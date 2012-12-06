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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Televizyonlar, Apple için hobiden ibaret değil

6 yıl
1,4b
1
44
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın icra kurulu başkanı olduktan sonra ilk defa bir TV kanalına röportaj veren Tim Cook, Apple'ın yıllardır  "hobimiz" olarak nitelendirdiği Apple TV'nin geleceği önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlü tepe yöneticisi röportajda kendisine yöneltilen "Apple için sırada ne var? Bize küçük bir ipucu verebilir misiniz?" sorusuna verdiği cevap ile gerçek Apple TV'ye göz kırptı;

"Oturma odama gidip televizyonu açtığımda kendimi 20-30 yıl öncesine gitmiş gibi hissediyorum. TV'ler yoğun ilginin söz konusu olduğu bir alan. Şimdilik sadece bunları söyleyebilirim."

Tim Cook, ayrıca, gelecek yıldan itibaren mevcut Mac'lerden bir bölümün Amerika'da üretileceğini açıklarken; ABD'de de çok daha fazlasını yapmak için yıllardır çalıştıklarını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere 30 Kasım'da satışa sunulan yeni nesil iMac'lerin bir kısmında "Apple tarafından California'da dizayn edildi, Amerika'da üretildi." etiketi bulunması, Apple'ın bilgisayarlarının bir kısmını yeniden ABD'de üreteceğine işaret olarak yorumlanmıştı.

Steve Jobs, biyografi kitabının yazarı Walter Isaacson'la yüzyüze yaptığı görüşmelerden birinde TV'lerle ilgili görüşlerini ünlü yazara aktarmıştı. Walter Isaacson ise kitapta, Jobs'ın TV'lerle ilgili görüşlerini detaylıca paylaşamamış (ürün geliştirme aşamasında olduğu için) ancak TV'ler üzerinde çalıştığını şu satırlarla ifade etmişti:

Jobs'ın hayata geçirmeyi umduğu başka birçok fikri ve projesi vardı. Ders kitapları endüstrisinde devrim yaratmak ve sırt çantası taşımaktan dizleri şişen çocukların omurgalarını korumak için, iPad'e uygun elektronik metinler ve müfredat kitapları hazırlamak istiyordu. Aynı zamanda, orjinal Macintosh ekibinden arkadaşı Bill Atkinson'la birlikte, insanların loş ortamlarda bile iPhone'larıyla muhteşem fotoğraflar çekebilmelerini sağlayacak yeni dijital piksel teknolojileri üzerinde çalışıyordu. Ayrıca bilgisayarlara, müzik çalarlara ve telefonlara yaptığı şeyi televizyonlara da yapmayı çok istiyordu; onları zarif ve sade kılmayı.

"Kullanması çok kolay, entegre bir televizyon yaratmak istiyorum." dedi bana. "Bütün cihazlarınla ve iCloud'la kusursuz bir şekilde senkronize olmalı." Kullanıcıların artık DVD oynatıcılar ve kablo TV kanalları için karmaşık uzaktan kumandalarla uğraşmalarına gerek kalmayacaktı. "Hayal edebileceğin en basit kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Nasıl yapacağımı sonunda buldum."


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createemir 6 yıl en beğenilen
iPhone çıktığı zaman dokunmatik olması, ekranının büyük olması, güzel uygulamalara sahip olması yani o zamana göre bir devrim telefonuydu. iPhone'dan sonra başka üreticiler dokunmatik telefonlara çok daha fazla zaman ayırdı ve onlarda dokunmatik telefon üretmeye başladılar. Gitgide rekabet başladı ve ürünler mükemmel bir hal aldı. Bence inanılmaz hızlı gelişti teknoloji. iPhone 4/iPod Touch 4G ile tanıtılan Retina Display'dan sonra diğer telefonlarında ekran çözünürlüğü yükseldi ve ppi yoğunluğu arttı(O zamanlar retina display gibi ekrana sahip ürün var mıydı emin değilim). Bu konular uzatılabilir. Bakalım Apple gerçekten TV üretirse iPhone gibi devrim yaratabilecek mi ? iPhone sade ama şık, kullanışlı ve sorunsuz bir cihaz. Eğer Apple'da öyle bir TV yaparsa, iOS gibi bir işletim sistemine sahip olur, dokunmatik ekrana sahip olursa(düşük bir ihtimal) vb. bu televizyon devrim değil ama diğer üreticilerin televizyonlarına büyük bir üstünlük sağlar(fiyat hariç)
iPhone çıktığı zaman dokunmatik olması, ekranının büyük olması, güzel uygulamalara sahip olması yani o zamana göre bir devrim telefonuydu. iPhone'dan sonra başk...
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xmasx 6 yıl
2014 un baslarinda cikacak diye biliyorum yanlisim varsa duzeltin lutfen, simdiden hayal edebiliyorum atv entegre edilmis,itunes store ve icould da baglanan, imac lerdeki klavye ve mouse uyumlu, ipod touch, iphone ve ipad den kontrol edilebilen, wifi ozellikli, siri yuklenmis ve safari !!! Bunun gibi bisey! , umarim tv icin app cikarmazlar harbiden kotu olur bu ne ya heryerde app app app ..........
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Dmitri Karamazov 6 yıl
Apple adını taşımayan herşeyi "değersiz" bulan, "estetik yoksunu" diye niteleyen, "çağ dışı" diye yaftalayan bir kafanın açıklaması işte. Dikkate almamak lazım. Bırakın konuşsun; gerilediklerinin onlarda farkında, böyle gündemde kalmaya çalışıyorlar.
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SiradanDusunceler 6 yıl
Güzel bir şey yapacaksa çıkarsın Apple

Bu arada bu adamlar nasıl bir teknoloji ile uğraşıyorlarda şuan ki Tv'ler 20-30 yıl geride diyorlar ben gayet memnunum tvlerden halbuki

Çıkarsınlar yeni şeyler rekabet artsın
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Patria o Muerte 6 yıl
Apple televizyon çıkarırsa dünyanın en iyi televizyonunu çıkarır.
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Attorney58 6 yıl
Apple candır can
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Recharged 6 yıl
Apple'ın bu kulvarda ne kadar başarılı olacağı tartışılır ancak ürünlerinde ki sadelik,malzeme kalitesi ve sorunsuz çalışan işletim sistemlerini düşündüğümüzde bazı taşların yerinden oynayacağı bir gerçek.Şuanda benim için TV üreticileri içerisinde iki tane öncü firma var.Bunlardan biri kullandığım LG diğeri ise gerçekten iyi tasarımlar ve özellikler sunan Samsung.Bu iki firmayı geçebilmesi için diğer cihazlarına ayırdığı vaktin daha fazlasını ayırması lazım TV sektörüne.
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bigcenkiss 6 yıl
LA millet ne olmuş böyle. bu çok kötü, bu işe yaramaz bunlar sıradan diyorsunuz. Ya paranız bok, ya hayattan bir amacınız yok yada bol keseden sallıyorsunuz. Biraz kafa yorun TV ile ne yapabilirim diyin ona göre düşünün... ( acaba bende akıl yokta telefonda, tv de akıl olsun diye mi düşünüyorsunuz bununda cevabını verin bi zahmet. )
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Attorney58 6 yıl Recharged
Eagle Claw
Apple'ın bu kulvarda ne kadar başarılı olacağı tartışılır ancak ürünlerinde ki sadelik,malzeme kalitesi ve sorunsuz çalışan işletim sistemlerini düşündüğümüzde bazı taşların yerinden oynayacağı bir gerçek.Şuanda benim için TV üreticileri içerisinde iki tane öncü firma var.Bunlardan biri kullandığım LG diğeri ise gerçekten iyi tasarımlar ve özellikler sunan Samsung.Bu iki firmayı geçebilmesi için diğer cihazlarına ayırdığı vaktin daha fazlasını ayırması lazım TV sektörüne.

Tv de bir numara panasonic ve pioneerdir
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Guest-F8946C419 6 yıl
IPS panel kullanılsalar efsane olurdu ama maliyetli olur muhtemelen :)
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soulmate 6 yıl
Biri s7000 serisi [Bursa] birisi samsung 6030 [İstanbul{ iki televizyon kullanıyorum. Görüntü kalitelerine lafım yok. Hala doğal degil, hala ekstra bir renk / parlaklık durumu olsa da, Samsung'un piyasada en popüler marka olduğu açık. Ancak tutup da smart tv denilen cok özür dileyerek söylüyorum bunu ama gerizekali ara yüzü övmek saçmalık geliyor bana. Uygulamalar berbat, o hareket algılayıcısı stabil degil. Kol ağrıyor, elimi görecek diye kırk takla atıyorum, hadi gördü kontrol edilecek diye yarım saat uğraşıyorum. Aldığımızın ilk haftasındaki hevesimden sonra bir daha ne mikrofonla ne de elle uğraşmadım. Smart TV logosuna dokunmadım bile kumandada. apple TV bağlayıp devam ettim ne yapacaksam. Maalesef durum bu. Gercekten arayüzü sağlam bir televizyon yok su an.
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Escapetolife 6 yıl
Samsung'un elle kontrol edilebilen TV sini mağazada inceledim , elimi bir algıladı bir algılamadı sonra mouse imleci çıktı zar zor hareket ettirdim ve sesi açıp kısabildim. Sonra dedim bunu apple yapsaydı bu kadar uğraşmazdım tek harekette istediğini yapardın ve büyük ihtimalle oyle yapıp bir devrime imza atacak. Samsung bunun istihbaratını aldığı için ilk biz yapmış olalım diye çıkardı ama adam gibi çalışan bir sistem ortaya koyamadı diye düşünüyorum.
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vamp 6 yıl Escapetolife
Escapetolife
Samsung'un elle kontrol edilebilen TV sini mağazada inceledim , elimi bir algıladı bir algılamadı sonra mouse imleci çıktı zar zor hareket ettirdim ve sesi açıp kısabildim. Sonra dedim bunu apple yapsaydı bu kadar uğraşmazdım tek harekette istediğini yapardın ve büyük ihtimalle oyle yapıp bir devrime imza atacak. Samsung bunun istihbaratını aldığı için ilk biz yapmış olalım diye çıkardı ama adam gibi çalışan bir sistem ortaya koyamadı diye düşünüyorum.

Magazadaki isik ortami derinlik ve kisi sayisinida soylermisiniz?
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Kasatka 6 yıl Escapetolife
Escapetolife
Samsung'un elle kontrol edilebilen TV sini mağazada inceledim , elimi bir algıladı bir algılamadı sonra mouse imleci çıktı zar zor hareket ettirdim ve sesi açıp kısabildim. Sonra dedim bunu apple yapsaydı bu kadar uğraşmazdım tek harekette istediğini yapardın ve büyük ihtimalle oyle yapıp bir devrime imza atacak. Samsung bunun istihbaratını aldığı için ilk biz yapmış olalım diye çıkardı ama adam gibi çalışan bir sistem ortaya koyamadı diye düşünüyorum.

Apple olsa sana elini kolunu sallamayi bilimiyon diyip el kol sallama dersi verirdi bence
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OKANATLI 6 yıl Escapetolife
Escapetolife

Samsung'un elle kontrol edilebilen TV sini mağazada inceledim , elimi bir algıladı bir algılamadı sonra mouse imleci çıktı zar zor hareket ettirdim ve sesi açıp kısabildim. Sonra dedim bunu apple yapsaydı bu kadar uğraşmazdım tek harekette istediğini yapardın ve büyük ihtimalle oyle yapıp bir devrime imza atacak. Samsung bunun istihbaratını aldığı için ilk biz yapmış olalım diye çıkardı ama adam gibi çalışan bir sistem ortaya koyamadı diye düşünüyorum.

Valla iphone lardaki gibi sorunsuz tabiri caizse "yağ gibi akan" bir sistem haline getirebilirlerse o teknolojiyi bu sefer de televizyonlarda yok satarlar herhalde. yeni bi isim verirler mi acaba I-vision gibi ?
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engurlu 6 yıl
"Oturma odama gidip televizyonu açtığımda kendimi 20-30 yıl öncesine gitmiş gibi hissediyorum"
diyen Tim COOK dangozu siyah beyaz tv mi kullanio ??
Hayatinda hic smart tv gormemis herhalde !!

Bir de havali havali bi halt begenmezler ya tam kıl adamlar bu apple yonetimindekiler
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Extreme Victory 6 yıl engurlu
engurlu

"Oturma odama gidip televizyonu açtığımda kendimi 20-30 yıl öncesine gitmiş gibi hissediyorum"
diyen Tim COOK dangozu siyah beyaz tv mi kullanio ??
Hayatinda hic smart tv gormemis herhalde !!

Bir de havali havali bi halt begenmezler ya tam kıl adamlar bu apple yonetimindekiler


elimden gelse bu yorumuna -100 basacağım ama gelgorki mümkün değil.

Şöyle yapayım (sırf tatmin için)

-100
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Erasmus78 6 yıl
cos179
IOS olmasaydı apple ı eleştiren androidciler olmayacaktı. En çok sevilen ve milyarlarca satılan windows 6.1 pocket pc ler heryeri saracaktı ne güzel. Aynısı Tv içinde geçerli.

Olacaktı ama iOS çakması değil de bu sefer Blackberry OS çakması olacaktı. :)
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