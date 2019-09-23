Teknoloji sektörü 8K TV'ler için resmi standartları belirledi

Teknoloji Editörü
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.200'den fazla tüketici teknolojisi şirketini temsil eden Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA) 8K TV'lerin hangi standartları karşılamaları gerektiğini sitesinden yaptığı duyuruyla açıkladı.
Kullanıcılar açısından önemli bir gelişme
Tüketici Teknolojileri Birliği, TV üreticilerinin 8K modellerinde kullanacakları logoyla birlikte cihazların sahip olması gerektiği özellikleri açık bir şekilde belirtti. Açıklamaya göre 8K TV modellerinin en az en az 7.680 x 4.320 çözünürlükte olması, saniyede 24, 30 ve 60 kareyi desteklemesi, 10 bit renk üretmesi, önemli HDR işlevlerini desteklemesi ve HDCP 2.2 düzeyinde içerik koruması kullanması gerekiyor.1 Ocak 2020 tarihinden itibaren de CTA'nın kullanıma sunduğu 8K logosu şirketler tarafından kullanılabilecek. 8K TV'ler piyasaya sürülmeye başladığı için bu standartların formalite icabı duyurulduğunu söylemek mümkün. Yine de bir 8K TV alırken minimum hangi özelliklerde bir cihaza sahip olmamız gerektiğini bilmemiz açısından önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
https://www.cta.tech/News/Press-Releases/2019/September/CTA-Launches-Industry-Led-8K-Ultra-HD-Display-Defi.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha yeni yeni 4K Tv kanalları, Filmler ve 4K kaldıracak ekran kartlarına fiyat bakımından alınacak seviyeye geldiğini görüyoruz.
Ilk 4K nin 2013 de çıktığını düşünürsek...
Ek olarak 60 fps den düşük olmamalı.