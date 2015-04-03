Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tel Aviv Üniversitesi "Hiperspektral" görüntülemeyi akıllı telefonlara getiriyor

4 yıl
2,4b
1
12
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tel Aviv Üniversitesi
 
Artan fotoğraf ve video kaliteleri ile birçok kişi için fotoğraf makinelerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran akıllı cep telefonları, Tel Aviv Üniversitesi tarafından boyutları ufaltılan "Hiperspektral" görüntüleme teknolojisini de kullanmaya hazırlanıyor. 
Tel Aviv Üniversitesi'nden Prof. David Mendlovic'in başında olduğu araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve Unispectral adı altında geliştirilen teknoloji, temel olarak daha önce büyük boyutlardaki kameralarda kullanılan Hiperspektral görüntüleme tekniğini akıllı telefonlara getiriyor. Hiperspektral görüntüleme diğer spektral görüntülemeler gibi bilgiyi topluyor ve Elektromanyetik tayf'da işlemden geçiriyor. İnsan gözünün 3 bantta (kırmızı, yeşil ve mavi) algılayabildiği görünür ışıktan ayrı olarak spektal (tayfsal) görüntüleme tayfı birçok banda ayırıyor, görüntüyü birçok banda ayıran bu teknik sayesinde de çıplak gözle görünmeyen (Örneğin havada dolaşan renksiz gazlar) unsurlar da görünün kılınıyor.
Akıllı telefonlar içerisine sığabilecek optik parçalar Mikroelektromekanik sistem ya da kısaca MEMS olarak adlandırılan teknoloji sayesinde üretilebilirken, tekniğin standart akıllı telefon kameraları ile uyumlu olduğu ve seri üretime sokulabilir yapıda olduğu belirtiliyor. Hiperspektral görüntüleme ile nesnelerin Elektromanyetik tayf boyunca kendilerine özgü bıraktıkları parmak izleri ortak bir veritabanına toplanıyor ve optik element tarafından filtrelenen bu görüntü veri tabanı ile eşleştirilerek kameranın doğrultulduğu objeler içerisinde ne olduğu dahi gözler önüne serebiliyor. Geliştirilen bu sistem sayesinde ayrıca kameraların hassaslık ve çözünürlüğünü de ciddi seviyede arttırılabiliyor.
Çalışır haldeki prototipinin geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtıldığı söylenen Unispectral teknolojisi, aktif olarak geliştirilmeye devam ediyor. Konu hakkında yayınlanan tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


https://www.aftau.org/news-page-computers--technology?=&storyid4702=2183&ncs4702=3 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AMERICAN 4 yıl
adamlar çalışıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hunnkaar 4 yıl AMERICAN
Sanamı calısiyor lar sanki adamlarin terör üretme ünisi var pis işlerini filistinde uygarlar kıbrıs rum kesiminde plan proje finansmani zaten hepimiz biliyoruz abd vesselam iskoc larin emeğini unutmayalim tabiki syonlara hatrisayilir bir iki kelamla bitmez bu muhabbet lakin gece 3 olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
f1b0n4cc1 4 yıl
çocuk öldürmede kullanırlar artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hüsnü008 4 yıl
gelmiş yine İsraili sevmeyenler :-) israil yanlısıyım, mutluyum.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaplan11 4 yıl Hüsnü008
Hüsnü008
gelmiş yine İsraili sevmeyenler :-) israil yanlısıyım, mutluyum.

Hüsnü adında israil yanlısı ilk defa görüyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hunnkaar 4 yıl Hüsnü008
Syoncuklar toplanmış cehenneminizde mutluluklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gavuzla 4 yıl
Bu tel aviv üniversitesinin saçma sapan deneysel altyapısız aptalca!!! haberleri neden donanımhaberde yada bunları kim pompalıyo ne alaka lan ? mal gibi okuyo bide millet tel aviv üniversitesi bilimin baş enstitüsü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 4 yıl
Bu denli yüksek analiz yeteneğine sahip kameralar ilerleyen dönemlerde hükumetler tarafından şehirlerde ''güvenlik'' amaçlı kullanılabilir.Restore edilmiş modellerinde insanların salgıladığı hormonları tespit edip ruh halini analiz edebilme yeteneğine de sahip olabilirler.Zati güncel olarak Amerika'da yerleştirilecek mikrofonlar ile ateş edilen noktayı tespit etme amaçlanıyor ''sözde''.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl kımyasal
kımyasal

Bu denli yüksek analiz yeteneğine sahip kameralar ilerleyen dönemlerde hükumetler tarafından şehirlerde ''güvenlik'' amaçlı kullanılabilir.Restore edilmiş modellerinde insanların salgıladığı hormonları tespit edip ruh halini analiz edebilme yeteneğine de sahip olabilirler.Zati güncel olarak Amerika'da yerleştirilecek mikrofonlar ile ateş edilen noktayı tespit etme amaçlanıyor ''sözde''.

Daha gelişmişi hükumetler elinde vardır zaten.

Kaynar sudaki kurbağa misali robotlaştırıyorlar.

Bazı algı sorunu olan arkadaşlar da İsrail sevmeyenler olarak tanımlamış. Yazık. Algısı fanus kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 4 yıl
Guzel gelismeler .
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2361 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Deneysel" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Android 5.1'i inceledik "Yeni özellikler ve dahası bu videomuzda" 4 yıl QNAP TS-251 Çoklu Ortam ve Dosya sunucusu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim