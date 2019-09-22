SkinVision adlı uygulama cilt kanserini yüzde 95 doğrulukla tespit edebiliyor

Teknoloji Editörü
En sık görülen cilt kanseri formlarını tespit etmek gibi önemli bir şey yapmak için akıllı telefonunuza güvenecekseniz, uygulamanın reklamı yapıldığı kadar iyi olduğundan emin olmak istersiniz. Neyse ki SkinVision adlı bu uygulamanın iddiaları doğru gibi görünüyor.
Yüzde 95 başarı oranı varSkinVision, kullanıcıların cilt lekelerinin zaman içindeki değişikliklerini değerlendirmelerini ve takip etmelerini sağlayan bir Android ve iOS uygulaması. Uygulama kullanıcılardan ciltlerindeki problemli olduğunu düşündükleri noktaların fotoğrafını çekmelerini isteyerek çalışıyor. Bu fotoğraflar da incelenmek üzere gönderildikten sonra 30 saniye içinde bir yapay zeka algoritması tarafından taranarak bir risk değerlendirmesi sunuyor. Uygulama eğer cilt kanseri belirtilerini tespit ederse kullanıcıya sonraki adımlarda ne yapması gerektiğini belirterek, doktoruna muayene olmasını tavsiye ediyor.
SkinVision sözcüsü Abigail Blackburn uygulama ile ilgili yaptığı açıklamalarda ise: "Servisimiz resmen bir teşhis yapmıyor, bunun yerine bir risk değerlendirmesi ve öneri sunuyor. Bireyleri uygun bir zamanda bir sağlık uzmanına yönlendirerek, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Eğer uygulamanın Android versiyonunu yüklemek isterseniz buraya, iOS versiyonunu yüklemek isterseniz de buraya tıklayarak sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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