Teknoloji sektörü 8K TV'ler için resmi standartları belirledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.200'den fazla tüketici teknolojisi şirketini temsil eden Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA) 8K TV'lerin hangi standartları karşılamaları gerektiğini sitesinden yaptığı duyuruyla açıkladı.

Kullanıcılar açısından önemli bir gelişme

Tüketici Teknolojileri Birliği, TV üreticilerinin 8K modellerinde kullanacakları logoyla birlikte cihazların sahip olması gerektiği özellikleri açık bir şekilde belirtti. Açıklamaya göre 8K TV modellerinin en az en az 7.680 x 4.320 çözünürlükte olması, saniyede 24, 30 ve 60 kareyi desteklemesi, 10 bit renk üretmesi, önemli HDR işlevlerini desteklemesi ve HDCP 2.2 düzeyinde içerik koruması kullanması gerekiyor.

https://www.cta.tech/News/Press-Releases/2019/September/CTA-Launches-Industry-Led-8K-Ultra-HD-Display-Defi.aspx

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1 Ocak 2020 tarihinden itibaren de CTA'nın kullanıma sunduğuşirketler tarafından kullanılabilecek. 8K TV'ler piyasaya sürülmeye başladığı için buformalite icabı duyurulduğunu söylemek mümkün. Yine de bir 8K TV alırken minimumbir cihaza sahip olmamız gerektiğini bilmemiz açısından önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.