Teknoloji devleri iklim değişikliğinin önüne geçmek için bir araya geldiler

Son yıllarda hızlanarak artan küresel ısınma ve iklim değişikliği tehlikeleri, başta Apple olmak üzere birçok teknoloji firmasını harekete geçirdi. İklim değişikliğinin önüne geçmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Apple ve Google gibi teknoloji devleri, iklim değişikliğine karşı verilen savaşta ön saflarda yer almaya devam ediyor.



Aralarında Apple, Microsoft ve Google'ın da yer aldığı 13 teknoloji firması, ABD'deki firmaların çevre kirliliğini azaltmak adına yeşil enerji kaynaklarına yönelmesini öngören yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışan Amerikan hükümetine destek vermek için bir araya geldi. Stephen Hawking ve Elon Musk gibi bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de desteğini alan bu yeni yasa tasarısı, iklim değişikliğinin önüne geçme adına önemli adımlar içeriyor.



İklim Eylem Planı adını taşıyan bu program kapsamında 2030 yılına kadar karbon kirliliğinin 6 milyar ton azaltılması planlanıyor. Bu plan sayesinde elde edilecek etkinin, Amerika'daki tüm arabaların tam dört yıl boyunca trafikten çekilmesiyle eşit etki yaratacağı söyleniyor.



Teknoloji devlerinin desteğini alan bu yeni projenin onaylanması halinde, önümüzdeki aylarda benzer bir proje için toplanacak olan Birleşmiş Milletler liderlerine de örnek teşkil etmesi umut ediliyor. Paris'te bir araya gelecek olan Birleşmiş Milletler liderleri, çevre üzerinde yarattığımız kötü etkinin onarılması için yeni bir yol haritası belirleyecekler.



http://www.techradar.com/news/world-of-tech/the-world-s-biggest-tech-firms-back-climate-change-proposals-1300405