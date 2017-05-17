Optik yakınlaştırmalı Asus ZenFone Zoom S satışa sunuldu

Asus, ZenFone akıllı telefon ailesinin optik yakınlaştırmalı kamerasıyla fark yaratan Zoom S modelini Türkiye’de satışa sundu. Orta seviyeye yakın bir donanım sunan akıllı telefonun en önemli silahı çift arka kamerası olacak.

Aslında bazı pazarlarda bu modeli ZenFone 3 Zoom olarak görmüştük. Ülkemizde ZenFone Zoom S adıyla pazarlanıyor. Bu bakımdan her iki model birbirinin aynısı olarak görülebilir.

Kamera Dikkat Çekici

Modelin en önemli kısmı elbette arka kamerası. 12MP çözünürlüğünde büyük piksellere sahip Sony IMX362 ana sensör barındıran model, yanına ise yine 12MP çözünürlüğünde ancak derinlik algılayabilen ve 2.3x optik yakınlaştırma yapabilen yardımcı sensör eklemiş. Böylece keskin yakınlaştırmalar yanında bokeh efekti de uygulanabiliyor. Buna benzer bir sistem iPhone 7 Plus modelinde de mevcut. Ayrıca düşük ışık koşullarında en iyi sonuç elde ediliyor.

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Samsung modellerinden hatırlayacağımız Dual Pixel odaklama yani her iki pikselden gelen verilerle daha hızlı odaklama kabiliyeti Asus’ta TriTech + adını alıyor. Bu sistem inanılmaz derecede hızlı otomatik odaklama imkanı sunuyor.

Diğer taraftan 4 eksenli optik görüntü dengeleyici, 3 eksenli elektronik görüntü dengeleyici, lazer tabanlı odaklama, manuel ayar imkanı ve RAW fotoğraf desteği gibi uzayıp giden güzel özellikler de eklenmiş. Ön kısımda ise 13MP çözünürlüğünde HDR destekli bir özçekim kamerası yer alıyor.

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Donanım

Donanım seviyesi düşük olsa da bazı özellikleri tüketicileri cezbedecek. 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran barındıran modelde Gorilla Glass 4 korumasının kullanıldığını görüyoruz. Tamamen metal alaşımlı kasa 7.99mm kalınlığa sahip.

14nm sürecinde geliştirilen 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinin gücünü verdiği sistem 4GB RAM ve 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

4K video kaydı yapabilen cihazda 5000mAH kapasiteli bir batarya mevcut ve USB Tip-C üzerinden hızlı şarj edilebiliyor. Ayrıca diğer cihazları da şarj edebiliyor. Modelin 5 mıknatıslı hoparlörü ICEpower ile desteklenmiş. Android 6.0 işletim sistemi ile gelen modelin 64GB kapasiteli versiyonu 2499TL olarak satışa sunuldu.