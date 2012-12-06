Televizyonlar, Apple için hobiden ibaret değil

Apple'ın icra kurulu başkanı olduktan sonra ilk defa bir TV kanalına röportaj veren Tim Cook, Apple'ın yıllardır "hobimiz" olarak nitelendirdiği Apple TV'nin geleceği önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlü tepe yöneticisi röportajda kendisine yöneltilen "Apple için sırada ne var? Bize küçük bir ipucu verebilir misiniz?" sorusuna verdiği cevap ile gerçek Apple TV'ye göz kırptı;

"Oturma odama gidip televizyonu açtığımda kendimi 20-30 yıl öncesine gitmiş gibi hissediyorum. TV'ler yoğun ilginin söz konusu olduğu bir alan. Şimdilik sadece bunları söyleyebilirim."

Tim Cook, ayrıca, gelecek yıldan itibaren mevcut Mac'lerden bir bölümün Amerika'da üretileceğini açıklarken; ABD'de de çok daha fazlasını yapmak için yıllardır çalıştıklarını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere 30 Kasım'da satışa sunulan yeni nesil iMac'lerin bir kısmında "Apple tarafından California'da dizayn edildi, Amerika'da üretildi." etiketi bulunması, Apple'ın bilgisayarlarının bir kısmını yeniden ABD'de üreteceğine işaret olarak yorumlanmıştı.

Steve Jobs, biyografi kitabının yazarı Walter Isaacson'la yüzyüze yaptığı görüşmelerden birinde TV'lerle ilgili görüşlerini ünlü yazara aktarmıştı. Walter Isaacson ise kitapta, Jobs'ın TV'lerle ilgili görüşlerini detaylıca paylaşamamış (ürün geliştirme aşamasında olduğu için) ancak TV'ler üzerinde çalıştığını şu satırlarla ifade etmişti:

Jobs'ın hayata geçirmeyi umduğu başka birçok fikri ve projesi vardı. Ders kitapları endüstrisinde devrim yaratmak ve sırt çantası taşımaktan dizleri şişen çocukların omurgalarını korumak için, iPad'e uygun elektronik metinler ve müfredat kitapları hazırlamak istiyordu. Aynı zamanda, orjinal Macintosh ekibinden arkadaşı Bill Atkinson'la birlikte, insanların loş ortamlarda bile iPhone'larıyla muhteşem fotoğraflar çekebilmelerini sağlayacak yeni dijital piksel teknolojileri üzerinde çalışıyordu. Ayrıca bilgisayarlara, müzik çalarlara ve telefonlara yaptığı şeyi televizyonlara da yapmayı çok istiyordu; onları zarif ve sade kılmayı. "Kullanması çok kolay, entegre bir televizyon yaratmak istiyorum." dedi bana. "Bütün cihazlarınla ve iCloud'la kusursuz bir şekilde senkronize olmalı." Kullanıcıların artık DVD oynatıcılar ve kablo TV kanalları için karmaşık uzaktan kumandalarla uğraşmalarına gerek kalmayacaktı. "Hayal edebileceğin en basit kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Nasıl yapacağımı sonunda buldum."

