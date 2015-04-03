Tel Aviv Üniversitesi "Hiperspektral" görüntülemeyi akıllı telefonlara getiriyor

Artan fotoğraf ve video kaliteleri ile birçok kişi için fotoğraf makinelerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran akıllı cep telefonları, Tel Aviv Üniversitesi tarafından boyutları ufaltılan "Hiperspektral" görüntüleme teknolojisini de kullanmaya hazırlanıyor.

Tel Aviv Üniversitesi'nden Prof. David Mendlovic'in başında olduğu araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve Unispectral adı altında geliştirilen teknoloji, temel olarak daha önce büyük boyutlardaki kameralarda kullanılan Hiperspektral görüntüleme tekniğini akıllı telefonlara getiriyor. Hiperspektral görüntüleme diğer spektral görüntülemeler gibi bilgiyi topluyor ve Elektromanyetik tayf'da işlemden geçiriyor. İnsan gözünün 3 bantta (kırmızı, yeşil ve mavi) algılayabildiği görünür ışıktan ayrı olarak spektal (tayfsal) görüntüleme tayfı birçok banda ayırıyor, görüntüyü birçok banda ayıran bu teknik sayesinde de çıplak gözle görünmeyen (Örneğin havada dolaşan renksiz gazlar) unsurlar da görünün kılınıyor.

Akıllı telefonlar içerisine sığabilecek optik parçalar Mikroelektromekanik sistem ya da kısaca MEMS olarak adlandırılan teknoloji sayesinde üretilebilirken, tekniğin standart akıllı telefon kameraları ile uyumlu olduğu ve seri üretime sokulabilir yapıda olduğu belirtiliyor. Hiperspektral görüntüleme ile nesnelerin Elektromanyetik tayf boyunca kendilerine özgü bıraktıkları parmak izleri ortak bir veritabanına toplanıyor ve optik element tarafından filtrelenen bu görüntü veri tabanı ile eşleştirilerek kameranın doğrultulduğu objeler içerisinde ne olduğu dahi gözler önüne serebiliyor. Geliştirilen bu sistem sayesinde ayrıca kameraların hassaslık ve çözünürlüğünü de ciddi seviyede arttırılabiliyor.

Çalışır haldeki prototipinin geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtıldığı söylenen Unispectral teknolojisi, aktif olarak geliştirilmeye devam ediyor. Konu hakkında yayınlanan tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz.





https://www.aftau.org/news-page-computers--technology?=&storyid4702=2183&ncs4702=3