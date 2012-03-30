Teknosa, İzmir ve Adapazarı'nda iki yeni mağaza açtı

Teknosa yeni mağazalar ile ülke genelindeki yaygınlığını arttırmayı sürüdürüyor. "Herkes için Teknoloji" anlayışı ile hareket eden Teknosa yeni mağazalarını İzmir ve Adapazarı'nda açtı. Gaziemir Optimum Outlet AVM’deki 395 metrekarelik yeni mağazası ile İzmir'deki şube sayısını 20'ye çıkartan Teknosa, Adapazarı'ndaki yeni mağazasını ise Adnan Menderes Bulvarı’nda hizmete soktu. Çift katlı olan bu mağaza, Teknosa Extra konseptinde olan 1427 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor.

Son yatırımlar ile Adapazarı'ndaki mağaza sayısını 4'e, İzmir'deki mağaza sayısını ise 20'ye yükselten Teknosa, geçtiğimiz yılı 1,7 milyar TL ciro ve 128 bin metrekare satış alanı ile kapatmıştı. Teknosa bu yılın sonuna kadar yeni yatırımlarla mevcut satış alanına 30 bin metrekarelik yeni satış alanı eklemeyi hedefliyor.