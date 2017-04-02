Teknoloji devlerinden ilginç 1 Nisan şakaları

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Pek çok kişinin farklı ve güzel şakaların peşinde koştuğu 1 Nisan’da teknoloji dünyasının önde gelen şirketleri hazırladıkları şakalarla yaptıkları şeyin gerçek mi yoksa şaka mı olduğu konusunda tereddüte düşürürken izleyenlerin yüzünü güldürdü. İşte dün teknoloji devlerinin ön plana çıkan şakaları

Google Gnome

Google’ın sesli asistanı Google Home’u biliyoruz ancak şirketin tanıttığı yeni sesli asistan Gnome çok daha gelişmiş görünüyor. Evin dışında çalışan bu asistan rüzgarın yönü, çiçeklerin türü gibi şeyleri söylemekle kalmıyor suyu açıp kapatıyor ve çim biçme makinesini kullanıyor. Ayrıca bu gelişmiş sanal asistan görünen o ki köpeklerden de oldukça hoşlanıyor ve köpek kendisini yalamaya başlayınca gıdıklanıyor. Her ne kadar Gnome aslında Google’ın bir gün ulaşmak istediği teknoloji olsa da şimdilik sadece bir şakadan ibaret.

Amazon Petlexa

Şakasında akıllı asistanını kullanan bir diğer şirket de Amazon. Sahip olduğu Alexa isimli akıllı asistanla kullanıcıların sorularına yanıt veren ve onların evdeki basit işleri yapmasına yardımcı olan Alexa’nın yeni versiyonu ise evcil hayvanların seslerinden onların ne istediklerini anlayan Petlexa. Google’ın şakasına kıyasla daha anlaşılır olsa da aslında böylesine bir alet hayvanların dilinden anlamamız için oldukça kullanışlı olabilirdi.

Snapchat’ten Instagram Filtresi

Anlık fotoğraf ve video paylaşım ağı Snapchat ise anlamlı bir şaka ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Facebook ve Instagram tarafından neredeyse kendine has bütün özelliklerinin kopyalandığı Snapchat, 1 Nisan’da filtrelerin arasına Instagram filtresi yerleştirdi. Tabi şirketin bu hamlesi kısa bir süreliğine de olsa rakibi Facebook ve Instagram’ı endişelendirmiş olabilir ancak şirket sadece anlamlı bir şaka ile iki sosyal medya devini yaptıkları şeyler için uyarmış gibi görünüyor.





Lyft’in Akıllı Eldiveni

Kişisel taksi uygulaması Lyft de şaka mı gerçek mi olduğuna kolay kolay emin olamayacağımız bir şaka hazırlayan şirketlerden. Şirket Lyft Mono adını verdiği akıllı eldiven sayesinde sadece elinizi havaya kaldırdığınızda Lyft aracını karşısınızda görebileceğiniz bir teknoloji geliştirdiğini söyledi. Aslında giyilebilir teknoloji ürünlerine baktığımızda ve şirketin faaliyet alanını göz önünde bulundurduğumuzda böylesine bir ürün gerçekten de var olabilirdi ancak en azından şimdilik bu ürün sadece bir şaka.

Lexus’un Gelişmiş Otonom Teknolojisi

Ünlü otomobil üreticisi Lexus ise farklı bir otonom araç teknolojisi ile şaka yapmış. Bildiğimiz otonom teknolojisinden biraz farklı olan sistem, acelesi olan sürücülerin araçlarındaki düğmeye bastıklarından kendilerinin önünde olan arabayı şerit değiştirmeye zorluyor.

Honda’dan Emojili Korna

Bir diğer ünlü otomobil üreticisi Honda ise aslında gerçekten sürücülerin isteyebileceği bir özelliği şaka konusu yaptı. Şirketin laboratuvarlarında özel çalışmalar sonucu tasarladığını söylediği korna, kişilerin ruh hallerini yansıtacak şekilde 7 adet melodiye sahip.

T-Mobile ONEsie Dev telekomünikasyon şirketi T-Mobile da bu yılki 1 Nisan'a başarılı bir şekilde hazırlandı. Şirketin kendisini için tanıtım videosu, Twitter ve Facebook hesabı açtığı ONEsie isimli eşofman takımı sahip olduğu özel kumaş ve 4G bağlantısı, bulundurduğu özel modları ve ''kolay şarj olma'' özelliği sayesinde sıradan giyilebilir teknoloji ürünlerinin kullanıcılara sunduğu şeylerden çok daha fazlasını vadediyor.

http://www.cnbc.com/2017/03/31/april-fools-pranks-tech-companies.html