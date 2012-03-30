Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Teknosa, İzmir ve Adapazarı'nda iki yeni mağaza açtı

7 yıl
2,7b
1
19
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknosa yeni mağazalar ile ülke genelindeki yaygınlığını arttırmayı sürüdürüyor.  "Herkes için Teknoloji" anlayışı ile hareket eden Teknosa yeni mağazalarını İzmir ve Adapazarı'nda açtı. Gaziemir Optimum Outlet AVM’deki 395 metrekarelik yeni mağazası ile İzmir'deki şube sayısını 20'ye çıkartan Teknosa, Adapazarı'ndaki yeni mağazasını ise Adnan Menderes Bulvarı’nda hizmete soktu. Çift katlı olan bu mağaza, Teknosa Extra konseptinde olan 1427 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor.
Son yatırımlar ile Adapazarı'ndaki mağaza sayısını 4'e, İzmir'deki mağaza sayısını ise 20'ye yükselten Teknosa, geçtiğimiz yılı 1,7 milyar TL ciro ve 128 bin metrekare satış alanı ile kapatmıştı. Teknosa bu yılın sonuna kadar yeni yatırımlarla mevcut satış alanına 30 bin metrekarelik yeni satış alanı eklemeyi hedefliyor.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
createemir 7 yıl en beğenilen
En yüksek fiyat garantisi dahada büyüttük! Bizi seçtiğiniz için teşekkürler..
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Computeus 7 yıl
Reklamları izlediniz.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
Kazık ama ne kazık ,müşteri ilgisi 0,geçen adamın biri media player aldı yanımda ,kutuyu açtı çıkmadan hdmi kablosu eksikti,diyalog şu:
-kablo eksık değiştirin bunu
-hayır beyefendi,kafamıza göre değişim yapmıyoruz servise gönderin
-şimdi aldım daha ne servisi ?
-yasal dayanağnız yok beyefendi
-ne demek yok ,iade ediyorum
-sadece internet alışverışlerinizde 7 gün iade hakkına sahipsiniz
-sonra bu adam sövmeye falan başladı mağaza müdürü fln geldi,bende çıktım,zaten bakmaya gtmştim .
Hem pahalı hemde sorumsuz bir firma
Kazık ama ne kazık ,müşteri ilgisi 0,geçen adamın biri media player aldı yanımda ,kutuyu açtı çıkmadan hdmi kablosu eksikti,diyalog şu:-kablo eksık değişt...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
İlk önce fiyatlarınızı düzene sokun, sonra yeni bir mağaza açın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
söny 7 yıl
Fiyat olarak sacma sapan fıyatlarda ürün satsalarda söyle bi özeliği de var 100 kişi falan calıstırıyor en azından iş imkanı sunuyor yeni bayiler açması güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat2O98 7 yıl
bütün teknoloji magazlarında oldugu gibi destek değişim garantisi falan filan diye yalan dolan sonrada kutusu acılmıs diye servise gönderir kutuyu acmadan arıza anlayabilen varsa şanslı tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightForBeer 7 yıl
En nefret ettiğim teknoloji mağzası.
Adam akıllı ürünleri yok.
Çok pahalı.
Ceptelefonu bölümünde nokiaları dışarda kullanıcıya sunuyorlar(Bazen maket bazense bataryasız şekilde) iyi son model telefonları camın ardına koyuyorlar.
Ürünleri incelemeye başlayınca oradaki çalışanlar size cins cins bakıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daysleeperxp 7 yıl
Bu haber çok mu gerekliydi, O zaman en ucuz alışveriş akakce.com
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Fiyatlat yüksek, mağaza çalışanları kendi kafasına göre yönlendiriyor ben genelde böyle teknoloji mağazalarını gezmeyi çok severim geneldede girerim birini bulurum bildiğim ama onların başarısının merak ettiğim ne avrsa sorarım adamlar tek bir ağız olmuş hepsinde.:)) Bana diyorki sen bu laptopda her oyunu oynarsınn :))) Bende cahil ayakları yapıyorum abi bu Gta kaldırırmı falan :)) :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
Kazık ama ne kazık ,müşteri ilgisi 0,geçen adamın biri media player aldı yanımda ,kutuyu açtı çıkmadan hdmi kablosu eksikti,diyalog şu:
-kablo eksık değiştirin bunu
-hayır beyefendi,kafamıza göre değişim yapmıyoruz servise gönderin
-şimdi aldım daha ne servisi ?
-yasal dayanağnız yok beyefendi
-ne demek yok ,iade ediyorum
-sadece internet alışverışlerinizde 7 gün iade hakkına sahipsiniz
-sonra bu adam sövmeye falan başladı mağaza müdürü fln geldi,bende çıktım,zaten bakmaya gtmştim .
Hem pahalı hemde sorumsuz bir firma
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 7 yıl
herkes için teknoloji mi?bence teknosayı hiç yansıtmayan bir slogan...hakikat ortada "kazıksa teknosa" ! Gavur rakiplerinin yanından bile geçemez... mediamrkt 10 numara...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Kara. 7 yıl
Teknosada piyasadan pahalı olmayan bir ürün varmı acaba?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyqi 7 yıl
Piyasadaki, en kazıkçı teknoloji marketi yeni ürün alırsınız koşulsuz şartsız 15 gün iade hakkınız var diye etiket basarlar ürünlerin kutusuna
1 saat sonra değiştirmek istediğinizde %15 kesinti adı altında yağlanmış kazığınızı elinize verip evinize gönderirler sizi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 7 yıl en beğenilen
En yüksek fiyat garantisi dahada büyüttük! Bizi seçtiğiniz için teşekkürler..
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slymn_mndrl 7 yıl
avusturyadan yasadigim il ile ilgili haberleri donanimhaber den duymak güzel oldu. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2724 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, teknosa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech iPad klavye kasası video inceleme 7 yıl 1e1:Haber 30 Mart 2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı" 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -19- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim