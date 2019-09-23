Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Teknoloji sektörü 8K TV'ler için resmi standartları belirledi

    Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA) televizyon üreticilerinin 2020 yılında piyasaya sürecekleri 8K çözünürlüğe sahip TV modellerinin karşılaması gereken standartları duyurdu.
    2 sa.
    681
    20
    7
    Televizyonlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.200'den fazla tüketici teknolojisi şirketini temsil eden Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA) 8K TV'lerin hangi standartları karşılamaları gerektiğini sitesinden yaptığı duyuruyla açıkladı.

    Kullanıcılar açısından önemli bir gelişme

    Tüketici Teknolojileri Birliği, TV üreticilerinin 8K modellerinde kullanacakları logoyla birlikte cihazların sahip olması gerektiği özellikleri açık bir şekilde belirtti. Açıklamaya göre 8K TV modellerinin en az en az 7.680 x 4.320 çözünürlükte olması, saniyede 24, 30 ve 60 kareyi desteklemesi, 10 bit renk üretmesi, önemli HDR işlevlerini desteklemesi ve HDCP 2.2 düzeyinde içerik koruması kullanması gerekiyor.
    Teknoloji sektörü 8K TV'ler için resmi standartları belirledi
    1 Ocak 2020 tarihinden itibaren de CTA'nın kullanıma sunduğu 8K logosu şirketler tarafından kullanılabilecek. 8K TV'ler piyasaya sürülmeye başladığı için bu standartların formalite icabı duyurulduğunu söylemek mümkün. Yine de bir 8K TV alırken minimum hangi özelliklerde bir cihaza sahip olmamız gerektiğini bilmemiz açısından önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.


    https://www.cta.tech/News/Press-Releases/2019/September/CTA-Launches-Industry-Led-8K-Ultra-HD-Display-Defi.aspx Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    OMB 1 sa.
    Haberde en önemli husus eksik kalmış. O logoyu kullanma şartlarının başında kontrast modülasyonunun %50 olması geliyor. Samsung 8K bu şartı sağlayamıyor çünkü %12'lerde. Yani LG 4K OLED bile detaylarda Samsung 8K'dan önde. Yani mevcut Samsung 8K TV'ler bir zamanların 'HD READY' sınıfında diyebiliriz. Çekirdekleri hazırlayın, Samsung rakibi LG binasına her an füze atabilir!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ramis78 1 sa.
    4k yayın yok daha. 8k yayın mı yapacak kanallar peehh
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BatuhanXxX 1 sa.
    TV teknolojisi kesinlikle diğer teknolojilerin çok cok ilerisinde gidiyor. Gerek Video kayıt, içerik, Ekran kartı, SSD ve Micro SSD ler olsun 4K ya ayak uydurmakta zorlandilar. Şimdi 8K çıktı. En azından 5 yıl var 8K içeriklere ulaşmaya.
    Daha yeni yeni 4K Tv kanalları, Filmler ve 4K kaldıracak ekran kartlarına fiyat bakımından alınacak seviyeye geldiğini görüyoruz.
    Ilk 4K nin 2013 de çıktığını düşünürsek...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    the_dedektif 1 sa. BatuhanXxX
    dediğin şeyler türkiye şartları için geçerli !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hikmetg 1 sa.
    Televizyonlar hızla gelişiyor ama malesef kamera teknolojisi buna ayak uydurmuyor. 4k kameralar bile halen çok pahalı.
    Ek olarak 60 fps den düşük olmamalı.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    the_dedektif 1 sa. hikmetg
    4k kameralar bile halen çok pahalı. değil paran değersiz kardeş.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WmGMD 1 sa.
    Daha 4K göremedik arkadaş. Paranın değersiz olduğu ve altyapının ilerlemediği yerde yaşamak zor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 dk. Elektrikli Nissan Leaf 2020'de Türkiye'ye geliyor 32 dk. Oppo Reno Ace'in tasarımını gösteren tanıtım posteri yayınlandı 1 sa. Facebook, Grup Hikayeleri özelliğini sonlandırıyor 1 sa. Ünlü giyilebilir cihaz markası Fitbit satılıyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Teknoloji sektörü 8K TV'ler için resmi standartları belirledi Sonraki IKEA, 2020'de tükettiği elektrikten daha fazlasını üretmeye başlayacak 3 sa. YouTube CEO'su, değişen "kanal doğrulama" kriterlerindeki karışıklık için özür diledi 3 sa. Hyundai Tucson N Line Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 sa. PlayStation 5 daha az enerji harcayacak 4 sa. Netflix Türkiye’den Breaking Bad filmine sansür! 4 sa. Trump açıkladı: Ay'a gitmek heyecan verici değil, hedefimiz Mars olmalı 5 sa. Huawei'in son harikası Mate 30 Pro | Mobilite 6 sa. Breaking Bad filmi El Camino'nun yeni tanıtım fragmanı paylaşıldı 7 sa. Emmy 2019 ödüllerinin kazananları belli oldu 15 sa. Daimler, içten yanmalı motor planlarından vazgeçiyor 16 sa. Epic Games, Control’ü kendi mağazasına özel hale getirmek için 9.5 milyon Euro ödedi 16 sa. Rambo ve Ad Astra, gişede beklentileri karşılayamadı 17 sa. Sony 16K çözünürlüklü 20 metrelik dev ekranı 5,8 milyon dolara satışa sundu 18 sa. Popüler Linux dağıtımlarında en çok indirilen 5 Snap uygulaması 18 sa. SkinVision adlı uygulama cilt kanserini yüzde 95 doğrulukla tespit edebiliyor 19 sa. iPhone SE 2 modeli 2020’nin ilk yarısında 5 inç LCD ekranla gelebilir 19 sa. TCL 132’’ Micro LED 4K UHDTV’sini sergiledi 19 sa. Rekabetçi! Corsair M55 RGB PRO Oyuncu Faresi İncelemesi 21 sa. NaVi 14 ve Navi 12 beklediğimizden yakında olabilir 21 sa. Gears 5 Video İnceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Avustralya’nın içme suyu kaynakları tükenmek üzere
    DonanımHaber
    İki Android uygulamasında daha zararlı yazılım ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Galaxy Watch Active 2'nin Türkiye fiyatı belli oldu
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Apple iPhone XR [ANA KONU]
    DH Forum
    bu çıplaklıkla cennete giremez.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim