda bir maliyet kalemi oluşturur. şimdi bu maliyeti nasıl düşürürüz diye düşünmek zorudalar. bundan sonra adına "cloud" denen bir hizmet şişen bir balonun havayla temasının artışı gibi sürekli bir depolama ve enerji miktarında artışa neden oluyor. bu artışı önceden görüp önlem almak gerekiyor. bunu içinde çevreci şirin sempatik tavırlarla söylemlerle kendi çıkarlarına hizmet edecek projeleri başlatmaları ama bunun maliyetlerinide başkasına yükelemeri gerekiyor.o da devlet. biz havanın kirlenmesini istemiyoruz biz çevreciyiz hadi temiz enerji üret temiz hava soluyalım.. kar filan bizim için önemli değil biz enerji de harcamıyoruz yeterki dünya kurtulsun yeşil enerji üretin ucuz enerji üretin. bakın ne kadar düşünceliyiz çevreciyiz. bizim kuruşuş amacımız öyle maksimum kar falan filan değil. biz insanlığın geleceğini düşünmek için kurulmuş şirketleriz.
Ne kadar sempatik bir tavır değil mi???? Ne güzel çevreci firmalar. Kapitalizm ve çevrecilik.... yaa daha anlatmıyorum.... yine moralim bozuldu..