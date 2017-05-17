Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Optik yakınlaştırmalı Asus ZenFone Zoom S satışa sunuldu

12MP PixelMaster ana kamerası ve 12MP Zoom kamerasıyla iki yeni kamera sistemini birleştirerek profesyonel kalitede fotoğraf çekme imkanı sunan ASUS ZenFone Zoom S, kullanıcılarını bekliyor.
2 yıl
6,4b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus, ZenFone akıllı telefon ailesinin optik yakınlaştırmalı kamerasıyla fark yaratan Zoom S modelini Türkiye’de satışa sundu. Orta seviyeye yakın bir donanım sunan akıllı telefonun en önemli silahı çift arka kamerası olacak.

Aslında bazı pazarlarda bu modeli ZenFone 3 Zoom olarak görmüştük. Ülkemizde ZenFone Zoom S adıyla pazarlanıyor. Bu bakımdan her iki model birbirinin aynısı olarak görülebilir.

Kamera Dikkat Çekici

Modelin en önemli kısmı elbette arka kamerası. 12MP çözünürlüğünde büyük piksellere sahip Sony IMX362 ana sensör barındıran model, yanına ise yine 12MP çözünürlüğünde ancak derinlik algılayabilen ve 2.3x optik yakınlaştırma yapabilen yardımcı sensör eklemiş. Böylece keskin yakınlaştırmalar yanında bokeh efekti de uygulanabiliyor. Buna benzer bir sistem iPhone 7 Plus modelinde de mevcut. Ayrıca düşük ışık koşullarında en iyi sonuç elde ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 serisi 5 milyon sattı"

Samsung modellerinden hatırlayacağımız Dual Pixel odaklama yani her iki pikselden gelen verilerle daha hızlı odaklama kabiliyeti Asus’ta TriTech + adını alıyor. Bu sistem inanılmaz derecede hızlı otomatik odaklama imkanı sunuyor.

Diğer taraftan 4 eksenli optik görüntü dengeleyici, 3 eksenli elektronik görüntü dengeleyici, lazer tabanlı odaklama, manuel ayar imkanı ve RAW fotoğraf desteği gibi uzayıp giden güzel özellikler de eklenmiş. Ön kısımda ise 13MP çözünürlüğünde HDR destekli bir özçekim kamerası yer alıyor.

 

Optik yakınlaştırmalı Asus ZenFone Zoom S satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

Donanım

Donanım seviyesi düşük olsa da bazı özellikleri tüketicileri cezbedecek. 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran barındıran modelde Gorilla Glass 4 korumasının kullanıldığını görüyoruz. Tamamen metal alaşımlı kasa 7.99mm kalınlığa sahip.

14nm sürecinde geliştirilen 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinin gücünü verdiği sistem 4GB RAM ve 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

4K video kaydı yapabilen cihazda 5000mAH kapasiteli bir batarya mevcut ve USB Tip-C üzerinden hızlı şarj edilebiliyor. Ayrıca diğer cihazları da şarj edebiliyor. Modelin 5 mıknatıslı hoparlörü ICEpower ile desteklenmiş. Android 6.0 işletim sistemi ile gelen modelin 64GB kapasiteli versiyonu 2499TL olarak satışa sunuldu.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mustafadari 2 yıl en beğenilen
SD625 ve 2500 tl hahaha :D ASUS neyine güveniyorsun 2017'nin ikinci yarısındayız neredeyse Android 6.0 ile piyasaya cihaz sürüyorsun, içinde işlemci desen leş gibi, bari az bekleyip SD660 filan koysaydınız. Asus Zenfone 2 ile altın çağını yaşadı, ardından gelen hiçbir cihazda fiyat/performans oranını tutturamadı. Yazık cidden şu telefona verilecek paraya.
SD625 ve 2500 tl hahaha :D ASUS neyine güveniyorsun 2017'nin ikinci yarısındayız neredeyse Android 6.0 ile piyasaya cihaz sürüyorsun, içinde işlemci desen leş g...
Devamını Gör
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 2 yıl
Düşük ışık koşullarında En iyi Sonuç nasıl elde ediliyor Açıklayabilir misiniz? Tanıtım için bu kadar İddialı sözler kullanmanın anlamı yok.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
dreamblue35 1 yıl
arkadaşlar çok güzel yorumlar var da kimse şu özelliğinide savunmuyor telefonun, hi-res denilen bir özellik var ve bunu verebilen firmalar sony ve asus! bende fiyatın iyi oldu düşünmüyorum fakat bu telefonun gideri var sadece fiyat revizyonu lazım biraz yaz sonu bu telefon en az bi %30 indirim görür çünkü ne kadar süre satılmaz ise o kadar satılması zorlaşır ki muadili olan firmaların yeni telefonları piyasada daha dominant olur; eğer beklentimi karşılar ama şu an almam derseniz benim size tavsiyem yaz sonunu bekleyin demek olur! hiç olmazsa xperia xz s modelide belki satışa sunulur benim gözde modelimdir ve xperia xz nin güncellenmiş versiyonudur özellik olarak araştırırsanız beklentileriniz asus tan daha iyi karşılar, amiral gemisidir ve fiyat düzeyi aynıdır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deae 1 yıl
Fiyatı düşmedi gitti 😣
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MARDINLİ 1 yıl
5000mah batarya çok iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 1 yıl
1500 lira en fazla ederi.net
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Hollanda'daki otobanlar da bhnlardan hep var 6 seritli yolu 100kmh yapmislar ve bu cihazdan var molletje gereksiz diyor ya adlinda gerekli ve sehir içi yollarada kamera konmali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Giresunlufuk 2 yıl
O fiyata o telefonu o özellikler ile satmak cidden zor iş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berk5 2 yıl
Tam fotoğraf çekmeyi sevenler ve fazla performans aramayanlar için süper bir model diye yorum yapıcaktım ki 2500 TL fiyatı görünce şok oldum. Asus sen aptal mısın? Bugün 2600 TL'ye Samsung Galaxy S7(Samsung Türkiye Garantili) harika kameralı, harika performanslı bir model bulunabiliyorken hangi salak gidip Asus Zenfone Zoom S'e para verir ki? Cidden pes Asus sen yapma bari dicem de adamlar Zenfone 2'den sonra baya şımardı. Böyle giderse zaten ellerinde patlar onca model. Yukarıda denmiş SD660 olsa bari diye evet öyle olsa deriz ki tamam performans da çok iyi, olabilir bu fiyat güncel model diye. Tabi hala daha S7'den üstün olmuyor bu model orası ayrı ama ufaktan bir alternatif olabilir anca, en azından bu kadar sövmez kimse. SD625'li chipsete o parayı istemek resmen insanlarla dalga geçmektir. Kamerası istediği kadar mükemmel olsun günün sonunda bir DSLR değil küçük lens kullanımı ile zaten olamaz da. Bir üstteki yorumda Iphone'un 2400 TL'lik ÇÖPÜ(bu kelimeyi de kullanmayı hiç sevmem) örnek göstermişler o da ayrı bir facia zaten, 4 inch ekranlı bir çöpünden bahsedilmiş o da kabul edilemez ki. Xperia X Compact alırsın 1000 tl'n cebinde kalır hem de 0.6 inch daha büyük bir ekranın olur ve gene ufak boyutlarda performanslı, fiyatına göre baya iyi çekim yapan bir telefonun olur. Bugüne bugün resmi distribütör garantili; 2200 TL'ye Xperia XZ, 2600 TL'ye Galaxy S7, 2450 TL'ye HTC 10 gibi sağlam cihazlar varken Asus ve Apple'ın milletle resmen kafa bulduğu cihazları kimse almaz. Eskiye göre insanlar daha bilinçlendi artık, sırf en pahalısı o diye gözü kapalı o telefonu alan zeka yoksunu kitle azaldı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deae 2 yıl
İphone 2014 ün işlemcisiyle 4 inç ekranlı telefon çıkarıp 2400₺ den kakalar kimsenin sesi çıkmaz ama.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 2 yıl Deae
Orijinalden alıntı: Deae
İphone 2014 ün işlemcisiyle 4 inç ekranlı telefon çıkarıp 2400₺ den kakalar kimsenin sesi çıkmaz ama.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


o bizdeki firmaların millete kakaladığı fiyat
ben 256gb İphone 7 plus 3300 tl ye aldım (128gb olanı 2950 tl ye yurt dışından alınıyor)
Asus ZenFone Zoom S 1500 tl den fazla verilmez
Asusun en güzel telefonu bu olur 6,8" Asus ZenFone 3 Ultra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deae 2 yıl
Herkeste bir Asusa giydirme azmi almış yürümüş yok çöp vs. 6 aydır s625 işlemcili zenfone 3 kullanıyorum. 1300? gibi bir fiyatla aldım ve Samsung'un A52017-A72017 gibi cihazlarindan üstün bir telefon. Neresi çöpmüş merak ettim gerçekten. Gayet stabil çalışan her türlü ihtiyacımı karşılayan sorunsuz dertsiz bir telefon. Sürekli de güncelleme desteği alıyor 1300? ye dha ne olacak tı acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbyram 2 yıl Deae
2500 olsa alır mıydın zenfone 3ü? Eleştiriler fiyatına yönelik. zoom da 1300 olsa burada kimse telefonu eleştirmezdi. Fiyat 2500 olunca insan ister istemez eleştiriyor. Bu arada Asus kim, apple kim mobil sektörde? Kıyaslarken biraz mantıklı kıyaslama yapmak lazım. Asus bu piyasada daha kundakta, emekleme aşamasında bile değil...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Sd 820 li htc 10 her yönüyle ustundur bundan ustelik fiyati 2000 tl civari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6422 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, asus zenfone 3 zoom ve
5 etiket daha asus zenfone zoom s Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google Assistant nihayet iOS platformunda 2 yıl Telefondan bağımsız Daydream gözlükler geliyor 2 yıl Giriş seviyesi cihazlara Android Go geliyor 2 yıl Havalimanlarında yüz tarama sistemi dönemi başlıyor 2 yıl HTC U11 mercek altında: Yeni amiral gemisini Türkiye'de ilk defa kullandık 2 yıl Simülasyonda öğrendiğini uygulayabilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl Kadınların dijital asistanı Pepapp 500 bin kadın tarafından kullanılıyor 2 yıl SpaceX en ağır yükünü başarıyla yörüngeye yerleştirdi 2 yıl Johnny Depp ünlü yazılımcı John McAfee'yi canlandıracak 2 yıl Microsoft, Outlook'taki "J" hatasını 7 yıl sonra düzeltti 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 resmileşti 2 yıl Uber sürücüsüz otomobil projesinde Tesla'ya ortaklık teklif etmiş 2 yıl WannaCry saldırısı en çok korsan Windows'lu bilgisayarları vurdu 2 yıl Samsung Galaxy J5 ve J7 (2017) modelleri fiyatlarıyla birlikte sızdı 2 yıl İBB’den UBER ve BiTaksi rakibi hizmet: iTaksi 2 yıl 1998 model Toyota ile 2015 model Toyota çarpışırsa ne olur? 2 yıl Intel işlemcilerinde AMD sürprizi 2 yıl En canavarı burada: AMD Radeon Vega Frontier ekran kartı 2 yıl Fırat Kalkanı tecrübesiyle yepyeni bir tank: Altay Asimetrik Harp Tankı ve seri üretime ilişkin açıklamalar 2 yıl Otoyollarda önemli düzenleme: Ortalama hıza göre ceza kesilecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Optik yakınlaştırmalı Asus ZenFone Zoom S satışa sunuldu Sonraki Türkiye’nin ilk yerli kaynaklarla geliştirilen uydusu 2019’da fırlatılıyor 2 yıl Dış iskeletler ağır yük kaldıran işçilerin yardımcısı olacak 2 yıl AMD vites yükseltiyor: Zen 2 işlemciler 2018'de, üstelik 7nm! 2 yıl HP’den daha gelişmiş yeni nesil A3 baskı portföyü 2 yıl AMD doğruladı: 16 çekirdekli Ryzen işlemciler geliyor 2 yıl Uber-Google davasında ilk karar Google'dan yana 2 yıl AMD açıkladı: Mobil Ryzen işlemciler geliyor, üstelik entegre Vega GPU ile! 2 yıl AMD yeni ekran kartı Radeon RX 560'ı tanıttı 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisi 5 milyon sattı 2 yıl Mikro devre üzerinde ilk beyin hücreleri geliştirildi 2 yıl Yeni nesil Apple Watch'lar kan şekerini öçebilecek 2 yıl Dev siber saldırının arkasında Kuzey Kore olabilir 2 yıl Volvo, gelecek nesil araç içi sistemleri için Google ile ortaklık kurdu 2 yıl Disney'i hackleyen korsanlar ele geçirdikleri film için fidye istiyor 2 yıl Türk savunma sanayiinin gözbebeği teknolojiler 2 yıl Skoda Karoq önümüzdeki Perşembe sahneye çıkacak 2 yıl Game of Thrones'un spin-off dizilerine bir yenisi daha eklendi 2 yıl Huawei'nin yeni Microsoft Surface katili hazır 2 yıl Adil kullanım kotasında oyuna gelmeyin, kotaya geçmeyin! 2 yıl Elektrik kesintilerini bir saniyeye düşürecek çalışma Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim