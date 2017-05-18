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Telefondan bağımsız Daydream gözlükler geliyor

Yıllardır sanal gerçeklik sektöründe telefona bağımlı gözlükler ile ilerleme sağlamaya çalışan Google, düşünce yapısını baştan aşağı değiştiriyor. Artık bağımsız gözlükler gündemde.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik sektöründe ağırlığın aksesuar şeklinde kullanılan gözlüklerde olduğunu görüyoruz ancak Google I/O 2017 konferansında anlaşıldı ki sektör yavaş yavaş bağımsız çalışan gözlüklere doğru kayıyor.

Google bakış açısını değiştirdi

Google da aslında sanal gerçeklik sektörüne ilk adımını kartın Cardboard gözlükler ile atmıştı. Sonrasında daha gelişmiş ancak yine telefondan gücünü alan Daydream gözlükler piyasaya çıktı. Şimdi ise bağımsız Daydream gözlüklerini konuşuyoruz.

Firma tarafından yapılan açıklamada kendi donanımı bulunan Daydream gözlüklerin geliştirilmekte olduğu bildirildi. Google yeni standart için belirli donanım üreticileri ile işbirliği yapmış. Bunların başında Qualcomm geliyor.

Donanım hazır

Bağımsız Daydream gözlükler Qualcomm’un Snapdragon 835 yonga setini temel alacak. Yani amiral gemisi akıllı telefonlar ile aynı seviyede olacak. Bu bakımdan 6GB RAM bellek veya yüksek depolama kapasiteleri şaşırtıcı olmayacaktır.

Diğer taraftan gözlüğün hareketleri algılayabilmesi için WorldSense adında bir takip teknolojisi geliştirilmiş. Gözlük ortamdaki hareketleri harici sensörlere gerek kalmadan algılayabiliyor. Böylece gerçek dünyadaki hareketleriniz olduğu gibi sanal dünyaya aktarılmış oluyor.

Teknik detaylar tam olarak belli değil ancak burada önemli nokta gözlüğün bataryasının ne kadar kullanım süresi sunacağı. Çift ekran ve yoğun içerikler göz önüne alındığında bir kaç saatlik kullanım sürelerine imza atacağı tahminini yapabiliriz.

Ayrıca Bkz. "Optik yakınlaştırmalı Asus ZenFone Zoom S satışa sunuldu"

HTC’nin bir süredir gündemde olan mobil Vive kaskı da bu lansmanda doğrulanmış oldu. HTC, muhtemelen U 11 amiral gemisinin donanım özelliklerini taşıyacak bir mobil Vive gözlüğü hazırlıyor. Ayrıca Lenovo da bir gözlük geliştirme aşamasında. Bu gözlükler yıl sonuna doğru piyasada olacak.

Anlaşılacağı üzere Google’ın sanal gerçeklik konseptine bakışı tamamen değişmiş durumda. Telefonlara bağımlı gözlükler ile kısıtlı bir ilerleme kaydedileceğini anlayan Google, çareyi bağımsızlığı ilan etmekte bulmuş. Muhtemelen Samsung ve LG gibi ortaklardan da yakın zamanda bağımsız gözlükler görebiliriz.

 

http://www.androidpolice.com/2017/05/17/google-announces-daydream-will-get-standalone-vr-headsets-beacon-free-position-tracking/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Bence daha mantıklı olur telefonu işgal ediyorlar içinde.Daha pahalı gelecek gibi görünüyor.
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bytradm 2 yıl
iyide en önemli konu maliyet yoksa sosyete oyuncağı.
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serhat_ps3 2 yıl
Güzel fikir bence tutar, fiyat iyi ayarlansın o zaman vr olayı alır yürür.
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underlater 2 yıl
En azından telefonu ağırlaştıran piller gözlük dışında kalabilir. Ayrıca ekran başına minimum 2K çözünürlük kullanılmalı ki pikseller gözükmesin ;)
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hanox 2 yıl
olması gereken de buydu zaten.
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