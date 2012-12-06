Televizyonlar, Apple için hobiden ibaret değil

Apple'ın icra kurulu başkanı olduktan sonra ilk defa bir TV kanalına röportaj veren Tim Cook, Apple'ın yıllardır "hobimiz" olarak nitelendirdiği Apple TV'nin geleceği önemli açıklamalarda bulundu.
Ünlü tepe yöneticisi röportajda kendisine yöneltilen "Apple için sırada ne var? Bize küçük bir ipucu verebilir misiniz?" sorusuna verdiği cevap ile gerçek Apple TV'ye göz kırptı;
"Oturma odama gidip televizyonu açtığımda kendimi 20-30 yıl öncesine gitmiş gibi hissediyorum. TV'ler yoğun ilginin söz konusu olduğu bir alan. Şimdilik sadece bunları söyleyebilirim."
Tim Cook, ayrıca, gelecek yıldan itibaren mevcut Mac'lerden bir bölümün Amerika'da üretileceğini açıklarken; ABD'de de çok daha fazlasını yapmak için yıllardır çalıştıklarını ifade etti.
Hatırlanacağı üzere 30 Kasım'da satışa sunulan yeni nesil iMac'lerin bir kısmında "Apple tarafından California'da dizayn edildi, Amerika'da üretildi." etiketi bulunması, Apple'ın bilgisayarlarının bir kısmını yeniden ABD'de üreteceğine işaret olarak yorumlanmıştı.
Steve Jobs, biyografi kitabının yazarı Walter Isaacson'la yüzyüze yaptığı görüşmelerden birinde TV'lerle ilgili görüşlerini ünlü yazara aktarmıştı. Walter Isaacson ise kitapta, Jobs'ın TV'lerle ilgili görüşlerini detaylıca paylaşamamış (ürün geliştirme aşamasında olduğu için) ancak TV'ler üzerinde çalıştığını şu satırlarla ifade etmişti:
Jobs'ın hayata geçirmeyi umduğu başka birçok fikri ve projesi vardı. Ders kitapları endüstrisinde devrim yaratmak ve sırt çantası taşımaktan dizleri şişen çocukların omurgalarını korumak için, iPad'e uygun elektronik metinler ve müfredat kitapları hazırlamak istiyordu. Aynı zamanda, orjinal Macintosh ekibinden arkadaşı Bill Atkinson'la birlikte, insanların loş ortamlarda bile iPhone'larıyla muhteşem fotoğraflar çekebilmelerini sağlayacak yeni dijital piksel teknolojileri üzerinde çalışıyordu. Ayrıca bilgisayarlara, müzik çalarlara ve telefonlara yaptığı şeyi televizyonlara da yapmayı çok istiyordu; onları zarif ve sade kılmayı.
"Kullanması çok kolay, entegre bir televizyon yaratmak istiyorum." dedi bana. "Bütün cihazlarınla ve iCloud'la kusursuz bir şekilde senkronize olmalı." Kullanıcıların artık DVD oynatıcılar ve kablo TV kanalları için karmaşık uzaktan kumandalarla uğraşmalarına gerek kalmayacaktı. "Hayal edebileceğin en basit kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Nasıl yapacağımı sonunda buldum."
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Bu arada bu adamlar nasıl bir teknoloji ile uğraşıyorlarda şuan ki Tv'ler 20-30 yıl geride diyorlar ben gayet memnunum tvlerden halbuki
Çıkarsınlar yeni şeyler rekabet artsın
Tv de bir numara panasonic ve pioneerdir
Magazadaki isik ortami derinlik ve kisi sayisinida soylermisiniz?
Apple olsa sana elini kolunu sallamayi bilimiyon diyip el kol sallama dersi verirdi bence
Valla iphone lardaki gibi sorunsuz tabiri caizse "yağ gibi akan" bir sistem haline getirebilirlerse o teknolojiyi bu sefer de televizyonlarda yok satarlar herhalde. yeni bi isim verirler mi acaba I-vision gibi ?
diyen Tim COOK dangozu siyah beyaz tv mi kullanio ??
Hayatinda hic smart tv gormemis herhalde !!
Bir de havali havali bi halt begenmezler ya tam kıl adamlar bu apple yonetimindekiler
elimden gelse bu yorumuna -100 basacağım ama gelgorki mümkün değil.
Şöyle yapayım (sırf tatmin için)
-100
Olacaktı ama iOS çakması değil de bu sefer Blackberry OS çakması olacaktı. :)
1 Misafir
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