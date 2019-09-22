SkinVision adlı uygulama cilt kanserini yüzde 95 doğrulukla tespit edebiliyor

En sık görülen cilt kanseri formlarını tespit etmek gibi önemli bir şey yapmak için akıllı telefonunuza güvenecekseniz, uygulamanın reklamı yapıldığı kadar iyi olduğundan emin olmak istersiniz. Neyse ki SkinVision adlı bu uygulamanın iddiaları doğru gibi görünüyor.

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, kullanıcılarınzaman içindeki değişikliklerini değerlendirmelerini ve takip etmelerini sağlayan birveuygulaması. Uygulama kullanıcılardan ciltlerindekiolduğunu düşündükleri noktaların fotoğrafını çekmelerini isteyerek çalışıyor. Bu fotoğraflar da incelenmek üzere gönderildikten sonraiçinde birtarafından taranarak bir risk değerlendirmesi sunuyor. Uygulama eğer cilt kanseri belirtilerini tespit ederse kullanıcıya sonraki adımlarda ne yapması gerektiğini belirterek,muayene olmasını tavsiye ediyor.SkinVision sözcüsüuygulama ile ilgili yaptığı açıklamalarda ise: "Servisimiz resmen bir teşhis yapmıyor, bunun yerine bir risk değerlendirmesi ve öneri sunuyor. Bireyleri uygun bir zamanda bir sağlık uzmanına yönlendirerek, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Eğer uygulamanınversiyonunu yüklemek istersenizversiyonunu yüklemek isterseniz detıklayarak sayfasını ziyaret edebilirsiniz.