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Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Jon Rubinstein, Amazon'da da çalışmaya başlıyor

8 yıl
5,2b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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2007'den yakın zamana kadar Palm'ın tepe yöneticiliğini yapan ve Palm'ın HP tarafından satın alınmasıyla birlikte HP'nin kıdemli başka yardımcısı olan ve firmanın Palm Global Business biriminin genel yöneticiliğini yürüten Jon Rubinstein, Amazon'un yönetim kurulunda sandalye sahibi oldu.

Amazon'un Securities and Exchange Commission'una (Amerika'nın Sermaye Piyasası Kurulu) gönderdiği yazıda Amazon'un yönetim kurulunun Jon Rubinstein'ı firmanın yöneticiliğine seçtiği belirtildi.

Uzmanlık dalı Bilgisayar Bilimleri olan elektrik mühendisi Jon Rubinstein, yaklaşık 3 sene çalıştığı Palm'dan önce Apple'da donanımdan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürütmüş ve firmanın iPod'unda aralarında bulunduğu birçok önemli cihazın geliştirmesinde büyük katkı sağlamıştı.


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